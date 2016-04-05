prodigy написав:знаю, и слышал прилет где-то в 13.35-13.40 (один громкий-когда ракету сбили, второй тише) ну что ж, теперь и у нас беда
это вузовский? Люстдорфская дорога, примерно 5-6 станция?
23 квітня з 14:00 до 15:00 російські літаки стратегічної авіації ТУ-95 з акваторії Каспійського моря запустили по Одесі декілька крилатих ракет. Дві ракети знищили українські зенітні ракетні підрозділи. Ще дві крилаті ракети вразили військовий об’єкт та два житлові будинки.
Главнокомандующий ВСУ Залужный просит воздержаться от публичных оценок боевых действий: Только военное руководство владеет всей полнотой информации https://www.facebook.com/photo/?fbid=29 ... 7776393382 Или, другими словами, Бутусов, закрой, пожалуйста, ебало хотя бы на время войны!😕 #невобиду
Ukrainian написав:Главнокомандующий ВСУ Залужный просит воздержаться от публичных оценок боевых действий: Только военное руководство владеет всей полнотой информации https://www.facebook.com/photo/?fbid=29 ... 7776393382 Или, другими словами, Бутусов, закрой, пожалуйста, ебало хотя бы на время войны!😕 #невобиду
Вопрос. Чисто мнение форумчан интересует. Возможно есть запорожцы. На днях две ракеты ударили по г Запорожью. Две ракеты ударили по острову Хортица. В районе удара рельсовые пути, санаторий (без возможности укрытия крупной техники) и сам мост. Если бы ударили одной ракетой подумал бы "пр@ебали", но в остров прилетели обе ракеты. То же самое по Одессе, но с большим масштабом. Куда эти ненормальные отпрпвляют крылатые ракеты? Это же не условная артиллерия, которая кроет некий "квадрат"
hume написав:Вопрос. Чисто мнение форумчан интересует. Возможно есть запорожцы. На днях две ракеты ударили по г Запорожью. Две ракеты ударили по острову Хортица. В районе удара рельсовые пути, санаторий (без возможности укрытия крупной техники) и сам мост. Если бы ударили одной ракетой подумал бы "пр@ебали", но в остров прилетели обе ракеты. То же самое по Одессе, но с большим масштабом. Куда эти ненормальные отпрпвляют крылатые ракеты? Это же не условная артиллерия, которая кроет некий "квадрат"
Испытательный полигон. Как показывают прилеты - калибры лупят весьма точно. Запущенные с воздуха серии Х - с большими отклонениями от целей.
hume написав:Вопрос. Чисто мнение форумчан интересует. Возможно есть запорожцы. На днях две ракеты ударили по г Запорожью. Две ракеты ударили по острову Хортица. В районе удара рельсовые пути, санаторий (без возможности укрытия крупной техники) и сам мост. Если бы ударили одной ракетой подумал бы "пр@ебали", но в остров прилетели обе ракеты. То же самое по Одессе, но с большим масштабом. Куда эти ненормальные отпрпвляют крылатые ракеты? Это же не условная артиллерия, которая кроет некий "квадрат"
Терор мирного населення кривавою гебнею з метою залякати. Згадайте як Пуйло до влади прийшло на "рязанском сахаре". Старого пса новим трюкам не навчиш. Марні потуги перетворити вільнолюбивих українців на покірну рассєйску худобу.
prodigy написав:знаю, и слышал прилет где-то в 13.35-13.40 (один громкий-когда ракету сбили, второй тише) ну что ж, теперь и у нас беда
это вузовский? Люстдорфская дорога, примерно 5-6 станция?
23 квітня з 14:00 до 15:00 російські літаки стратегічної авіації ТУ-95 з акваторії Каспійського моря запустили по Одесі декілька крилатих ракет. Дві ракети знищили українські зенітні ракетні підрозділи. Ще дві крилаті ракети вразили військовий об’єкт та два житлові будинки.
ЖК Тирас
пилот тушки конечно ничего не знал (у него координаты не те) 3 месячный ребенок+7 убитых ( может рисовать на борту трафареты людей и детей) теперь у него есть метка (всех пилотов мы знаем, или узнаем)