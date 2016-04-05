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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 24 кві, 2022 10:52
Василь-Рівне написав: vitaliian написав:
Был вчера инсайд (из непроверенного ТГ канала) что РФ просит завершить войну, даже Абрамович на 3 дня тайно приезжал в Киев. Но решил не публиковать чтобы не начался новый срачь. А тут из Турции пришло подтверждение.
Хотілося би в те вірити, але ... дивився вчора виступ Президента у метро перед світовою журналістикою, нічого такого щоб хоч трішечки натякало на оптимізм я не побачив, на жаль, більше того, пам'ятаю як мінімум дві таємничі обіцянки Арестовича, що завтра, або найближчі дні дні розкажу щось тааааааке, бо сьогодні ще не можна. Минули тижні і ... нічого, не все, напевне, так просто і оптимістично на даний час
не має суттєвої переваги жодної сторони,
терміново потрібно збільшити
поставки важкого озброєння , інакше це приводить до втрат від артилерії і поступового просування загарбників
"ленд-ліз" має змінити розклад найближчім часом,
треба витримати ще 2 тижні в обороні
тримаймо стрій, перемога буде наша
не маю жодного сумніву
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prodigy
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Додано: Нед 24 кві, 2022 11:03
_hunter написав:
Так оно, увы, по всякому может быть: например раися просит мира по границам февраля, а наши, почуяв силу -- говорят "фиг тебе, а не Л\Д НР!". И тут уже раися может не соглашаться...
Нет и нет
prodigy написав:
поступового просування загарбників
Думаете у них боекомплектов безлимит? От Харькова до Херсона 550 км линия фронта, от Херсона до Тирасполя ещё 300 км (хотелки). Удерживать такой фронт нужна миллионая армия с тысячей танков и трехмиллионное тыловое обеспечение (снабжение, техпомощь, медицина). Вероятно на бумаге оно где-то есть, а если бы было по факту, от Киева бы никто не отошёл, Харьков бы тоже взяли. Нет у них армий что то брать и удерживать.
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vitaliian
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Додано: Нед 24 кві, 2022 11:16
Zebra написав:
только наши согласятся на перемирие, очертят какие либо линии разграничения - можно сказать территории будут утрачены
Я за месяц-два до вторжения говорил, что главная цель рашистов - отрезать донбасскую группировку от остальной Украины (этакий любимый их пропагандонами котел) и под давлением "если не согласитесь подписывать все, что скажем, мы вам уничтожим все те десятки тысяч людей".
По факту силенок пока не хватает даже окружить. Если устоим и не сдадимся - будем их в обороне перемалывать и гнать их скоро. Если что-то подпишем и законсервируем проблему - это фиаско.
Потери довольно серьезные. У них огромные, у нас серьезные.
Вчера несколько машин, с экипажами. Есть и херсонцы, остальных просто знал. Но ещё есть чем воевать. И плюс дают. Все будет хорошо.
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Hotab
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Додано: Нед 24 кві, 2022 11:18
Hotab написав:
Вчера несколько машин, с экипажами
долярчика не встречали?
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vitaliian
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Додано: Нед 24 кві, 2022 11:20
vitaliian написав: Hotab написав:
Вчера несколько машин, с экипажами
долярчика не встречали?
Я эту публику не вижу. Но они все опасные. Friendly fire, плять. Сколько они уже положили((
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Hotab
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Додано: Нед 24 кві, 2022 11:55
Hotab написав: Zebra написав:
только наши согласятся на перемирие, очертят какие либо линии разграничения - можно сказать территории будут утрачены
Я за месяц-два до вторжения говорил, что главная цель рашистов - отрезать донбасскую группировку от остальной Украины (этакий любимый их пропагандонами котел) и под давлением "если не согласитесь подписывать все, что скажем, мы вам уничтожим все те десятки тысяч людей".
По факту силенок пока не хватает даже окружить. Если устоим и не сдадимся - будем их в обороне перемалывать и гнать их скоро. Если что-то подпишем и законсервируем проблему - это фиаско.
Потери довольно серьезные. У них огромные, у нас серьезные.
Вчера несколько машин, с экипажами. Есть и херсонцы, остальных просто знал. Но ещё есть чем воевать. И плюс дают. Все будет хорошо.
Достаточно провести всеобщую мобилизацию, и враг будет разбит.
Я бы пошел в ВСУ на 3 месяца, но меня сдерживает эта непонятка, почему я пойду, а 20 соседов тут с западной возвращаются и весело себе беседуют о том, как круто они отсиделись. Еще и недовольничают, что водоканал плохо работает, до сих пор давление воды не восстановили, бездари типа.
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Zebra
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Додано: Нед 24 кві, 2022 12:06
Zebra написав:
Я бы пошел в ВСУ на 3 месяца
Кем?
Сейчас воевать на условном САУ от Нидерландов можно посадить только того, кто уже умеет на украинском САУ.
Посадить на Апач можно опытного пилота Ми-24.
Набрать с улицы и посадить на технику по Лэнд-Лизу??
Нужны те, кто что-то уже умеет.
Ну или готов поучиться хотя бы месяц-два. И потом идти воевать. То есть отдать год своей жизни.
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