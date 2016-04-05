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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 848849850851
Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 17:15

  greenozon написав:Kudrjavuy

так писали раніше - це ж шукають!

https://novynarnia.com/2022/04/17/triso ... razlyvist/
Помню год, два назад орки сильно радовались что американский самолет пролетел рядом с "Москвой" и у них все пропало. Типа американцы были растеряны. Так же и с авианоцем. :) Троли визжали от восторга.
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 17:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вкладчик1234
Стосовно запропонованої Вами теми, про стони поЦреотів, де б щє нагадити, та як мати стільки, аби за це нічого не було:

"Наверное, это неплохо, что наши граждане настолько оптимистично смотрят на будущее, что готовы ввозить в страну новые автомобили. Но есть один аспект. Наши партнеры в Польше, Словакии и Румынии немного удивлены таким активным обновлением автопарка страны, для которой весь мир собирает средства на гуманитарную помощь. Их, например, шокируют промышленные масштабы импорта "для нужд ВСУ" автомобилей класса "люкс". Для понимания, за восемь дней после отмены пошлин в страну было импортировано 14 300 (!) легковых автомобилей. В том числе, десятки BMW X5, Mercedes-Benz S-Class, Audi Q7 2022 года выпуска и даже Cadillac Escalade за 3,1 млн. грн. И это только автомобили. Кроме этого, за тот же период в страну абсолютно законно, без каких-либо таможенных платежей завезено "гуманитарной помощи" в виде разных тканей – на 360 млн грн, мобильных телефонов почти – на 200 млн грн и прочее", - добавил Найем.

"К сожалению, некоторые наши сограждане интерпретировали инициативу правительства о помощи волонтерам и армии. Думаю, в ближайшее время мы с коллегами из министерства финансов и таможенной службы предложим Кабинету министров соответствующие изменения в нормативную базу, чтобы исправить эту ситуацию без ущерба для настоящих волонтеров", - отметил он. Источник: https://censor.net/ru/n3336272

(Отсебятина)
- Не, ну старенькие роверы, это да. Кошмарно, что они "одноразовые" - не подлежат в наших условиях ремонту.
- Может, кто-то предложит решение?
Отечественный типа ЛуаЗА, но с двигателем типа фольсковского 1,6 дизель (1-2 гольф, джета без турбонадува) и техническими характеристиками ровера. Доступный в ремонте и обслуживании - в поле.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 17:48

  otg написав:
  greenozon написав:Kudrjavuy

так писали раніше - це ж шукають!

https://novynarnia.com/2022/04/17/triso ... razlyvist/
Помню год, два назад орки сильно радовались что американский самолет пролетел рядом с "Москвой" и у них все пропало. Типа американцы были растеряны. Так же и с авианоцем. :) Троли визжали от восторга.

Я тоже сразу вспомнил эту историю, но корабль не сразу припомнил. Но случай такой был однозначно, помню орки все форумы слюной запоевали
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 17:53

  Damien написав:\\\
Предлагаю разрешать писать Кудрявому только в созданной им самим теме и больше в никаких других.
Во избежание моральных страданий остальных участников форума.


Вы хотите обвинить меня в "шаманстве"?
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 3/7138292/
Група німецьких інтелектуалів закликала уряд примусити Україну до капітуляції
СУБОТА, 23 КВІТНЯ 2022, 18:21

Научитесь видеть, без надрыва.
(отсебятина: животные не понимают, что под оккупацией будет тотально уничтожено ВСЁ - кто, то "побеспокоился" о нужном мнении)
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 17:59

  Kudrjavuy написав:
  Damien написав:\\\
Предлагаю разрешать писать Кудрявому только в созданной им самим теме и больше в никаких других.
Во избежание моральных страданий остальных участников форума.


Вы хотите обвинить меня в "шаманстве"?
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 3/7138292/
Група німецьких інтелектуалів закликала уряд примусити Україну до капітуляції
СУБОТА, 23 КВІТНЯ 2022, 18:21

Научитесь видеть, без надрыва.
(отсебятина: животные не понимают, что под оккупацией будет тотально уничтожено ВСЁ - кто, то "побеспокоился" о нужном мнении)

это моя прерогатива :D

кто-то неплохо поднялся на деньги - не надо недооценивать Рашу, там пока еще хватает бабла на покупку разных "не все так однозначно"...
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 18:07

Kudrjavuy Ты еще с комсомольской правды статьи начни читать.Убогое зрелище.
AlexMotel
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 18:22

  vitaliian написав:На текущий момент союзники передают нам следующее ракетно артиллерийское вооружение.


🇺🇸 - РСЗО M142 HIMARS

@informnapalm
https://t.me/informnapalm/7676


Звідки інформація що ці установки поставляють Україні ? Дуже схоже на фейк. Бачив німецьке відео розвантаження хімарсів яке видають за доставку Україні
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 18:51

Колеги-одесити, відпишіться. Чи коло вас і родини все спокійно.
stargazer
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 19:02

  Shaman написав:
  Kudrjavuy написав:
  Damien написав:\\\
Предлагаю разрешать писать Кудрявому только в созданной им самим теме и больше в никаких других.
Во избежание моральных страданий остальных участников форума.


Вы хотите обвинить меня в "шаманстве"?
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 3/7138292/
Група німецьких інтелектуалів закликала уряд примусити Україну до капітуляції
СУБОТА, 23 КВІТНЯ 2022, 18:21

Научитесь видеть, без надрыва.
(отсебятина: животные не понимают, что под оккупацией будет тотально уничтожено ВСЁ - кто, то "побеспокоился" о нужном мнении)

это моя прерогатива :D

кто-то неплохо поднялся на деньги - не надо недооценивать Рашу, там пока еще хватает бабла на покупку разных "не все так однозначно"...

:cry: https://censor.net/ru/photo_news/333629 ... toreportaj
И много, много,...
Именно это является стараниями правительства Германии спрыгнуть на "фирмы" - производители...
В Германии достаточно сильное РФское лобби, кроме того "Восточный Геббельс" там пыжился не один год.
Не стоит недооценивать Врага - Германия изначально была, и есть одно из самых заинтересованных лиц в исчезновении экономики Украины, как промышленного Государства. В имении технологий имеющихся в Украине промышленного производства,....
А РФ, прежде всего, как основной рынок потребления, и источник ресурсов.

Структура взаимоотношений с РФ выстраивалась лично Пуйлом.
Kudrjavuy
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