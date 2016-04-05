росія проводить "пошуково-рятувальну операцію" на місці утоплення знищеного українськими ракетами "Нептун" рашистського крейсера "Москва".
За окремими даними відомо, що рашисти хочуть спробувати підняти з дна затоплений крейсер за допомогою так званих "вишок Бойка" (українські бурові вишки "Петро Годованець" та "Україна", які були захоплені РФ під час анексії Криму у 2014 році). Разом з тим, паралельно тривають і не такі "грандіозні" спроби врятувати те, що залишилося від "флагмана Чорноморського флоту РФ". Так, наразі в районі затонулого крейсера "Москва" перебувають 8 одиниць рятувального та допоміжного флоту ЧФ РФ.
Зокрема, ведуться роботи з пошуку та підйому таємної документації, тіл загиблих членів екіпажу (хоча офіційно Москва намагається всіма способами приховати кількість загиблих на крейсері) та обстеження боєкомплекту ракетного комплексу П-1000 "Вулкан". З приводу останнього зауважимо – йдеться, ймовірно, і про пошук ядерних БЧ. Раніше Defense Express розповідав, що на ракетному крейсері "Москва" могли бути ядерні боєприпаси.
Разом з тим, як раніше повідомляло CNN з посиланням на американську розвідку, у США не вірять, що на борту затонулого російського крейсера "Москва" могла бути ядерна зброя.
prodigy написав:Після захоплення Кремінної на Луганщині російські війська намагаються продавити нашу оборону на Ямпіль та на Рубіжне.
Ворог штурмує Попасну, намагається захопити повністю місто.
Зараз саме Луганщина під найбільшою загрозою, росіяни намагаються захопити Рубіжне, Попасну, Сєверодонецьк, Лисичанськ.
Також під ударом Новотошківське.
На Донбасі великими силами росіяни намагаються пробитись під Донецьком та у Маріуполі.
На напрямку Ізюму російські війска намагаються пробитись на Слов'янськ та Барвінкове.
Важкі бої йдуть на напрямках Гуляйполе та Велика Новосілка.
Чому ворог в деяких місцях просувається і чи вдасться його зупинити?
Наші воїни переважають ворога у мотивації, у нас менше техніки, але більше бійців, наше командування в цілому зберігає управління, наші воїни вміють завдавати ворогу великих втрат. Російські війська подібної стійкості не показують, швидко виводяться з бою, а українські підрозділи вперто б'ються тиждень за тижнем.
Але неможливо тривалий час втримувати рубіж оборони через нестачу снарядів для власної артилерії.
Противник просувається там, де бачить, що по ньому немає точної корегованої та постійної роботи артилерії.
Там, де йдуть контактні бої, українська армія має перевагу. Там, де у боях ми можемо застосувати хоча б кілька десятків снарядів на гармату, українська армія має перевагу, і ворога відбивають.
Але коли ліміти на стрільбу менші за потреби для пристрілки - важко втримати позиції, і там росіянам подекуди вдається продавити нашу оборону. Бо коли б'є ворог, але по ньому б'ють у відповідь, люди витримують. Не витримують, коли тривалий час по визначених цілях нема чим завдати удар. Але наші бійці відходять та чіпляються за новий рубіж, стійкість та боєздатність українських військ попри усі втрати просто вражає.
Важко навіть словами описати масовий героїзм, який проявляють українські війська на фронті. Якщо підрозділ має досвід, злагодженість та управління, вони не здають без жорстокого бою жодного опорного пункту. Так, інколи бійці відходять, так, трапляються проблеми в управлінні - але кожен раз це відбувається під сильним вогнем, і кожну можливість для повернення позицій намагаються використати.
Але сучасна війна - це передуім логістика, логістика та логістика. Логістика це означає не просто мати потрібні речі взагалі десь, а мати їх вчасно у тому місці, де найтяжче становище. Для всіх і всюди не вистачить, але важливо, щоб вистачило саме там, де ворог намагається прорватись.
Не можна висувати претензій до піхоти, якщо на її підтримку не уражаються видимі цілі, якщо на це не вистачає снарядів. Розсідуваннями це не покращити, піхота робить все можливе і неможливе, і тримає фронт в таких умовах, в яких російська армія тікає.
На напрямках головних ударів російських військ потрібні боєприпаси, і як тільки це станеться, другий наступ Путіна на Донбасі буде зупинено.
У нас достатньо людей, достатньо професійних воїнів, але нам треба більше снарядів, набагато більше, нам потрібні дрони для корегування та професійна організація бойвої роботи у кожній ланці.
На Донбасі наші артилеристи мріють, щоб нові гармати, які нам почали постачати наші союзники, отримали передусім кадрові артилерийські частини з досвідченими та злагодженими розрахунками, які не треба довго навчати. У комплексі з дронами та засобами корегування це не тільки зупинить російський наступ - це дозволить його розгромити.
Наша армія впевнена у нашій перемозі. Тепер справа за тим, як швидко снаряди та системи корегування опиняться на найважливіших ділянках.
