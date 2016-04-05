Додано: Нед 24 кві, 2022 06:32

Потрібно частині укро-їліти, типа біженців,яка орендує квартири у Львові,Ужгороді і Чернівцях за 1000-2000 дол/міс - бути скромнішою.



Борис Філатов, мер Дніпра



"Тяжёлое.



Но я должен об этом написать.



…



Почти неделю думал о том, писать или нет.



Но напишу.



Не судите строго.



…



Смотался намедни в Черновцы. По гуманитарным и личным вопросам.



Проехал за три дня всю страну.



По 12 часов за рулём.



Кропивницкий, Умань, Винница, Хмельницкий, Черновцы.



Бар, Гайсин, сёла, куда бы никогда не попал при прошлой жизни.



…



Начну и закончу Черновцами.



Город забит беженцами.



Все кафе, отели, улицы переполнены людьми.



Девочки с мелированными волосами с собачками под мышкой и в плюшевых костюмах «Джуси Кутюр».



( ненавижу. плюшевые. костюмы. с жопой в облипку )



Мальчики в «подстреленных» штанах и ноутбуками, оккупировавшие все заведения общественного питания.



Дети, орущие и бегающие по столам, при полном попустительстве родителей.



Деды/бабы, бухающие по ночам в номерах отелей.



Тотальное нарушение автомобилями ПДД.



…



И тут же местные девчата с черными лицами и кругами под глазами, сутками не спящие в волонтёрском центре.



Румыны и испанцы, раздающие продукты и продукты гигиены.



Местные люди, светлые и искренние, делающие всё и даже невозможное для нашей Победы.



…



Я все понимаю.



Я все понимаю.



Я все понимаю.



…



Но если вы приехали в гости, получить кров и защиту, то не думайте, что ваши плюшевые костюмы, балованные дети и пьяные родственники, это - правильно.



Даже если вы за это платите свои кровные деньги.



…



Правильно, это тогда, когда вы приходите к местным властям или волонтерам и говорите: «А чем мы можем помочь?»



Для нашей общей Победы.



Як кажуть місцеві: «Може хай старим дрова відвезуть?»



…



Дальше продолжать не буду.



Днепра это тоже касается.



…



Мы готовы помогать всем и без исключения.



Но в первую очередь тем, кто хочет держать строй и понимает, что тут ему никто и ничего не должен.



Потому, что все счета должна оплачивать РоZZия, ну уж никак не те, кто также, как и вы, несет тяжесть этой ужасной войны.



…



Надеюсь, что я передал свои переживания правильно…"