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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 845846847848>
Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 09:50

Господа Добрый день у кого есть опыт. Если человек переселился из одного района города в другой район более безопасный он может оформить статус впл и получить выплаты от государства?
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 09:56

  prodigy написав:
  ROLF написав:оставшиеся Т55-64 сняты двигателя


с 1992 по 2002 (условно) через порты Одесса, Николаев (Балабановка) , Ильичевск вывезли в страны Африки несколько тысяч танков Т55 (они сегодня точно не пригодились бы)

тут вопрос в другом: нужны снаряды как можно больше (и к пушкам, и к гаубицам и к танкам)

второй вопрос: долговечность орудийного ствола , чем больше калибр-тем короче срок службы (война идет уже почти 2 месяца), не знаю состояния, но вероятно и стволы придеться менять (а может уже поменяли и не раз), тогда вопрос-насколько хватит запасных

как было доложено ранее, ленд-лиз будет не только с США (но и другими странами)
Украина и рф будут искать возможности в получения оружия по всей планете (а я годами задавался вопросом -зачем в мире производится столько оружия в мирные дни,
и если бы не сумасшедший карлик и его свита ...
оказалось, что оружия у нас было недостаточно (а современного, практически ноль)

хотя все понимают, что разработка стоит огромным денег (не говоря о производстве)


огромное количество снврядов мы потеряли на пожарах на складах.Почему у нас было несколько огромных пожаров на складах боеприпасов а к примеру в США такого никогда не было думаю вы сами понимаете почему
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 09:59

  Алексей77 написав:Господа Добрый день у кого есть опыт. Если человек переселился из одного района города в другой район более безопасный он может оформить статус впл и получить выплаты от государства?


2000грн
https://focus.ua/digital/512967-kak-per ... ifry-video
prodigy
 
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2
Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 10:39

  konstantin kirovograd написав:огромное количество снврядов мы потеряли на пожарах на складах.Почему у нас было несколько огромных пожаров на складах боеприпасов а к примеру в США такого никогда не было думаю вы сами понимаете почему

В захваченой Балаклеи сейчас тысячи тонн боеприпасов рашисты снимают видосики. Какой идиот додумался хранить это все возле российской границы все 8 лет.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 11:11

  Успіх написав:А тут, де я є зараз - то такий гул від бджіл на абрикосах/вишнях, що ого-го
хоть бы с долярчиком ничего не случилось
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 11:14

  Kudrjavuy написав:После вчерашнего заявления Арестовича, о введении резерва с Сахалина ...
- Сегодня слышал по ТВ о закреплении Врага в Лозовой?(подумал, что у меня глюк)
Кто в курсе?
Это не та Лозовая, а с.Лозове,перепроверил,так и есть.
AlexMotel
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 11:18

На текущий момент союзники передают нам следующее ракетно артиллерийское вооружение.

🇪🇪 - 9 гаубиц Д-30
🇺🇸 - 18 + 72 гаубицы M198, M777, САУ М109
🇨🇦 - 4 гаубицы M777
🇨🇿 - 20+ САУ DANA и DANA M2
🇸🇰 - 18 САУ Zuzana
🇵🇱 - 20+ САУ Гвоздика
🇳🇱 - до 24 САУ PzH 2000
🇫🇷 - 12 САУ CAESAR
🇧🇪 - до 24 САУ M109A4BE
🇬🇧 - САУ AS-90
🇵🇱 - БМ-21 Град
🇨🇿 - RM-70
🇺🇸 - РСЗО M142 HIMARS

Трофейное артиллерийское вооружение

🇷🇺 8+ одиниць 152 мм буксированих гаубиць 2А65 "Мста-Б"
🇷🇺 24+ одиниці 122 мм буксированих гаубиць Д-30
🇷🇺 2+ одиниці 120 мм гармат, що буксируються 2Б16 "Нона-К"
🇷🇺 4+ одиниці 120 мм САУ 2С9 "Нона"
🇷🇺 1 одиниця 120 мм САУ 2С23 "Нона-СВК"
🇷🇺 2+ одиниць 120 мм САУ 2С34 "Хоста"
🇷🇺 3+ одиниць 122 мм САУ 2С1 "Гвоздика"
🇷🇺 8+ одиниць 152 мм САУ 2С3 "Акація"
🇷🇺 17+ одиниць 152 мм САУ 2С19 "Міста-С"
🇷🇺 3+ одиниці 152 мм САУ 2С33 "Міста-СМ"
🇷🇺 16+ одиниць 122 мм РСЗВ БМ-21 "Град"
🇷🇺 2+ одиниці 220 мм РСЗВ БМ-27 Ураган"
🇷🇺 2+ одиниці 122 мм РСЗВ 2Б17 "Торнадо-Г"
🇷🇺 4+ одиниці 220 мм РСЗВ ТОС-1А "Сонцепьок"
🇷🇺 8+ одиниць 120 мм мінометів 2Б11 "Сані"

@informnapalm
https://t.me/informnapalm/7676
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 23 кві, 2022 11:20, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 11:33

  vitaliian написав:
  Успіх написав:А тут, де я є зараз - то такий гул від бджіл на абрикосах/вишнях, що ого-го
хоть бы с долярчиком ничего не случилось

И я об этом подумал.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 11:38

Kudrjavuy

так писали раніше - це ж шукають!

https://novynarnia.com/2022/04/17/triso ... razlyvist/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 11:40

  Kudrjavuy написав: Батенька, за крамолу Вам может грозить моя участь - бан и полное бездумное удаление достаточно объёмных и серьёзных постов, привязанных к событиям и Времени.
При чём с официальным раскладом.

Прочитал последние 2 страницы форума, к сожалению они содержат аж 8(восемь) "достаточно объёмных и серьёзных постов" Кудрявого. Моя голова опухла. Такое впечатление, что пишет то ли ребенок( и аватар соответствует реальности), то ли сумасшедший(они обычно об этом не подозревают и считают себя непризнанными гениями).
Предлагаю разрешать писать Кудрявому только в созданной им самим теме и больше в никаких других.
Во избежание моральных страданий остальных участников форума.
Damien
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