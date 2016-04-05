Успіх написав:А тут, де я є зараз - то такий гул від бджіл на абрикосах/вишнях, що ого-го
хоть бы с долярчиком ничего не случилось
И я об этом подумал.
На просторах фейсбуку бачила повідомлення від жінки з Вінніччини за 18 квітня, де було сказано приблизно таке: Сьогодні до нас у лікарню привезли хлопців з Миколаєва, 80 ДШБ, багато важкопоранених, серед яких у багатьох відірвані кінцівки... потрібен одяг і т.п... На жаль, не заскрініла те повідомлення, зараз шукаю, не можу знайти. Але сподіваюся, що наш герой скоро вийде на зв'язок і прокоментує.
армія ботів агресора активізувалось в facebook (youtube) будьте обачними, не довіряйте і не поширюйте російські фейки
вот один из коментов под видео:
Нет оснований не верить Швецу. Если элементарные средства защиты и индивидуальные аптечки для военных ВСУ продают на рынке. Многие волонтерские организации с запада присылают фотографии, что отправляют. И конкретно на какой город идут грузы. В итоге видишь это всё на рынке.
я видел импортную мивину в Сильпо. Чем был очень удивлен, неужели даже такое гавно импортируем? Если факты разворовывания гуманитарки и были, об этом нельзя заявлять во всеуслышание чтобы не подрывать авторитет и доверие в целом к Украине, преступность есть во всех странах и во все времена, СБУ с удовольствием выслушает и проверит такие факты.
После того эфира я Швеца не смотрю, пусть кормит русскую аудиторию, если ему просмотры важнее. Ранее говорил, любое гавно вылитое на Украину поднимает просмотры в несколько раз.