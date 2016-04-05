Додано: Нед 24 кві, 2022 07:06

На наших Голгофах сьогодні розп’яті тисячі українських Ісусів! У Бучі, Маріуполі, Харкові, Чернігові, Сумах… По всій Україні!

Пробиті списами російських ракет, снарядів та куль. В декого руки зв’язані мотузками, а череп прострілений. Сотні тисяч Марій з малими Ісусами залишили свої домівки та стали біженцями. Давно ми не були свідками такого зла, яке відбувається тепер на наших очах. Наші Марії стоять під хрестами своїх Ісусів і запитують – За що? Навіщо? Що далі?



Воскресіння! Нове життя! Перемога над смертю та поранок, який змінить світ. Має змінити світ! Має нас народити для нового життя! . Як ніколи дотепер слова «Він Воскрес», «могила не втримала Дателя життя» стають для нас надією та запорукою. Стають нашою впевненістю! Якщо Христос переміг диявола, переміг зло та смерть – так само і для тих, хто з Ним, засяє Великодній поранок нового життя.



Христос, який помер ради нашого спасіння, зійшов аж до дна і розсвітив темряву своїм Світлом! І відкриває двері життя для тих, у кого смерть влучила, але не вбила. Життя не закінчується тут і зараз, в нього нові та неочікувані виміри. Смерть наших героїв змінить нас самих. Як ніколи, ми повторюємо слова: Герої не вмирають! Вони живуть, а ми маємо обов’язок бути гідними їх пожертви.



І воскресає наш народ! І воскресає Україна! І ворога-ката ми виженемо силою Воскреслого!



Потужної надії, незламної віри та гарячої любові до воскреслого Ісуса та воскресаючої України бажаємо! І відваги, яка здивувала увесь світ і дає нам силу побороти сатану-москаля!