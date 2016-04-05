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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 849850851852
Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 19:14

  konstantin kirovograd написав:
  Kudrjavuy написав:308 мариупольцев вывезли на Сахалин.
Смотрите фото, может есть знакомые, родственники,...: https://www.ostro.org/general/society/news/633940/


не повезло людям если реально наши а не ватные...лучше во Франции или Германии беженцем с помощью от этих стран чем в том депрессивном дубаре сидеть,там только браконьеры живут нормально.

Украинские беженцы, проживавшие в отеле "Ансбах" в центре Берлина, пытались воспрепятствовать их расселению немецкими властями по другим федеральным землям, ссылаясь на то, что они в нем уже "обжились и подружились":
https://aussiedlerbote.de/2022/04/ukrai ... dat-oteli/
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 19:44

vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 19:49

  Ukrainian написав:Звідки інформація що ці установки поставляють Україні
есть огромные группы в сети, одни считают подбитую и трофейную технику по фото, другие технику которую нам обещали. Третьи карты боевых действий рисуют. Прикольно что в этих группах есть как русские так и украинцы, те кто любит и интересуется оружием и стратегиями войны.
Там вас проконсультируют предметно. Я в тех группах не сижу , просто зацитировал один пост из дружественного к Украине ТГ канала.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 19:55

  vitaliian написав:https://vimeo.com/702365911

Офис Зеленского: в Одессе погибли пять человек
В результате ракетных ударов по Одессе погибли пять человек, среди которых трехмесячный младенец, сообщил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Это только те, кого нашли. И скорее всего, [жертв] будет больше", - написал он в своем телеграм-канале.

Еще 18 человек, по информации Ермака, получили ранения.

Как ранее заявили в оперативном командовании "Юг", две ракеты поразили военный объект и два жилых дома в Одессе. Минобороны России не сообщало о ракетных ударах в регионе.

В условиях военных действий Би-би-си не может оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные лица.


знаю, и слышал прилет где-то в 13.35-13.40 (один громкий-когда ракету сбили, второй тише)
ну что ж, теперь и у нас беда
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 19:57

  prodigy написав:знаю, и слышал прилет где-то в 13.35-13.40 (один громкий-когда ракету сбили, второй тише)
ну что ж, теперь и у нас беда
это вузовский? Люстдорфская дорога, примерно 5-6 станция?

23 квітня з 14:00 до 15:00 російські літаки стратегічної авіації ТУ-95 з акваторії Каспійського моря запустили по Одесі декілька крилатих ракет. Дві ракети знищили українські зенітні ракетні підрозділи. Ще дві крилаті ракети вразили військовий об’єкт та два житлові будинки.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 20:17

  vitaliian написав:
  prodigy написав:знаю, и слышал прилет где-то в 13.35-13.40 (один громкий-когда ракету сбили, второй тише)
ну что ж, теперь и у нас беда
это вузовский? Люстдорфская дорога, примерно 5-6 станция?

23 квітня з 14:00 до 15:00 російські літаки стратегічної авіації ТУ-95 з акваторії Каспійського моря запустили по Одесі декілька крилатих ракет. Дві ракети знищили українські зенітні ракетні підрозділи. Ще дві крилаті ракети вразили військовий об’єкт та два житлові будинки.

https://t.me/stasdubrik/10313?single
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 20:33

Главнокомандующий ВСУ Залужный просит воздержаться от публичных оценок боевых действий: Только военное руководство владеет всей полнотой информации
https://www.facebook.com/photo/?fbid=29 ... 7776393382
Или, другими словами, Бутусов, закрой, пожалуйста, ебало хотя бы на время войны!😕 #невобиду
Ukrainian
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