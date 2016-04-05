RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 850851852853>
Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 20:17

  vitaliian написав:
  prodigy написав:знаю, и слышал прилет где-то в 13.35-13.40 (один громкий-когда ракету сбили, второй тише)
ну что ж, теперь и у нас беда
это вузовский? Люстдорфская дорога, примерно 5-6 станция?

23 квітня з 14:00 до 15:00 російські літаки стратегічної авіації ТУ-95 з акваторії Каспійського моря запустили по Одесі декілька крилатих ракет. Дві ракети знищили українські зенітні ракетні підрозділи. Ще дві крилаті ракети вразили військовий об’єкт та два житлові будинки.

https://t.me/stasdubrik/10313?single
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6660
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1297 раз.
Подякували: 1336 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 20:33

Главнокомандующий ВСУ Залужный просит воздержаться от публичных оценок боевых действий: Только военное руководство владеет всей полнотой информации
https://www.facebook.com/photo/?fbid=29 ... 7776393382
Или, другими словами, Бутусов, закрой, пожалуйста, ебало хотя бы на время войны!😕 #невобиду
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10819
З нами з: 18.06.08
Подякував: 45 раз.
Подякували: 764 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 21:10

  Ukrainian написав:Главнокомандующий ВСУ Залужный просит воздержаться от публичных оценок боевых действий: Только военное руководство владеет всей полнотой информации
https://www.facebook.com/photo/?fbid=29 ... 7776393382
Или, другими словами, Бутусов, закрой, пожалуйста, ебало хотя бы на время войны!😕 #невобиду

+++++
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 532
З нами з: 10.10.12
Подякував: 31 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 21:56

  Ukrainian написав:другими словами, Бутусов, закрой, пожалуйста, ебало хотя бы на время войны!😕
надо Шуфрича на него натравить

Цитата из русского ТГ канала
«Единственный благодатный огонь сейчас, который я знаю, это огонь украинской артиллерии»

Русский мир пришел в Одессу в Пасху.

Православный Путин начал уничтожать знаковый для всего мира и для всех россиян город.

Сергей Ухов
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 23 кві, 2022 22:19, всього редагувалось 3 разів.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12557
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1985 раз.
Подякували: 2834 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 22:11

  prodigy написав:знаю, и слышал прилет где-то в 13.35-13.40 (один громкий-когда ракету сбили, второй тише)
ну что ж, теперь и у нас беда

много жителей города выехало? как с теробороной дела обстоят? блок-посты на окраинах есть?
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11182
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1661 раз.
Подякували: 2426 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 23:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вопрос. Чисто мнение форумчан интересует. Возможно есть запорожцы. На днях две ракеты ударили по г Запорожью. Две ракеты ударили по острову Хортица. В районе удара рельсовые пути, санаторий (без возможности укрытия крупной техники) и сам мост. Если бы ударили одной ракетой подумал бы "пр@ебали", но в остров прилетели обе ракеты. То же самое по Одессе, но с большим масштабом. Куда эти ненормальные отпрпвляют крылатые ракеты? Это же не условная артиллерия, которая кроет некий "квадрат"
hume
 
Повідомлень: 8502
З нами з: 27.12.12
Подякував: 916 раз.
Подякували: 1709 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 00:08

  hume написав:Вопрос. Чисто мнение форумчан интересует. Возможно есть запорожцы. На днях две ракеты ударили по г Запорожью. Две ракеты ударили по острову Хортица. В районе удара рельсовые пути, санаторий (без возможности укрытия крупной техники) и сам мост. Если бы ударили одной ракетой подумал бы "пр@ебали", но в остров прилетели обе ракеты. То же самое по Одессе, но с большим масштабом. Куда эти ненормальные отпрпвляют крылатые ракеты? Это же не условная артиллерия, которая кроет некий "квадрат"

Испытательный полигон. Как показывают прилеты - калибры лупят весьма точно. Запущенные с воздуха серии Х - с большими отклонениями от целей.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11182
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1661 раз.
Подякували: 2426 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 00:11

  hume написав:Вопрос. Чисто мнение форумчан интересует. Возможно есть запорожцы. На днях две ракеты ударили по г Запорожью. Две ракеты ударили по острову Хортица. В районе удара рельсовые пути, санаторий (без возможности укрытия крупной техники) и сам мост. Если бы ударили одной ракетой подумал бы "пр@ебали", но в остров прилетели обе ракеты. То же самое по Одессе, но с большим масштабом. Куда эти ненормальные отпрпвляют крылатые ракеты? Это же не условная артиллерия, которая кроет некий "квадрат"

