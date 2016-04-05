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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 848849850851>
Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 14:46

  vitaliian написав:После того эфира я Швеца не смотрю, пусть кормит русскую аудиторию, если ему просмотры важнее. Ранее говорил, любое гавно вылитое на Украину поднимает просмотры в несколько раз.

Посмотрите вчерашнее его интервью,там все прояснилось.
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 14:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Стоимость одного такого снаряда составляет 112 000

Кроме как по Путину, особо и некуда применять))

Но вообще, если кучно стоит где-то батарея смерчей или ураганов, то почему нет. 22 кг может хорошо осколками покрошить в округе.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 15:11

308 мариупольцев вывезли на Сахалин.
Смотрите фото, может есть знакомые, родственники,...: https://www.ostro.org/general/society/news/633940/
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 15:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

_hunter написав:
  Damien написав:\\\
Предлагаю разрешать писать Кудрявому только в созданной им самим теме и больше в никаких других.
Во избежание моральных страданий остальных участников форума.

Зачем??? -- во избежание моральных страданий остальные участники форума легко могут нажать кнопку "Добавить в недруги чтобы не видеть сообщения пользователя"...
Справді, ще раз нема сенсу, ці заходи щодо пана Кудрявого було вжито вже давно
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 15:29

  prodigy написав:fler

армія ботів агресора активізувалось в facebook (youtube)
будьте обачними, не довіряйте і не поширюйте російські фейки



вот один из коментов под видео:

Нет оснований не верить Швецу. Если элементарные средства защиты и индивидуальные аптечки для военных ВСУ продают на рынке. Многие волонтерские организации с запада присылают фотографии, что отправляют. И конкретно на какой город идут грузы. В итоге видишь это всё на рынке.

Кто видел такое на "рынке"?

Нет оснований верить "железнодорожнику" Лещенко

*Он "железнодорожник" вообще, или "младший Арестович"?

Если "железнодорожник" - то о чём он сейчас говорит? Он компетентен в этих вопросах?
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 15:40

:arrow:
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 23 кві, 2022 16:59, всього редагувалось 10 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 15:43

  Kudrjavuy написав:308 мариупольцев вывезли на Сахалин.
Смотрите фото, может есть знакомые, родственники,...: https://www.ostro.org/general/society/news/633940/


не повезло людям если реально наши а не ватные...лучше во Франции или Германии беженцем с помощью от этих стран чем в том депрессивном дубаре сидеть,там только браконьеры живут нормально.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 15:46

  Faceless написав:
_hunter написав:
  Damien написав:\\\
Предлагаю разрешать писать Кудрявому только в созданной им самим теме и больше в никаких других.
Во избежание моральных страданий остальных участников форума.

Зачем??? -- во избежание моральных страданий остальные участники форума легко могут нажать кнопку "Добавить в недруги чтобы не видеть сообщения пользователя"...
Справді, ще раз нема сенсу, ці заходи щодо пана Кудрявого було вжито вже давно

Я, ни коим образом не ставлю под сомнения Ваши обязанности, даже больше:
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/04/23/686160/
ЕС согласовал новые правила для Facebook, Google и Twitter для борьбы с нелегальным контентом
Что интересно, не перечень, а алгоритм!
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 16:39

Продиджи знает какой город на видео ((



Офис Зеленского: в Одессе погибли пять человек
В результате ракетных ударов по Одессе погибли пять человек, среди которых трехмесячный младенец, сообщил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Это только те, кого нашли. И скорее всего, [жертв] будет больше", - написал он в своем телеграм-канале.

Еще 18 человек, по информации Ермака, получили ранения.

Как ранее заявили в оперативном командовании "Юг", две ракеты поразили военный объект и два жилых дома в Одессе. Минобороны России не сообщало о ракетных ударах в регионе.

В условиях военных действий Би-би-си не может оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные лица.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 23 кві, 2022 17:19, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 17:14

466 с окрестностей Мариуполя вывезли в Чувашию:
https://censor.net/ru/photo_news/333627 ... toreportaj

Ищите родных и близких, знакомых,... есть фотки некоторых.
Kudrjavuy
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