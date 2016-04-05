vitaliian написав:Был вчера инсайд (из непроверенного ТГ канала) что РФ просит завершить войну, даже Абрамович на 3 дня тайно приезжал в Киев. Но решил не публиковать чтобы не начался новый срачь. А тут из Турции пришло подтверждение.
Хотілося би в те вірити, але ... дивився вчора виступ Президента у метро перед світовою журналістикою, нічого такого щоб хоч трішечки натякало на оптимізм я не побачив, на жаль, більше того, пам'ятаю як мінімум дві таємничі обіцянки Арестовича, що завтра, або найближчі дні дні розкажу щось тааааааке, бо сьогодні ще не можна. Минули тижні і ... нічого, не все, напевне, так просто і оптимістично на даний час
не має суттєвої переваги жодної сторони, терміново потрібно збільшити поставки важкого озброєння , інакше це приводить до втрат від артилерії і поступового просування загарбників
"ленд-ліз" має змінити розклад найближчім часом, треба витримати ще 2 тижні в обороні тримаймо стрій, перемога буде наша не маю жодного сумніву
Думаете у них боекомплектов безлимит? От Харькова до Херсона 550 км линия фронта, от Херсона до Тирасполя ещё 300 км (хотелки). Удерживать такой фронт нужна миллионая армия с тысячей танков и трехмиллионное тыловое обеспечение (снабжение, техпомощь, медицина). Вероятно на бумаге оно где-то есть, а если бы было по факту, от Киева бы никто не отошёл, Харьков бы тоже взяли. Нет у них армий что то брать и удерживать.
Zebra написав:только наши согласятся на перемирие, очертят какие либо линии разграничения - можно сказать территории будут утрачены
Я за месяц-два до вторжения говорил, что главная цель рашистов - отрезать донбасскую группировку от остальной Украины (этакий любимый их пропагандонами котел) и под давлением "если не согласитесь подписывать все, что скажем, мы вам уничтожим все те десятки тысяч людей". По факту силенок пока не хватает даже окружить. Если устоим и не сдадимся - будем их в обороне перемалывать и гнать их скоро. Если что-то подпишем и законсервируем проблему - это фиаско. Потери довольно серьезные. У них огромные, у нас серьезные. Вчера несколько машин, с экипажами. Есть и херсонцы, остальных просто знал. Но ещё есть чем воевать. И плюс дают. Все будет хорошо.
Zebra написав:только наши согласятся на перемирие, очертят какие либо линии разграничения - можно сказать территории будут утрачены
Я за месяц-два до вторжения говорил, что главная цель рашистов - отрезать донбасскую группировку от остальной Украины (этакий любимый их пропагандонами котел) и под давлением "если не согласитесь подписывать все, что скажем, мы вам уничтожим все те десятки тысяч людей". По факту силенок пока не хватает даже окружить. Если устоим и не сдадимся - будем их в обороне перемалывать и гнать их скоро. Если что-то подпишем и законсервируем проблему - это фиаско. Потери довольно серьезные. У них огромные, у нас серьезные. Вчера несколько машин, с экипажами. Есть и херсонцы, остальных просто знал. Но ещё есть чем воевать. И плюс дают. Все будет хорошо.
Достаточно провести всеобщую мобилизацию, и враг будет разбит. Я бы пошел в ВСУ на 3 месяца, но меня сдерживает эта непонятка, почему я пойду, а 20 соседов тут с западной возвращаются и весело себе беседуют о том, как круто они отсиделись. Еще и недовольничают, что водоканал плохо работает, до сих пор давление воды не восстановили, бездари типа.
Кем? Сейчас воевать на условном САУ от Нидерландов можно посадить только того, кто уже умеет на украинском САУ. Посадить на Апач можно опытного пилота Ми-24. Набрать с улицы и посадить на технику по Лэнд-Лизу??
Нужны те, кто что-то уже умеет. Хотя бы служил на какой-то советский технике. Ну или готов поучиться хотя бы месяц-два. Арта - это математика. Сегодня Арта это сильная сторона укр.армии. Ювелирно выпиливают. И уже после учебы потом идти воевать. То есть отдать год своей жизни.
Zebra написав:почему я пойду
Мне вам нечего ответить.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 24 кві, 2022 12:09, всього редагувалось 1 раз.
Кем? Сейчас воевать на условном САУ от Нидерландов можно посадить только того, кто уже умеет на украинском САУ. Посадить на Апач можно опытного пилота Ми-24. Набрать с улицы и посадить на технику по Лэнд-Лизу??
Нужны те, кто что-то уже умеет. Ну или готов поучиться хотя бы месяц-два. И потом идти воевать. То есть отдать год своей жизни.
70% армии работает в тылу грузчиками и водителями. Думаю эти люди куда быстрее сядут за САУ или освоят ПЗРК. А мобилизованные могли бы подвозить снаряды и совершать прочую логистику вместо них, рыть окопы.
Zebra написав:70% армии работает в тылу грузчиками и водителями
Это те, кто в армии ничего другого ранее и не делали. Не выйдет у них быстрее.
Я много раз говорил , что проблема и рашистов, и нас - это должности, определяющие боевую готовность. Не нас.слуббы ГСМ. Нет нач. склада продовольствия. Не водитель ТЗ. Танкист, артиллерист, пво-ник, пилот, оператор БПЛА, грамотный(опытный) комвзвода и роты. Даже солдаты стрелки "иди туда, увидишь врага - стреляй" , это не оно. Они ничего не могут без грамотного командира, с мышлением на поле боя.
В тылу - это не армия.
Чтобы понимать, что такое подготовка и ее значение. И что не вся техника одинаковая дале для опытного профи. Когда были бои под Киевом пара рашистских ка-52 села на площадку подскока не очень далеко от Киева , в готовности по команде взлететь и ударить. У таких площадок есть свои временные допуски, сколько можно безопасно там находиться, чтоб не выявили и не прилетело. Но то ли рашисты не учили эти книжки, или слишком дерзкие. Но пересидели лишнего, наши спецы их выявили и обратились к лётчикам "мы их сейчас быстро повырежем всех, включая небольшое охранение , вы готовы забрать быстро трофейную технику?". Готовых поднять в воздух такие машины не нашлось. Пришлось им сжечь все.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 24 кві, 2022 12:28, всього редагувалось 1 раз.