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Додано: Суб 23 кві, 2022 09:50
Господа Добрый день у кого есть опыт. Если человек переселился из одного района города в другой район более безопасный он может оформить статус впл и получить выплаты от государства?
Додано: Суб 23 кві, 2022 09:56
огромное количество снврядов мы потеряли на пожарах на складах.Почему у нас было несколько огромных пожаров на складах боеприпасов а к примеру в США такого никогда не было думаю вы сами понимаете почему
Додано: Суб 23 кві, 2022 09:59
2000грн
Додано: Суб 23 кві, 2022 10:39
В захваченой Балаклеи сейчас тысячи тонн боеприпасов рашисты снимают видосики. Какой идиот додумался хранить это все возле российской границы все 8 лет.
Додано: Суб 23 кві, 2022 11:11
Додано: Суб 23 кві, 2022 11:14
Додано: Суб 23 кві, 2022 11:18
На текущий момент союзники передают нам следующее ракетно артиллерийское вооружение.
🇪🇪 - 9 гаубиц Д-30
🇺🇸 - 18 + 72 гаубицы M198, M777, САУ М109
🇨🇦 - 4 гаубицы M777
🇨🇿 - 20+ САУ DANA и DANA M2
🇸🇰 - 18 САУ Zuzana
🇵🇱 - 20+ САУ Гвоздика
🇳🇱 - до 24 САУ PzH 2000
🇫🇷 - 12 САУ CAESAR
🇧🇪 - до 24 САУ M109A4BE
🇬🇧 - САУ AS-90
🇵🇱 - БМ-21 Град
🇨🇿 - RM-70
🇺🇸 - РСЗО M142 HIMARS
Трофейное артиллерийское вооружение
🇷🇺 8+ одиниць 152 мм буксированих гаубиць 2А65 "Мста-Б"
🇷🇺 24+ одиниці 122 мм буксированих гаубиць Д-30
🇷🇺 2+ одиниці 120 мм гармат, що буксируються 2Б16 "Нона-К"
🇷🇺 4+ одиниці 120 мм САУ 2С9 "Нона"
🇷🇺 1 одиниця 120 мм САУ 2С23 "Нона-СВК"
🇷🇺 2+ одиниць 120 мм САУ 2С34 "Хоста"
🇷🇺 3+ одиниць 122 мм САУ 2С1 "Гвоздика"
🇷🇺 8+ одиниць 152 мм САУ 2С3 "Акація"
🇷🇺 17+ одиниць 152 мм САУ 2С19 "Міста-С"
🇷🇺 3+ одиниці 152 мм САУ 2С33 "Міста-СМ"
🇷🇺 16+ одиниць 122 мм РСЗВ БМ-21 "Град"
🇷🇺 2+ одиниці 220 мм РСЗВ БМ-27 Ураган"
🇷🇺 2+ одиниці 122 мм РСЗВ 2Б17 "Торнадо-Г"
🇷🇺 4+ одиниці 220 мм РСЗВ ТОС-1А "Сонцепьок"
🇷🇺 8+ одиниць 120 мм мінометів 2Б11 "Сані"
@informnapalm
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 23 кві, 2022 11:20, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 23 кві, 2022 11:33
Додано: Суб 23 кві, 2022 11:38
Kudrjavuy
так писали раніше - це ж шукають!
Додано: Суб 23 кві, 2022 11:40
Прочитал последние 2 страницы форума, к сожалению они содержат аж 8(восемь) "достаточно объёмных и серьёзных постов" Кудрявого. Моя голова опухла. Такое впечатление, что пишет то ли ребенок( и аватар соответствует реальности), то ли сумасшедший(они обычно об этом не подозревают и считают себя непризнанными гениями).
Предлагаю разрешать писать Кудрявому только в созданной им самим теме и больше в никаких других.
Во избежание моральных страданий остальных участников форума.
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