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Напад росії і білорусі на Україну
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vitaliian
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Додано: Суб 23 кві, 2022 11:52
Дюже на Степку похож
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AlexMotel
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Додано: Суб 23 кві, 2022 11:55
vitaliian написав:
На текущий момент союзники передают нам следующее ракетно артиллерийское вооружение.
Ось я постійно чую що щось передають(точніше передадуть
, в майбутньому часі).
А є інформація що ВЖЕ передано
.
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andrijk777
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Додано: Суб 23 кві, 2022 11:58
edvardd написав: Zebra написав: edvardd написав:
Арестович сказал не знают, после войны разберутся...
Как и со стеной Яценюка, которую их танки не заметили, а еще обратите внимание, танки и бтры врага в основном передвигаются по новеньким дорогам. Там где дорог нет - оккупантов тоже. В Черниговщине оккупированы была только придорожные села и городишки, куда проложен новенький асфальт. А глухомань вообще не вкурсе, что война рядом была.
стена была на границе с россией, а полезли цуки с белоруси...
Разведка США и Британии с 2021 года предупреждала, откуда полезут и куда, даже стрелочки на картах рисовали, в т.ч. из Беларуси. Наши все отрицали и упорно асфальтировали оккупантам дороги до самого вечера 23 февраля, хотя нужно было оборудовать бетонные преграды, для снижения скорости передвижения колонн с целью облегчить работу артиллерии....
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Zebra
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