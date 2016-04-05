Жителі ордло втратили монополію на статус жертв, а в перспективі то взагалі ще крайніми будуть. А про часи, коли вони отримували одночасно по три пенсії та гуманітарку з різних боків будуть тільки згадувати.
Zebra написав:Они хотят еще выдавить безядерный и внеблоковый статус, но мы на это не пойдем. Значит вторжению-2 быть
Игра Молдовы в "моя хата скраю" при интересе к их шести самолётам... Разбилась о заявление командования РФ. О перспективах Войны в Украине.
https://sprotyv.info/news/mid-moldovy-v ... nestrovya/ МИД Молдовы вызвало российского посла Олега Васнецова из-за слов представителя минобороны рф, заявившего о намерении захватить южную Украину и получить выход к непризнанному «Приднестровью». Об этом идет речь на сайте Министерства иностранных дел Молдовы, пишет «hromadske».
Т.Е. это официальный повод к Мысли о самом факте существования Молдавии, в случае не вступления в Союз с Украиной. Или, как минимум закрытие вопроса с "Приднестровьем".
О Грузии, Азербайджане,... - я, думаю, не стоит упоминать.
Это не вторжение-2! Это полномасштабная война против Европейских Государств! При чём, официально озвучена командованием оккупационных войск РФ.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Суб 23 кві, 2022 13:13, всього редагувалось 2 разів.
Жителі ордло втратили монополію на статус жертв, а в перспективі то взагалі ще крайніми будуть. А про часи, коли вони отримували одночасно по три пенсії та гуманітарку з різних боків будуть тільки згадувати.
А, может наоборот: - Ушел из "диванного воинства" в реальное?
Успіх написав:А тут, де я є зараз - то такий гул від бджіл на абрикосах/вишнях, що ого-го
хоть бы с долярчиком ничего не случилось
И я об этом подумал.
На просторах фейсбуку бачила повідомлення від жінки з Вінніччини за 18 квітня, де було сказано приблизно таке: Сьогодні до нас у лікарню привезли хлопців з Миколаєва, 80 ДШБ, багато важкопоранених, серед яких у багатьох відірвані кінцівки... потрібен одяг і т.п... На жаль, не заскрініла те повідомлення, зараз шукаю, не можу знайти. Але сподіваюся, що наш герой скоро вийде на зв'язок і прокоментує.