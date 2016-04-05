RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 849850851852
Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 20:17

  vitaliian написав:
  prodigy написав:знаю, и слышал прилет где-то в 13.35-13.40 (один громкий-когда ракету сбили, второй тише)
ну что ж, теперь и у нас беда
это вузовский? Люстдорфская дорога, примерно 5-6 станция?

23 квітня з 14:00 до 15:00 російські літаки стратегічної авіації ТУ-95 з акваторії Каспійського моря запустили по Одесі декілька крилатих ракет. Дві ракети знищили українські зенітні ракетні підрозділи. Ще дві крилаті ракети вразили військовий об’єкт та два житлові будинки.

https://t.me/stasdubrik/10313?single
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6660
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1297 раз.
Подякували: 1336 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 20:33

Главнокомандующий ВСУ Залужный просит воздержаться от публичных оценок боевых действий: Только военное руководство владеет всей полнотой информации
https://www.facebook.com/photo/?fbid=29 ... 7776393382
Или, другими словами, Бутусов, закрой, пожалуйста, ебало хотя бы на время войны!😕 #невобиду
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10816
З нами з: 18.06.08
Подякував: 44 раз.
Подякували: 764 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 21:10

  Ukrainian написав:Главнокомандующий ВСУ Залужный просит воздержаться от публичных оценок боевых действий: Только военное руководство владеет всей полнотой информации
https://www.facebook.com/photo/?fbid=29 ... 7776393382
Или, другими словами, Бутусов, закрой, пожалуйста, ебало хотя бы на время войны!😕 #невобиду

+++++
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 532
З нами з: 10.10.12
Подякував: 31 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 21:56

  Ukrainian написав:другими словами, Бутусов, закрой, пожалуйста, ебало хотя бы на время войны!😕
надо Шуфрича на него натравить

Цитата из русского ТГ канала
«Единственный благодатный огонь сейчас, который я знаю, это огонь украинской артиллерии»

Русский мир пришел в Одессу в Пасху.

Православный Путин начал уничтожать знаковый для всего мира и для всех россиян город.

Сергей Ухов
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 23 кві, 2022 22:19, всього редагувалось 3 разів.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12557
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1985 раз.
Подякували: 2834 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 22:11

  prodigy написав:знаю, и слышал прилет где-то в 13.35-13.40 (один громкий-когда ракету сбили, второй тише)
ну что ж, теперь и у нас беда

много жителей города выехало? как с теробороной дела обстоят? блок-посты на окраинах есть?
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11182
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1661 раз.
Подякували: 2426 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 23:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вопрос. Чисто мнение форумчан интересует. Возможно есть запорожцы. На днях две ракеты ударили по г Запорожью. Две ракеты ударили по острову Хортица. В районе удара рельсовые пути, санаторий (без возможности укрытия крупной техники) и сам мост. Если бы ударили одной ракетой подумал бы "пр@ебали", но в остров прилетели обе ракеты. То же самое по Одессе, но с большим масштабом. Куда эти ненормальные отпрпвляют крылатые ракеты? Это же не условная артиллерия, которая кроет некий "квадрат"
hume
 
Повідомлень: 8502
З нами з: 27.12.12
Подякував: 916 раз.
Подякували: 1709 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 00:08

  hume написав:Вопрос. Чисто мнение форумчан интересует. Возможно есть запорожцы. На днях две ракеты ударили по г Запорожью. Две ракеты ударили по острову Хортица. В районе удара рельсовые пути, санаторий (без возможности укрытия крупной техники) и сам мост. Если бы ударили одной ракетой подумал бы "пр@ебали", но в остров прилетели обе ракеты. То же самое по Одессе, но с большим масштабом. Куда эти ненормальные отпрпвляют крылатые ракеты? Это же не условная артиллерия, которая кроет некий "квадрат"

Испытательный полигон. Как показывают прилеты - калибры лупят весьма точно. Запущенные с воздуха серии Х - с большими отклонениями от целей.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11182
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1661 раз.
Подякували: 2426 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 00:11

  hume написав:Вопрос. Чисто мнение форумчан интересует. Возможно есть запорожцы. На днях две ракеты ударили по г Запорожью. Две ракеты ударили по острову Хортица. В районе удара рельсовые пути, санаторий (без возможности укрытия крупной техники) и сам мост. Если бы ударили одной ракетой подумал бы "пр@ебали", но в остров прилетели обе ракеты. То же самое по Одессе, но с большим масштабом. Куда эти ненормальные отпрпвляют крылатые ракеты? Это же не условная артиллерия, которая кроет некий "квадрат"

Терор мирного населення кривавою гебнею з метою залякати. Згадайте як Пуйло до влади прийшло на "рязанском сахаре". Старого пса новим трюкам не навчиш. Марні потуги перетворити вільнолюбивих українців на покірну рассєйску худобу.
Mirax
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6718
З нами з: 04.06.09
Подякував: 846 раз.
Подякували: 856 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 849850851852
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 93884
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 449821
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2814
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (1733)
24.04.2022 00:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.