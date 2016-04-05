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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 846847848849
Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 12:27

  greenozon написав:
  Zebra написав:Цікаво куди подівся Козак-Характерник. Ще на початку війни активнічав.


само-ліквідувався,
образився на форум і сказав в останніх дописах що його більше тут не буде
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&author_id=55577

Жителі ордло втратили монополію на статус жертв, а в перспективі то взагалі ще крайніми будуть. А про часи, коли вони отримували одночасно по три пенсії та гуманітарку з різних боків будуть тільки згадувати.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 12:35

  vitaliian написав:
  Zebra написав:Наши все отрицали и упорно асфальтировали оккупантам дороги до самого вечера 23 февраля
вас могут сколько угодно предупреждать что на районе орудуют наркоманы, означает ли это что айфон который они у вас отберут, вы купили для них?

Удар с Беларуси можно списать на "мы не знали", "мы не ожидали" и в роли защитных фортификаций использовали городскую застройку пригородов Киева, но про сухопутный коридор в Крым говорили с 2014.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 13:04

  Zebra написав:Они хотят еще выдавить безядерный и внеблоковый статус, но мы на это не пойдем. Значит вторжению-2 быть :?

Игра Молдовы в "моя хата скраю" при интересе к их шести самолётам...
Разбилась о заявление командования РФ.
О перспективах Войны в Украине.
https://sprotyv.info/news/mid-moldovy-v ... nestrovya/
МИД Молдовы вызвало российского посла Олега Васнецова из-за слов представителя минобороны рф, заявившего о намерении захватить южную Украину и получить выход к непризнанному «Приднестровью». Об этом идет речь на сайте Министерства иностранных дел Молдовы, пишет «hromadske».

Т.Е. это официальный повод к Мысли о самом факте существования Молдавии, в случае не вступления в Союз с Украиной.
Или, как минимум закрытие вопроса с "Приднестровьем".

О Грузии, Азербайджане,... - я, думаю, не стоит упоминать.

Это не вторжение-2!
Это полномасштабная война против Европейских Государств!
При чём, официально озвучена командованием оккупационных войск РФ.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Суб 23 кві, 2022 13:13, всього редагувалось 2 разів.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 13:07

  Ой+ написав:
  greenozon написав:
  Zebra написав:Цікаво куди подівся Козак-Характерник. Ще на початку війни активнічав.


само-ліквідувався,
образився на форум і сказав в останніх дописах що його більше тут не буде
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&author_id=55577

Жителі ордло втратили монополію на статус жертв, а в перспективі то взагалі ще крайніми будуть. А про часи, коли вони отримували одночасно по три пенсії та гуманітарку з різних боків будуть тільки згадувати.

А, может наоборот:
- Ушел из "диванного воинства" в реальное?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 13:20

  Investor_K написав:
  vitaliian написав:
  Успіх написав:А тут, де я є зараз - то такий гул від бджіл на абрикосах/вишнях, що ого-го
хоть бы с долярчиком ничего не случилось

И я об этом подумал.


На просторах фейсбуку бачила повідомлення від жінки з Вінніччини за 18 квітня, де було сказано приблизно таке: Сьогодні до нас у лікарню привезли хлопців з Миколаєва, 80 ДШБ, багато важкопоранених, серед яких у багатьох відірвані кінцівки... потрібен одяг і т.п...
На жаль, не заскрініла те повідомлення, зараз шукаю, не можу знайти. Але сподіваюся, що наш герой скоро вийде на зв'язок і прокоментує.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 13:23

  Damien написав:\\\
Предлагаю разрешать писать Кудрявому только в созданной им самим теме и больше в никаких других.
Во избежание моральных страданий остальных участников форума.

Зачем??? -- во избежание моральных страданий остальные участники форума легко могут нажать кнопку "Добавить в недруги чтобы не видеть сообщения пользователя"...
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 13:30

vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 13:46

  vitaliian написав:https://vimeo.com/702335809


должность помощник воспитателя :mrgreen:
старший помощник младшего дворника (т.е старший "туда куда пошлют")

фраза о компетентных органах напомнила "Иван Васильевич меняет профессию" (страна стукачей и ягода/ежов/бериевских палачей)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 13:46

Канада передала Украине гаубицы М777 и высокоточные снаряды "Экскалибур" с GPS-наведением

Стоимость одного такого снаряда составляет 112 000 долларов.

Калибр: 155 мм
Дальность стрельбы 40-60 км
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 23 кві, 2022 13:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 13:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:должность помощник воспитателя

Это няня. Ума, как у инфузории, а туда же, "символы государства".
Hotab
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  #<1 ... 846847848849
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