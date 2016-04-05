Додано: Нед 24 кві, 2022 12:14

Zebra написав: 70% армии работает в тылу грузчиками и водителями 70% армии работает в тылу грузчиками и водителями

Это те, кто в армии ничего другого ранее и не делали. Не выйдет у них быстрее.Я много раз говорил , что проблема и рашистов, и нас - это должности, определяющие боевую готовность. Не нас.слуббы ГСМ. Нет нач. склада продовольствия.Не водитель ТЗ.Танкист, артиллерист, пво-ник, пилот, оператор БПЛА, грамотный(опытный) комвзвода и роты. Даже солдаты стрелки "иди туда, увидишь врага - стреляй" , это не оно. Они ничего не могут без грамотного командира, с мышлением на поле боя.В тылу - это не армия.Чтобы понимать, что такое подготовка и ее значение. И что не вся техника одинаковая дале для опытного профи.Когда были бои под Киевом пара рашистских ка-52 села на площадку подскока не очень далеко от Киева , в готовности по команде взлететь и ударить.У таких площадок есть свои временные допуски, сколько можно безопасно там находиться, чтоб не выявили и не прилетело.Но то ли рашисты не учили эти книжки, или слишком дерзкие. Но пересидели лишнего, наши спецы их выявили и обратились к лётчикам "мы их сейчас быстро повырежем всех, включая небольшое охранение , вы готовы забрать быстро трофейную технику?". Готовых поднять в воздух такие машины не нашлось. Пришлось им сжечь все.