На мою думку, російський наступ на Донбасі буде зупинено, і сили для цього у нас вже є, треба покращувати логістику, своїм героїзмом українська армія та народ виграли час, і тепер все залежить від швидкості розгортання та якості застосування артилерії та снарядів, які постачаються з країн НАТО.
edvardd написав:перешеек был заминирован, кто его разминировал, власть не знает, возможно это сделали те Херсонские сбушники, которые перебежали к москалям, короче эти уроды, сделали всё, чтобы моцкали победоносно зашли...(
Все они знают.
Одна з найпопулярніших статтей:
Чонгар пройти було неможливо! Чому росіяни спокійно зайшли на беззбройнний південь? https://news.obozrevatel.com/ukr/vojna- ... pivden.htm Багато хто з профі говорив, що вихід орків з Криму в принципі неможливий. Захісні протитанкові споруди та перешийки перекривалися підривом мостів, а скупчення противника реактивною і звичайною артилерією. Орків перекрутили б там у фарш, як на м'ясорубці. Мости були ретельно підготовлені до підриву, система управління було ДУБЛЬОВАНА, відпрацьовувались варіанти боротьби з десантами та диверсійними групами, які можуть намагатись захопити мости. Постійно перевірялась справність і наявність вибухівки. Так було до певного часу. По факту орки пройшли перешейки, як на параді і о 9:20 ранку були вже в Херсоні. Чому так сталося? Чому так спокійно зайшли на беззбройнний південь? У мешканців Херсонщини, Маріуполя, Мелітополя викликає злість, що ці питання ніхто не піднімає окрім них та журналістів. Влада та державні органи мовчать...
с 1992 по 2002 (условно) через порты Одесса, Николаев (Балабановка) , Ильичевск вывезли в страны Африки несколько тысяч танков Т55 (они сегодня точно не пригодились бы)
тут вопрос в другом: нужны снаряды как можно больше (и к пушкам, и к гаубицам и к танкам)
второй вопрос: долговечность орудийного ствола , чем больше калибр-тем короче срок службы (война идет уже почти 2 месяца), не знаю состояния, но вероятно и стволы придеться менять (а может уже поменяли и не раз), тогда вопрос-насколько хватит запасных
как было доложено ранее, ленд-лиз будет не только с США (но и другими странами) Украина и рф будут искать возможности в получения оружия по всей планете (а я годами задавался вопросом -зачем в мире производится столько оружия в мирные дни, и если бы не сумасшедший карлик и его свита ... оказалось, что оружия у нас было недостаточно (а современного, практически ноль)
хотя все понимают, что разработка стоит огромным денег (не говоря о производстве)
edvardd написав:перешеек был заминирован, кто его разминировал, власть не знает, возможно это сделали те Херсонские сбушники, которые перебежали к москалям, короче эти уроды, сделали всё, чтобы моцкали победоносно зашли...(
Все они знают.
Одна з найпопулярніших статтей:
Чонгар пройти було неможливо! Чому росіяни спокійно зайшли на беззбройнний південь? https://news.obozrevatel.com/ukr/vojna- ... pivden.htm Багато хто з профі говорив, що вихід орків з Криму в принципі неможливий. Захісні протитанкові споруди та перешийки перекривалися підривом мостів, а скупчення противника реактивною і звичайною артилерією. Орків перекрутили б там у фарш, як на м'ясорубці. Мости були ретельно підготовлені до підриву, система управління було ДУБЛЬОВАНА, відпрацьовувались варіанти боротьби з десантами та диверсійними групами, які можуть намагатись захопити мости. Постійно перевірялась справність і наявність вибухівки. Так було до певного часу. По факту орки пройшли перешейки, як на параді і о 9:20 ранку були вже в Херсоні. Чому так сталося? Чому так спокійно зайшли на беззбройнний південь? У мешканців Херсонщини, Маріуполя, Мелітополя викликає злість, що ці питання ніхто не піднімає окрім них та журналістів. Влада та державні органи мовчать...
Shaman написав:в свете всех событий ясно, что война была бы независимо от того, кого бы мы выбрали...
Выбрали б того, кто заминировал херсонскую степь и наделал 1000 ракет с радиусом поражения 300 км для массированной ответки - война бы и не началась. А так маємо те шо маємо.
перешеек был заминирован, кто его разминировал, власть не знает, возможно это сделали те Херсонские сбушники, которые перебежали к москалям, короче эти уроды, сделали всё, чтобы моцкали победоносно зашли...(
колонна может пройти и по обычной дороге-при чём тут заминированный или нет перешеек.Там же не было линии обороны именно на перешейке а работал обычный пропускной пункт по которому ехали крымчане за украинскими биометрическими паспортами и на бюджетное поступление в вузы без ЗНО хотя они 8 лет топили за россию. Почитайте как сдавался Херсон---наши бились как могли но решила авиация и предательство силовиков,даже губернатор убежал в первый час.