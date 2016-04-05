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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 24 кві, 2022 09:47
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 24 кві, 2022 09:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 24 кві, 2022 09:47
otg
Позаяк ми одна з найбідніших країн Європи - нам в економічному плані вигідно бути всередині - а не десь там збоку . Треба щоб багаті країни типу Німеччин реально тягли нашу економіку - навіть і не бажаючи того ...
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Додано: Нед 24 кві, 2022 10:01
vitaliian написав: otg написав:
Не даром Британия вышли из ЕС.
Британия там больше теряла чем находила. Нужно войти в правовое поле ЕС для благоприятного инвест климата, с нашими судами инвестиций нам не видеть никогда. Доказано многократно. Теперь ещё нужны гарантии безопасности, кто захочет инвестировать когда орки в любой момент нападут и все отберут.
Так с вступлением в ЕС ровно та же проблема: _сначала_ нужно войти в правовое поле -- а только _потом_ в ЕС могут принять. Проблема с судами -- она же сама-собой никуда не денется...
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Додано: Нед 24 кві, 2022 10:07
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Додано: Нед 24 кві, 2022 10:08
_hunter написав: vitaliian написав: otg написав:
Не даром Британия вышли из ЕС.
Британия там больше теряла чем находила. Нужно войти в правовое поле ЕС для благоприятного инвест климата, с нашими судами инвестиций нам не видеть никогда. Доказано многократно. Теперь ещё нужны гарантии безопасности, кто захочет инвестировать когда орки в любой момент нападут и все отберут.
Так с вступлением в ЕС ровно та же проблема: _сначала_ нужно войти в правовое поле -- а только _потом_ в ЕС могут принять. Проблема с судами -- она же сама-собой никуда не денется...
Відносно судів ... Якось читав книжечку - там там попутно порівнювали систему судочинства в Австро-Угорщині і Російській імперії . Так майже нічого не змінлося . В плані підходів - "закон що дишло" це ж десь з тих часів пішло . А Європа пройшла цей шлях ще сотню років тому ...
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Додано: Нед 24 кві, 2022 10:21
vitaliian написав:
Был вчера инсайд (из непроверенного ТГ канала) что РФ просит завершить войну, даже Абрамович на 3 дня тайно приезжал в Киев. Но решил не публиковать чтобы не начался новый срачь. А тут из Турции пришло подтверждение.
Хотілося би в те вірити, але ... дивився вчора виступ Президента у метро перед світовою журналістикою, нічого такого щоб хоч трішечки натякало на оптимізм я не побачив, на жаль, більше того, пам'ятаю як мінімум дві таємничі обіцянки Арестовича, що завтра, або найближчі дні дні розкажу щось тааааааке, бо сьогодні ще не можна. Минули тижні і ... нічого, не все, напевне, так просто і оптимістично на даний час
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Додано: Нед 24 кві, 2022 10:36
Василь-Рівне написав:
Хотілося би в те вірити, але
vitaliian написав:
Был вчера инсайд (из непроверенного ТГ канала) что РФ просит завершить войну, даже Абрамович на 3 дня тайно приезжал в Киев. Но решил не публиковать чтобы не начался новый срачь. А тут из Турции пришло подтверждение.
... дивився вчора виступ Президента у метро перед світовою журналістикою, нічого такого щоб хоч трішечки натякало на оптимізм я не побачив, на жаль, більше того, пам'ятаю як мінімум дві таємничі обіцянки Арестовича, що завтра, або найближчі дні дні розкажу щось тааааааке, бо сьогодні ще не можна. Минули тижні і ... нічого, не все, напевне, так просто і оптимістично на даний час
Так оно, увы, по всякому может быть: например раися просит мира по границам февраля, а наши, почуяв силу -- говорят "фиг тебе, а не Л\Д НР!". И тут уже раися может не соглашаться...
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Додано: Нед 24 кві, 2022 10:37
Василь-Рівне написав: vitaliian написав:
Был вчера инсайд (из непроверенного ТГ канала) что РФ просит завершить войну, даже Абрамович на 3 дня тайно приезжал в Киев. Но решил не публиковать чтобы не начался новый срачь. А тут из Турции пришло подтверждение.
Хотілося би в те вірити, але ... дивився вчора виступ Президента у метро перед світовою журналістикою, нічого такого щоб хоч трішечки натякало на оптимізм я не побачив, на жаль, більше того, пам'ятаю як мінімум дві таємничі обіцянки Арестовича, що завтра, або найближчі дні дні розкажу щось тааааааке, бо сьогодні ще не можна. Минули тижні і ... нічого, не все, напевне, так просто і оптимістично на даний час
Швабростан можливо і хоче завершити війну, оформивши це, як перемогу, залишивши собі підмяту територію з коридором у Крим. Але такий "мир" неприйнятний для України.
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Додано: Нед 24 кві, 2022 10:39
_hunter написав: Василь-Рівне написав:
Хотілося би в те вірити, але
vitaliian написав:
Был вчера инсайд (из непроверенного ТГ канала) что РФ просит завершить войну, даже Абрамович на 3 дня тайно приезжал в Киев. Но решил не публиковать чтобы не начался новый срачь. А тут из Турции пришло подтверждение.
... дивився вчора виступ Президента у метро перед світовою журналістикою, нічого такого щоб хоч трішечки натякало на оптимізм я не побачив, на жаль, більше того, пам'ятаю як мінімум дві таємничі обіцянки Арестовича, що завтра, або найближчі дні дні розкажу щось тааааааке, бо сьогодні ще не можна. Минули тижні і ... нічого, не все, напевне, так просто і оптимістично на даний час
Так оно, увы, по всякому может быть: например раися просит мира по границам февраля, а наши, почуяв силу -- говорят "фиг тебе, а не Л\Д НР!". И тут уже раися может не соглашаться...
Она скорее всего хочет Минск-3, чтоб закрепиться на оккупированных территориях
а потом будут постреливать и дальше наступать, требуя Минск-4, 5, 6 ...
только наши согласятся на перемирие, очертят какие либо линии разграничения - можно сказать территории будут утрачены
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Додано: Нед 24 кві, 2022 10:50
Василь-Рівне написав: vitaliian написав:
Был вчера инсайд (из непроверенного ТГ канала) что РФ просит завершить войну, даже Абрамович на 3 дня тайно приезжал в Киев. Но решил не публиковать чтобы не начался новый срачь. А тут из Турции пришло подтверждение.
Хотілося би в те вірити, але ... дивився вчора виступ Президента у метро перед світовою журналістикою, нічого такого щоб хоч трішечки натякало на оптимізм я не побачив, на жаль, більше того, пам'ятаю як мінімум дві таємничі обіцянки Арестовича, що завтра, або найближчі дні дні розкажу щось тааааааке, бо сьогодні ще не можна. Минули тижні і ... нічого, не все, напевне, так просто і оптимістично на даний час
В 2х словаз суть инсайда следующая, рейтинг пуйла авансом на максимуме (это нормально для начала войны) и вот вот начнет падать, потому что жертвы большие, а результатов нет. Защита бомбаса в РФ никого не интересует, это вчерашний торт. Как свежий его не продать.
Если в ближайшее время он не возьмёт Николаев и Одессу это по сути проигрыш, значит рейтинг делится на 3, проигравших нигде не любят, в элитах начнется брожение кем пуйло заменить и другие моменты.
Для пуйла самое меньшее зло из всех возможных, зафиксировать любую победу, остановить войну и начать со всеми договариваться (в идеале вообще уйти договариваться с ним мало кто захочет)..
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