Терор мирного населення кривавою гебнею з метою залякати. Згадайте як Пуйло до влади прийшло на "рязанском сахаре". Старого пса новим трюкам не навчиш. Марні потуги перетворити вільнолюбивих українців на покірну рассєйску худобу.
Mirax
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6718
З нами з: 04.06.09
Подякував: 846 раз.
Подякували: 856 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 06:32

Потрібно частині укро-їліти, типа біженців,яка орендує квартири у Львові,Ужгороді і Чернівцях за 1000-2000 дол/міс - бути скромнішою.

Борис Філатов, мер Дніпра

"Тяжёлое.

Но я должен об этом написать.



Почти неделю думал о том, писать или нет.

Но напишу.

Не судите строго.



Смотался намедни в Черновцы. По гуманитарным и личным вопросам.

Проехал за три дня всю страну.

По 12 часов за рулём.

Кропивницкий, Умань, Винница, Хмельницкий, Черновцы.

Бар, Гайсин, сёла, куда бы никогда не попал при прошлой жизни.



Начну и закончу Черновцами.

Город забит беженцами.

Все кафе, отели, улицы переполнены людьми.

Девочки с мелированными волосами с собачками под мышкой и в плюшевых костюмах «Джуси Кутюр».

( ненавижу. плюшевые. костюмы. с жопой в облипку )

Мальчики в «подстреленных» штанах и ноутбуками, оккупировавшие все заведения общественного питания.

Дети, орущие и бегающие по столам, при полном попустительстве родителей.

Деды/бабы, бухающие по ночам в номерах отелей.

Тотальное нарушение автомобилями ПДД.



И тут же местные девчата с черными лицами и кругами под глазами, сутками не спящие в волонтёрском центре.

Румыны и испанцы, раздающие продукты и продукты гигиены.

Местные люди, светлые и искренние, делающие всё и даже невозможное для нашей Победы.



Я все понимаю.

Я все понимаю.

Я все понимаю.



Но если вы приехали в гости, получить кров и защиту, то не думайте, что ваши плюшевые костюмы, балованные дети и пьяные родственники, это - правильно.

Даже если вы за это платите свои кровные деньги.



Правильно, это тогда, когда вы приходите к местным властям или волонтерам и говорите: «А чем мы можем помочь?»

Для нашей общей Победы.

Як кажуть місцеві: «Може хай старим дрова відвезуть?»



Дальше продолжать не буду.

Днепра это тоже касается.



Мы готовы помогать всем и без исключения.

Но в первую очередь тем, кто хочет держать строй и понимает, что тут ему никто и ничего не должен.

Потому, что все счета должна оплачивать РоZZия, ну уж никак не те, кто также, как и вы, несет тяжесть этой ужасной войны.



Надеюсь, что я передал свои переживания правильно…"
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22738
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1439 раз.
Подякували: 2364 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 06:55

  vitaliian написав:
  prodigy написав:знаю, и слышал прилет где-то в 13.35-13.40 (один громкий-когда ракету сбили, второй тише)
ну что ж, теперь и у нас беда
это вузовский? Люстдорфская дорога, примерно 5-6 станция?

23 квітня з 14:00 до 15:00 російські літаки стратегічної авіації ТУ-95 з акваторії Каспійського моря запустили по Одесі декілька крилатих ракет. Дві ракети знищили українські зенітні ракетні підрозділи. Ще дві крилаті ракети вразили військовий об’єкт та два житлові будинки.


ЖК Тирас

пилот тушки конечно ничего не знал (у него координаты не те)
3 месячный ребенок+7 убитых ( может рисовать на борту трафареты людей и детей)
теперь у него есть метка (всех пилотов мы знаем, или узнаем)
prodigy
 
Повідомлень: 7831
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3001 раз.
Подякували: 2913 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 850851852853>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 93889
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 449888
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2816
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (472)
24.04.2022 09:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.