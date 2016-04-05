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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 846847848849>
Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 11:47

:arrow:
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 23 кві, 2022 12:14, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 11:52

  vitaliian написав:Зображення Зображення
я думаю раскатавшему губу пуйлу.

Дюже на Степку похож :D
AlexMotel
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 11:55

  vitaliian написав:На текущий момент союзники передают нам следующее ракетно артиллерийское вооружение.

Ось я постійно чую що щось передають(точніше передадуть, в майбутньому часі).
А є інформація що ВЖЕ передано.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 11:58

  edvardd написав:
  Zebra написав:
  edvardd написав:Арестович сказал не знают, после войны разберутся...

Как и со стеной Яценюка, которую их танки не заметили, а еще обратите внимание, танки и бтры врага в основном передвигаются по новеньким дорогам. Там где дорог нет - оккупантов тоже. В Черниговщине оккупированы была только придорожные села и городишки, куда проложен новенький асфальт. А глухомань вообще не вкурсе, что война рядом была.

стена была на границе с россией, а полезли цуки с белоруси...

Разведка США и Британии с 2021 года предупреждала, откуда полезут и куда, даже стрелочки на картах рисовали, в т.ч. из Беларуси. Наши все отрицали и упорно асфальтировали оккупантам дороги до самого вечера 23 февраля, хотя нужно было оборудовать бетонные преграды, для снижения скорости передвижения колонн с целью облегчить работу артиллерии....
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 11:59

  andrijk777 написав:
  vitaliian написав:На текущий момент союзники передают нам следующее ракетно артиллерийское вооружение.

Ось я постійно чую що щось передають(точніше передадуть, в майбутньому часі).
А є інформація що ВЖЕ передано.

может еще и куда поставлено ? :D
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 12:02

  andrijk777 написав:А є інформація що ВЖЕ передано
что по факту произошло - военная тайна. Думаю по факту всего в разы больше, некоторые страны не хотят афишировать полный список. А пообещали и не дали, на моей памяти только истребители, если вы об этом.
  Zebra написав:Наши все отрицали и упорно асфальтировали оккупантам дороги до самого вечера 23 февраля
вас могут сколько угодно предупреждать что на районе орудуют наркоманы, означает ли это что айфон который они у вас отберут, вы купили для них?
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 23 кві, 2022 12:07, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 12:07

  Kudrjavuy написав:
  greenozon написав:Kudrjavuy

так писали раніше - це ж шукають!

https://novynarnia.com/2022/04/17/triso ... razlyvist/

:roll: :wink: :!:
прямым текстом:
речь о ЯО.

это же Раша. конечно щепочку ищут ;)

ядерное оружие - это фигня. у них же радиационно-устойчивые солдаты - вон в Рыжем лесу окапывались - и хоть бы хны :mrgreen:
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 12:09

  Damien написав:
  Kudrjavuy написав: Батенька, за крамолу Вам может грозить моя участь - бан и полное бездумное удаление достаточно объёмных и серьёзных постов, привязанных к событиям и Времени.
При чём с официальным раскладом.

Во избежание моральных страданий остальных участников форума.

:oops:
Только не мне.
Последнее время, "я много себе не позволяю" - за что спасибо, Модеру - не банят.
И конкретики себе уже - не позволяю.
Слишком много губошлёпов используют в качестве "полезных идиотов" - с коми я даже не в "конфликте". Кои хотят получить готовый ответ сссссегодня и сейчас, без своих стараний определиться, а чего они сами хотят?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 12:15

  Zebra написав:Разведка США и Британии с 2021 года предупреждала, откуда полезут и куда, даже стрелочки на картах рисовали, в т.ч. из Беларуси. Наши все отрицали и упорно асфальтировали оккупантам дороги до самого вечера 23 февраля, хотя нужно было оборудовать бетонные преграды, для снижения скорости передвижения колонн с целью облегчить работу артиллерии....

Батенька, не делайте себе нервы!
Будьте в одно и то же время Философом и Реалистом.
Что под их нажимом был реализован план "выжженной земли".
С перспективой - двухдневного блицкрига РФ.
На сегодня, они уже формируют перспективы деления Украины по Днепру.
Но, в таком случае - они не получат следующих "восьми лет".
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 12:23

  Kudrjavuy написав:
  Zebra написав:Разведка США и Британии с 2021 года предупреждала, откуда полезут и куда, даже стрелочки на картах рисовали, в т.ч. из Беларуси. Наши все отрицали и упорно асфальтировали оккупантам дороги до самого вечера 23 февраля, хотя нужно было оборудовать бетонные преграды, для снижения скорости передвижения колонн с целью облегчить работу артиллерии....

Батенька, не делайте себе нервы!
Будьте в одно и то же время Философом и Реалистом.
Что под их нажимом был реализован план "выжженной земли".
С перспективой - двухдневного блицкрига РФ.
На сегодня, они уже формируют перспективы деления Украины по Днепру.
Но, в таком случае - они не получат следующих "восьми лет".

Они хотят еще выдавить безядерный и внеблоковый статус, но мы на это не пойдем. Значит вторжению-2 быть :?
Zebra
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