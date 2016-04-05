RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 847848849850
Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 14:46

  vitaliian написав:После того эфира я Швеца не смотрю, пусть кормит русскую аудиторию, если ему просмотры важнее. Ранее говорил, любое гавно вылитое на Украину поднимает просмотры в несколько раз.

Посмотрите вчерашнее его интервью,там все прояснилось.
AlexMotel
 
Повідомлень: 291
З нами з: 09.12.08
Подякував: 19 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 14:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Стоимость одного такого снаряда составляет 112 000

Кроме как по Путину, особо и некуда применять))

Но вообще, если кучно стоит где-то батарея смерчей или ураганов, то почему нет. 22 кг может хорошо осколками покрошить в округе.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7536
З нами з: 15.02.09
Подякував: 512 раз.
Подякували: 1801 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 15:11

308 мариупольцев вывезли на Сахалин.
Смотрите фото, может есть знакомые, родственники,...: https://www.ostro.org/general/society/news/633940/
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9526
З нами з: 20.09.12
Подякував: 743 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 15:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

_hunter написав:
  Damien написав:\\\
Предлагаю разрешать писать Кудрявому только в созданной им самим теме и больше в никаких других.
Во избежание моральных страданий остальных участников форума.

Зачем??? -- во избежание моральных страданий остальные участники форума легко могут нажать кнопку "Добавить в недруги чтобы не видеть сообщения пользователя"...
Справді, ще раз нема сенсу, ці заходи щодо пана Кудрявого було вжито вже давно
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 31361
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1330 раз.
Подякували: 7510 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 15:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Вкладчик1234 написав:0. Что Вам мешает делать выделенное?
1. Человек оказался в заложниках, где враг может его мобилизировать, а родина его не спасла (да ещё и может признать предателем, как-будто он сам выбрал этот вариант) - и находятся "патриоты", которые этому радуются. No comments
2. Тем временем "настоящие патриоты" занимаются челночным бизнесом по снятию валюты в Румынии, и импорту 6лях без налогов. А также "арендным мародёрством"
3. В отличие от "настоящих патриотов", я переживаю и про Долярчика, и про Козака, и про харьковских форумчан. Все они - украинцы
4. "настоящие патриоты" имеют по несколько паспортов, и/или релоцировались другими путями (3+ детей, "инвалиды", и т.д.). А остались тут только "предатели" - Козак, Долярчик, Вкладчик, ЛАД и т.д. (*сарказм)

Не раз ссылался на хорошую статью: https://exo.in.ua/news/54884
Даже видео не раз выставлял.
"Свои" истории выкладывал,....
Человеку бесполезно что-то объяснять.
Он жертва "Геббельса", или достаточно хороший термин "полезный идиот".
"Бывают времена, когда без твоего желания и участия - играют тобой."
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9526
З нами з: 20.09.12
Подякував: 743 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 15:29

  prodigy написав:fler

армія ботів агресора активізувалось в facebook (youtube)
будьте обачними, не довіряйте і не поширюйте російські фейки



вот один из коментов под видео:

Нет оснований не верить Швецу. Если элементарные средства защиты и индивидуальные аптечки для военных ВСУ продают на рынке. Многие волонтерские организации с запада присылают фотографии, что отправляют. И конкретно на какой город идут грузы. В итоге видишь это всё на рынке.

Кто видел такое на "рынке"?

Нет оснований верить "железнодорожнику" Лещенко

*Он "железнодорожник" вообще, или "младший Арестович"?

Если "железнодорожник" - то о чём он сейчас говорит? Он компетентен в этих вопросах?
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 16141
З нами з: 18.04.15
Подякував: 9308 раз.
Подякували: 4466 раз.
 
Профіль
3
2
3
  #<1 ... 847848849850
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: AlexMotel, vitaliian і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 93833
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 449708
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2805
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (100)
23.04.2022 16:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.