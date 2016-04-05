к нам наооборот приехали около 40тысяч
на остальные вопросы отвечать не буду
до вчера у нас было мирно(как нигде), не сравнить даже с Николаевым (походу это первые жертвы войны в самом городе, в области уже были)
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Додано: Нед 24 кві, 2022 06:59
к нам наооборот приехали около 40тысяч
на остальные вопросы отвечать не буду
до вчера у нас было мирно(как нигде), не сравнить даже с Николаевым (походу это первые жертвы войны в самом городе, в области уже были)
Додано: Нед 24 кві, 2022 07:06
Христос воскрес! Воістину воскрес!
На наших Голгофах сьогодні розп’яті тисячі українських Ісусів! У Бучі, Маріуполі, Харкові, Чернігові, Сумах… По всій Україні!
Пробиті списами російських ракет, снарядів та куль. В декого руки зв’язані мотузками, а череп прострілений. Сотні тисяч Марій з малими Ісусами залишили свої домівки та стали біженцями. Давно ми не були свідками такого зла, яке відбувається тепер на наших очах. Наші Марії стоять під хрестами своїх Ісусів і запитують – За що? Навіщо? Що далі?
Воскресіння! Нове життя! Перемога над смертю та поранок, який змінить світ. Має змінити світ! Має нас народити для нового життя! . Як ніколи дотепер слова «Він Воскрес», «могила не втримала Дателя життя» стають для нас надією та запорукою. Стають нашою впевненістю! Якщо Христос переміг диявола, переміг зло та смерть – так само і для тих, хто з Ним, засяє Великодній поранок нового життя.
Христос, який помер ради нашого спасіння, зійшов аж до дна і розсвітив темряву своїм Світлом! І відкриває двері життя для тих, у кого смерть влучила, але не вбила. Життя не закінчується тут і зараз, в нього нові та неочікувані виміри. Смерть наших героїв змінить нас самих. Як ніколи, ми повторюємо слова: Герої не вмирають! Вони живуть, а ми маємо обов’язок бути гідними їх пожертви.
І воскресає наш народ! І воскресає Україна! І ворога-ката ми виженемо силою Воскреслого!
Потужної надії, незламної віри та гарячої любові до воскреслого Ісуса та воскресаючої України бажаємо! І відваги, яка здивувала увесь світ і дає нам силу побороти сатану-москаля!
Додано: Нед 24 кві, 2022 07:23
Это все была пропаганда и элемент устрашения Как оказалось и корабли у них не такие страшные и в целом вся армия РФ. Их просто много. Придется долго перемалывать. Жаль наших много погибнет и городов еще много разрушат.
Додано: Нед 24 кві, 2022 07:26
Товарищи разослали кучу своих эмиссаров по всему миру убеждать подобных "интеллектуалов". Каждый день показывают Брилева, который ездит по Ю.Америке и склоняет их на свою сторону. Это только то что публично.
Додано: Нед 24 кві, 2022 07:38
Просимо у Бога допомоги в битві над сатаною!
Додано: Нед 24 кві, 2022 09:21
Чернигов вид из квартиры
Додано: Нед 24 кві, 2022 09:27
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 24 кві, 2022 09:35, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 24 кві, 2022 09:33
Додано: Нед 24 кві, 2022 09:35
Додано: Нед 24 кві, 2022 09:37
Британия там больше теряла чем находила. Нужно войти в правовое поле ЕС для благоприятного инвест климата, с нашими судами инвестиций нам не видеть никогда. Доказано многократно. Теперь ещё нужны гарантии безопасности, кто захочет инвестировать когда орки в любой момент нападут и все отберут.
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