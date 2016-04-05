росія проводить "пошуково-рятувальну операцію" на місці утоплення знищеного українськими ракетами "Нептун" рашистського крейсера "Москва".
За окремими даними відомо, що рашисти хочуть спробувати підняти з дна затоплений крейсер за допомогою так званих "вишок Бойка" (українські бурові вишки "Петро Годованець" та "Україна", які були захоплені РФ під час анексії Криму у 2014 році). Разом з тим, паралельно тривають і не такі "грандіозні" спроби врятувати те, що залишилося від "флагмана Чорноморського флоту РФ". Так, наразі в районі затонулого крейсера "Москва" перебувають 8 одиниць рятувального та допоміжного флоту ЧФ РФ.
Зокрема, ведуться роботи з пошуку та підйому таємної документації, тіл загиблих членів екіпажу (хоча офіційно Москва намагається всіма способами приховати кількість загиблих на крейсері) та обстеження боєкомплекту ракетного комплексу П-1000 "Вулкан". З приводу останнього зауважимо – йдеться, ймовірно, і про пошук ядерних БЧ. Раніше Defense Express розповідав, що на ракетному крейсері "Москва" могли бути ядерні боєприпаси.
Разом з тим, як раніше повідомляло CNN з посиланням на американську розвідку, у США не вірять, що на борту затонулого російського крейсера "Москва" могла бути ядерна зброя.
edvardd написав:Арестович сказал не знают, после войны разберутся...
Как и со стеной Яценюка, которую их танки не заметили, а еще обратите внимание, танки и бтры врага в основном передвигаются по новеньким дорогам. Там где дорог нет - оккупантов тоже. В Черниговщине оккупированы была только придорожные села и городишки, куда проложен новенький асфальт. А глухомань вообще не вкурсе, что война рядом была.
стена была на границе с россией, а полезли цуки с белоруси...
и прям до Харкова дошли, а че - з беларуси ж на Харьков самый короткий путь! разве нет?