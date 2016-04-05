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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 847848849850>
Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 13:20

  Investor_K написав:
  vitaliian написав:
  Успіх написав:А тут, де я є зараз - то такий гул від бджіл на абрикосах/вишнях, що ого-го
хоть бы с долярчиком ничего не случилось

И я об этом подумал.


На просторах фейсбуку бачила повідомлення від жінки з Вінніччини за 18 квітня, де було сказано приблизно таке: Сьогодні до нас у лікарню привезли хлопців з Миколаєва, 80 ДШБ, багато важкопоранених, серед яких у багатьох відірвані кінцівки... потрібен одяг і т.п...
На жаль, не заскрініла те повідомлення, зараз шукаю, не можу знайти. Але сподіваюся, що наш герой скоро вийде на зв'язок і прокоментує.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 13:23

  Damien написав:\\\
Предлагаю разрешать писать Кудрявому только в созданной им самим теме и больше в никаких других.
Во избежание моральных страданий остальных участников форума.

Зачем??? -- во избежание моральных страданий остальные участники форума легко могут нажать кнопку "Добавить в недруги чтобы не видеть сообщения пользователя"...
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 13:30

vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 13:46

  vitaliian написав:https://vimeo.com/702335809


должность помощник воспитателя :mrgreen:
старший помощник младшего дворника (т.е старший "туда куда пошлют")

фраза о компетентных органах напомнила "Иван Васильевич меняет профессию" (страна стукачей и ягода/ежов/бериевских палачей)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 13:46

Канада передала Украине гаубицы М777 и высокоточные снаряды "Экскалибур" с GPS-наведением

Стоимость одного такого снаряда составляет 112 000 долларов.

Калибр: 155 мм
Дальность стрельбы 40-60 км

Зображення

☝🏼У этого снаряда феноменальная точность. 90% попаданий приходятся точно в цель в размере нескольких метров. То есть можно работать буквально по каждому танку и каждой машине врага.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 23 кві, 2022 14:14, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 13:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:должность помощник воспитателя

Это няня. Ума, как у инфузории, а туда же, "символы государства".
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 13:52

  Hotab написав:символы государства".
я офигел когда услышал что свастика теперь у них символ государства
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 13:55

fler

армія ботів агресора активізувалось в facebook (youtube)
будьте обачними, не довіряйте і не поширюйте російські фейки



вот один из коментов под видео:

Нет оснований не верить Швецу. Если элементарные средства защиты и индивидуальные аптечки для военных ВСУ продают на рынке. Многие волонтерские организации с запада присылают фотографии, что отправляют. И конкретно на какой город идут грузы. В итоге видишь это всё на рынке.

Кто видел такое на "рынке"?
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 14:05

  prodigy написав:Кто видел такое на "рынке
я видел импортную мивину в Сильпо. Чем был очень удивлен, неужели даже такое гавно импортируем? Если факты разворовывания гуманитарки и были, об этом нельзя заявлять во всеуслышание чтобы не подрывать авторитет и доверие в целом к Украине, преступность есть во всех странах и во все времена, СБУ с удовольствием выслушает и проверит такие факты.

После того эфира я Швеца не смотрю, пусть кормит русскую аудиторию, если ему просмотры важнее. Ранее говорил, любое гавно вылитое на Украину поднимает просмотры в несколько раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 14:25

  vitaliian написав:После того эфира я Швеца не смотрю, пусть кормит русскую аудиторию, если ему просмотры важнее. Ранее говорил, любое гавно вылитое на Украину поднимает просмотры в несколько раз.

Правильно. Зачем исправлять ошибки, зачем делать выводы, лучше все замалчивать, "так и пабедим".
Schmit
 
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