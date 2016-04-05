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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 23 кві, 2022 11:47
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 23 кві, 2022 12:14, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 23 кві, 2022 11:52
Дюже на Степку похож
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AlexMotel
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Додано: Суб 23 кві, 2022 11:55
vitaliian написав:
На текущий момент союзники передают нам следующее ракетно артиллерийское вооружение.
Ось я постійно чую що щось передають(точніше передадуть
, в майбутньому часі).
А є інформація що ВЖЕ передано
.
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andrijk777
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Додано: Суб 23 кві, 2022 11:58
edvardd написав: Zebra написав: edvardd написав:
Арестович сказал не знают, после войны разберутся...
Как и со стеной Яценюка, которую их танки не заметили, а еще обратите внимание, танки и бтры врага в основном передвигаются по новеньким дорогам. Там где дорог нет - оккупантов тоже. В Черниговщине оккупированы была только придорожные села и городишки, куда проложен новенький асфальт. А глухомань вообще не вкурсе, что война рядом была.
стена была на границе с россией, а полезли цуки с белоруси...
Разведка США и Британии с 2021 года предупреждала, откуда полезут и куда, даже стрелочки на картах рисовали, в т.ч. из Беларуси. Наши все отрицали и упорно асфальтировали оккупантам дороги до самого вечера 23 февраля, хотя нужно было оборудовать бетонные преграды, для снижения скорости передвижения колонн с целью облегчить работу артиллерии....
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Zebra
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2
Додано: Суб 23 кві, 2022 11:59
andrijk777 написав: vitaliian написав:
На текущий момент союзники передают нам следующее ракетно артиллерийское вооружение.
Ось я постійно чую що щось передають(точніше передадуть
, в майбутньому часі).
А є інформація що ВЖЕ передано
.
может еще и куда поставлено ?
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Shaman
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Додано: Суб 23 кві, 2022 12:02
andrijk777 написав:
А є інформація що ВЖЕ передано
что по факту произошло - военная тайна. Думаю по факту всего в разы больше, некоторые страны не хотят афишировать полный список. А пообещали и не дали, на моей памяти только истребители, если вы об этом.
Zebra написав:
Наши все отрицали и упорно асфальтировали оккупантам дороги до самого вечера 23 февраля
вас могут сколько угодно предупреждать что на районе орудуют наркоманы, означает ли это что айфон который они у вас отберут, вы купили для них?
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 23 кві, 2022 12:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 23 кві, 2022 12:07
это же Раша. конечно щепочку ищут
ядерное оружие - это фигня. у них же радиационно-устойчивые солдаты - вон в Рыжем лесу окапывались - и хоть бы хны
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Shaman
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Додано: Суб 23 кві, 2022 12:09
Damien написав: Kudrjavuy написав:
Батенька, за крамолу Вам может грозить моя участь - бан и полное бездумное удаление достаточно объёмных и серьёзных постов, привязанных к событиям и Времени
.
При чём с официальным раскладом.
Во избежание моральных страданий остальных участников форума.
Только не мне.
Последнее время, "я много себе не позволяю" - за что спасибо, Модеру - не банят.
И конкретики себе уже - не позволяю.
Слишком много губошлёпов используют в качестве "полезных идиотов" - с коми я даже не в "конфликте". Кои хотят получить готовый ответ сссссегодня и сейчас, без своих стараний определиться, а чего они сами хотят?
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Додано: Суб 23 кві, 2022 12:15
Zebra написав:
Разведка США и Британии с 2021 года предупреждала, откуда полезут и куда, даже стрелочки на картах рисовали, в т.ч. из Беларуси. Наши все отрицали и упорно асфальтировали оккупантам дороги до самого вечера 23 февраля, хотя нужно было оборудовать бетонные преграды, для снижения скорости передвижения колонн с целью облегчить работу артиллерии....
Батенька, не делайте себе нервы!
Будьте в одно и то же время Философом и Реалистом.
Что под их нажимом был реализован план "выжженной земли".
С перспективой - двухдневного блицкрига РФ.
На сегодня, они уже формируют перспективы деления Украины по Днепру.
Но, в таком случае - они не получат следующих "восьми лет".
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Додано: Суб 23 кві, 2022 12:23
Kudrjavuy написав: Zebra написав:
Разведка США и Британии с 2021 года предупреждала, откуда полезут и куда, даже стрелочки на картах рисовали, в т.ч. из Беларуси. Наши все отрицали и упорно асфальтировали оккупантам дороги до самого вечера 23 февраля, хотя нужно было оборудовать бетонные преграды, для снижения скорости передвижения колонн с целью облегчить работу артиллерии....
Батенька, не делайте себе нервы!
Будьте в одно и то же время Философом и Реалистом.
Что под их нажимом был реализован план "выжженной земли".
С перспективой - двухдневного блицкрига РФ.
На сегодня, они уже формируют перспективы деления Украины по Днепру.
Но, в таком случае - они не получат следующих "восьми лет".
Они хотят еще выдавить безядерный и внеблоковый статус, но мы на это не пойдем. Значит вторжению-2 быть
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Zebra
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