не повезло людям если реально наши а не ватные...лучше во Франции или Германии беженцем с помощью от этих стран чем в том депрессивном дубаре сидеть,там только браконьеры живут нормально.
Украинские беженцы, проживавшие в отеле "Ансбах" в центре Берлина, пытались воспрепятствовать их расселению немецкими властями по другим федеральным землям, ссылаясь на то, что они в нем уже "обжились и подружились": https://aussiedlerbote.de/2022/04/ukrai ... dat-oteli/
Ukrainian написав:Звідки інформація що ці установки поставляють Україні
есть огромные группы в сети, одни считают подбитую и трофейную технику по фото, другие технику которую нам обещали. Третьи карты боевых действий рисуют. Прикольно что в этих группах есть как русские так и украинцы, те кто любит и интересуется оружием и стратегиями войны. Там вас проконсультируют предметно. Я в тех группах не сижу , просто зацитировал один пост из дружественного к Украине ТГ канала.
Офис Зеленского: в Одессе погибли пять человек В результате ракетных ударов по Одессе погибли пять человек, среди которых трехмесячный младенец, сообщил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.
"Это только те, кого нашли. И скорее всего, [жертв] будет больше", - написал он в своем телеграм-канале.
Еще 18 человек, по информации Ермака, получили ранения.
Как ранее заявили в оперативном командовании "Юг", две ракеты поразили военный объект и два жилых дома в Одессе. Минобороны России не сообщало о ракетных ударах в регионе.
В условиях военных действий Би-би-си не может оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные лица.
знаю, и слышал прилет где-то в 13.35-13.40 (один громкий-когда ракету сбили, второй тише) ну что ж, теперь и у нас беда
prodigy написав:знаю, и слышал прилет где-то в 13.35-13.40 (один громкий-когда ракету сбили, второй тише) ну что ж, теперь и у нас беда
это вузовский? Люстдорфская дорога, примерно 5-6 станция?
23 квітня з 14:00 до 15:00 російські літаки стратегічної авіації ТУ-95 з акваторії Каспійського моря запустили по Одесі декілька крилатих ракет. Дві ракети знищили українські зенітні ракетні підрозділи. Ще дві крилаті ракети вразили військовий об’єкт та два житлові будинки.
prodigy написав:знаю, и слышал прилет где-то в 13.35-13.40 (один громкий-когда ракету сбили, второй тише) ну что ж, теперь и у нас беда
это вузовский? Люстдорфская дорога, примерно 5-6 станция?
23 квітня з 14:00 до 15:00 російські літаки стратегічної авіації ТУ-95 з акваторії Каспійського моря запустили по Одесі декілька крилатих ракет. Дві ракети знищили українські зенітні ракетні підрозділи. Ще дві крилаті ракети вразили військовий об’єкт та два житлові будинки.
Главнокомандующий ВСУ Залужный просит воздержаться от публичных оценок боевых действий: Только военное руководство владеет всей полнотой информации https://www.facebook.com/photo/?fbid=29 ... 7776393382 Или, другими словами, Бутусов, закрой, пожалуйста, ебало хотя бы на время войны!😕 #невобиду
Ukrainian написав:Главнокомандующий ВСУ Залужный просит воздержаться от публичных оценок боевых действий: Только военное руководство владеет всей полнотой информации https://www.facebook.com/photo/?fbid=29 ... 7776393382 Или, другими словами, Бутусов, закрой, пожалуйста, ебало хотя бы на время войны!😕 #невобиду