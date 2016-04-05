Вкладчик1234 написав:0. Что Вам мешает делать выделенное? 1. Человек оказался в заложниках, где враг может его мобилизировать, а родина его не спасла (да ещё и может признать предателем, как-будто он сам выбрал этот вариант) - и находятся "патриоты", которые этому радуются. No comments 2. Тем временем "настоящие патриоты" занимаются челночным бизнесом по снятию валюты в Румынии, и импорту 6лях без налогов. А также "арендным мародёрством" 3. В отличие от "настоящих патриотов", я переживаю и про Долярчика, и про Козака, и про харьковских форумчан. Все они - украинцы 4. "настоящие патриоты" имеют по несколько паспортов, и/или релоцировались другими путями (3+ детей, "инвалиды", и т.д.). А остались тут только "предатели" - Козак, Долярчик, Вкладчик, ЛАД и т.д. (*сарказм)
Не раз ссылался на хорошую статью: https://exo.in.ua/news/54884 Даже видео не раз выставлял. "Свои" истории выкладывал,.... Человеку бесполезно что-то объяснять. Он жертва "Геббельса", или достаточно хороший термин "полезный идиот". "Бывают времена, когда без твоего желания и участия - играют тобой."
армія ботів агресора активізувалось в facebook (youtube) будьте обачними, не довіряйте і не поширюйте російські фейки
вот один из коментов под видео:
Нет оснований не верить Швецу. Если элементарные средства защиты и индивидуальные аптечки для военных ВСУ продают на рынке. Многие волонтерские организации с запада присылают фотографии, что отправляют. И конкретно на какой город идут грузы. В итоге видишь это всё на рынке.
Кто видел такое на "рынке"?
Нет оснований верить "железнодорожнику" Лещенко
*Он "железнодорожник" вообще, или "младший Арестович"?
Если "железнодорожник" - то о чём он сейчас говорит? Он компетентен в этих вопросах?