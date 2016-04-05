prodigy написав:

ROLF написав: оставшиеся Т55-64 сняты двигателя оставшиеся Т55-64 сняты двигателя

с 1992 по 2002 (условно) через порты Одесса, Николаев (Балабановка) , Ильичевск вывезли в страны Африки несколько тысяч танков Т55 (они сегодня точно не пригодились бы)тут вопрос в другом: нужны снаряды как можно больше (и к пушкам, и к гаубицам и к танкам)второй вопрос: долговечность орудийного ствола , чем больше калибр-тем короче срок службы (война идет уже почти 2 месяца), не знаю состояния, но вероятно и стволы придеться менять (а может уже поменяли и не раз), тогда вопрос-насколько хватит запасныхкак было доложено ранее, ленд-лиз будет не только с США (но и другими странами)Украина и рф будут искать возможности в получения оружия по всей планете (а я годами задавался вопросом -зачем в мире производится столько оружия в мирные дни,и если бы не сумасшедший карлик и его свита ...оказалось, что оружия у нас было недостаточно (а современного, практически ноль)хотя все понимают, что разработка стоит огромным денег (не говоря о производстве)