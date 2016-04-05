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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 848849850851
Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 17:15

  greenozon написав:Kudrjavuy

так писали раніше - це ж шукають!

https://novynarnia.com/2022/04/17/triso ... razlyvist/
Помню год, два назад орки сильно радовались что американский самолет пролетел рядом с "Москвой" и у них все пропало. Типа американцы были растеряны. Так же и с авианоцем. :) Троли визжали от восторга.
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 17:25

Вкладчик1234
Стосовно запропонованої Вами теми, про стони поЦреотів, де б щє нагадити, та як мати стільки, аби за це нічого не було:

"Наверное, это неплохо, что наши граждане настолько оптимистично смотрят на будущее, что готовы ввозить в страну новые автомобили. Но есть один аспект. Наши партнеры в Польше, Словакии и Румынии немного удивлены таким активным обновлением автопарка страны, для которой весь мир собирает средства на гуманитарную помощь. Их, например, шокируют промышленные масштабы импорта "для нужд ВСУ" автомобилей класса "люкс". Для понимания, за восемь дней после отмены пошлин в страну было импортировано 14 300 (!) легковых автомобилей. В том числе, десятки BMW X5, Mercedes-Benz S-Class, Audi Q7 2022 года выпуска и даже Cadillac Escalade за 3,1 млн. грн. И это только автомобили. Кроме этого, за тот же период в страну абсолютно законно, без каких-либо таможенных платежей завезено "гуманитарной помощи" в виде разных тканей – на 360 млн грн, мобильных телефонов почти – на 200 млн грн и прочее", - добавил Найем.

"К сожалению, некоторые наши сограждане интерпретировали инициативу правительства о помощи волонтерам и армии. Думаю, в ближайшее время мы с коллегами из министерства финансов и таможенной службы предложим Кабинету министров соответствующие изменения в нормативную базу, чтобы исправить эту ситуацию без ущерба для настоящих волонтеров", - отметил он. Источник: https://censor.net/ru/n3336272
Kudrjavuy
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  #<1 ... 848849850851
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