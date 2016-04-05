армія ботів агресора активізувалось в facebook (youtube) будьте обачними, не довіряйте і не поширюйте російські фейки
вот один из коментов под видео:
Нет оснований не верить Швецу. Если элементарные средства защиты и индивидуальные аптечки для военных ВСУ продают на рынке. Многие волонтерские организации с запада присылают фотографии, что отправляют. И конкретно на какой город идут грузы. В итоге видишь это всё на рынке.
Кто видел такое на "рынке"?
Нет оснований верить "железнодорожнику" Лещенко
*Он "железнодорожник" вообще, или "младший Арестович"?
Если "железнодорожник" - то о чём он сейчас говорит? Он компетентен в этих вопросах?
Офис Зеленского: в Одессе погибли пять человек В результате ракетных ударов по Одессе погибли пять человек, среди которых трехмесячный младенец, сообщил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.
"Это только те, кого нашли. И скорее всего, [жертв] будет больше", - написал он в своем телеграм-канале.
Еще 18 человек, по информации Ермака, получили ранения.
Как ранее заявили в оперативном командовании "Юг", две ракеты поразили военный объект и два жилых дома в Одессе. Минобороны России не сообщало о ракетных ударах в регионе.
В условиях военных действий Би-би-си не может оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные лица.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 23 кві, 2022 17:19, всього редагувалось 1 раз.