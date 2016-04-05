Додано: Нед 24 кві, 2022 11:16

Zebra написав: только наши согласятся на перемирие, очертят какие либо линии разграничения - можно сказать территории будут утрачены только наши согласятся на перемирие, очертят какие либо линии разграничения - можно сказать территории будут утрачены

Я за месяц-два до вторжения говорил, что главная цель рашистов - отрезать донбасскую группировку от остальной Украины (этакий любимый их пропагандонами котел) и под давлением "если не согласитесь подписывать все, что скажем, мы вам уничтожим все те десятки тысяч людей".По факту силенок пока не хватает даже окружить. Если устоим и не сдадимся - будем их в обороне перемалывать и гнать их скоро. Если что-то подпишем и законсервируем проблему - это фиаско.Потери довольно серьезные. У них огромные, у нас серьезные.Вчера несколько машин, с экипажами. Есть и херсонцы, остальных просто знал. Но ещё есть чем воевать. И плюс дают. Все будет хорошо.