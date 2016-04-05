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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 850851852853
Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 06:59

  Zebra написав:
  prodigy написав:знаю, и слышал прилет где-то в 13.35-13.40 (один громкий-когда ракету сбили, второй тише)
ну что ж, теперь и у нас беда

много жителей города выехало? как с теробороной дела обстоят? блок-посты на окраинах есть?

хз, у меня в подъезде осталось по 1 квартире на этаже...сейчас в основном все вернулись, блокпосты есть, строятся укрепрайоны, таки моцкали в 35 км...
  hume написав:Вопрос. Чисто мнение форумчан интересует. Возможно есть запорожцы. На днях две ракеты ударили по г Запорожью. Две ракеты ударили по острову Хортица. В районе удара рельсовые пути, санаторий (без возможности укрытия крупной техники) и сам мост. Если бы ударили одной ракетой подумал бы "пр@ебали", но в остров прилетели обе ракеты. То же самое по Одессе, но с большим масштабом. Куда эти ненормальные отпрпвляют крылатые ракеты? Это же не условная артиллерия, которая кроет некий "квадрат"

хз чем стреляли, но в этот раз пво не отработало, целились в жд мост и почти попали, говорят из каспия прилетело...
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 06:59

  Zebra написав:
  prodigy написав:знаю, и слышал прилет где-то в 13.35-13.40 (один громкий-когда ракету сбили, второй тише)
ну что ж, теперь и у нас беда

много жителей города выехало? как с теробороной дела обстоят? блок-посты на окраинах есть?


к нам наооборот приехали около 40тысяч

на остальные вопросы отвечать не буду

до вчера у нас было мирно(как нигде), не сравнить даже с Николаевым (походу это первые жертвы войны в самом городе, в области уже были)
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 07:06

Христос воскрес! Воістину воскрес!

На наших Голгофах сьогодні розп’яті тисячі українських Ісусів! У Бучі, Маріуполі, Харкові, Чернігові, Сумах… По всій Україні!
Пробиті списами російських ракет, снарядів та куль. В декого руки зв’язані мотузками, а череп прострілений. Сотні тисяч Марій з малими Ісусами залишили свої домівки та стали біженцями. Давно ми не були свідками такого зла, яке відбувається тепер на наших очах. Наші Марії стоять під хрестами своїх Ісусів і запитують – За що? Навіщо? Що далі?

Воскресіння! Нове життя! Перемога над смертю та поранок, який змінить світ. Має змінити світ! Має нас народити для нового життя! . Як ніколи дотепер слова «Він Воскрес», «могила не втримала Дателя життя» стають для нас надією та запорукою. Стають нашою впевненістю! Якщо Христос переміг диявола, переміг зло та смерть – так само і для тих, хто з Ним, засяє Великодній поранок нового життя.

Христос, який помер ради нашого спасіння, зійшов аж до дна і розсвітив темряву своїм Світлом! І відкриває двері життя для тих, у кого смерть влучила, але не вбила. Життя не закінчується тут і зараз, в нього нові та неочікувані виміри. Смерть наших героїв змінить нас самих. Як ніколи, ми повторюємо слова: Герої не вмирають! Вони живуть, а ми маємо обов’язок бути гідними їх пожертви.

І воскресає наш народ! І воскресає Україна! І ворога-ката ми виженемо силою Воскреслого!

Потужної надії, незламної віри та гарячої любові до воскреслого Ісуса та воскресаючої України бажаємо! І відваги, яка здивувала увесь світ і дає нам силу побороти сатану-москаля!
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 07:23

  hume написав:Я тоже сразу вспомнил эту историю, но корабль не сразу припомнил. Но случай такой был однозначно, помню орки все форумы слюной запоевали
Это все была пропаганда и элемент устрашения :) Как оказалось и корабли у них не такие страшные и в целом вся армия РФ. Их просто много. Придется долго перемалывать. Жаль наших много погибнет и городов еще много разрушат.
otg
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 07:26

  Shaman написав:
  Kudrjavuy написав:
  Damien написав:\\\
Предлагаю разрешать писать Кудрявому только в созданной им самим теме и больше в никаких других.
Во избежание моральных страданий остальных участников форума.


Вы хотите обвинить меня в "шаманстве"?
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 3/7138292/
Група німецьких інтелектуалів закликала уряд примусити Україну до капітуляції
СУБОТА, 23 КВІТНЯ 2022, 18:21

Научитесь видеть, без надрыва.
(отсебятина: животные не понимают, что под оккупацией будет тотально уничтожено ВСЁ - кто, то "побеспокоился" о нужном мнении)

это моя прерогатива :D

кто-то неплохо поднялся на деньги - не надо недооценивать Рашу, там пока еще хватает бабла на покупку разных "не все так однозначно"...
Товарищи разослали кучу своих эмиссаров по всему миру убеждать подобных "интеллектуалов". Каждый день показывают Брилева, который ездит по Ю.Америке и склоняет их на свою сторону. Это только то что публично.
otg
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 07:38

Просимо у Бога допомоги в битві над сатаною!

prodigy
 
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  #<1 ... 850851852853
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