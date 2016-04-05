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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 853854855856857>
Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 10:52

  Василь-Рівне написав:
  vitaliian написав:Был вчера инсайд (из непроверенного ТГ канала) что РФ просит завершить войну, даже Абрамович на 3 дня тайно приезжал в Киев. Но решил не публиковать чтобы не начался новый срачь. А тут из Турции пришло подтверждение.

Хотілося би в те вірити, але ... дивився вчора виступ Президента у метро перед світовою журналістикою, нічого такого щоб хоч трішечки натякало на оптимізм я не побачив, на жаль, більше того, пам'ятаю як мінімум дві таємничі обіцянки Арестовича, що завтра, або найближчі дні дні розкажу щось тааааааке, бо сьогодні ще не можна. Минули тижні і ... нічого, не все, напевне, так просто і оптимістично на даний час


не має суттєвої переваги жодної сторони,
терміново потрібно збільшити
поставки важкого озброєння , інакше це приводить до втрат від артилерії і поступового просування загарбників

"ленд-ліз" має змінити розклад найближчім часом,
треба витримати ще 2 тижні в обороні
тримаймо стрій, перемога буде наша
не маю жодного сумніву
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 11:03

  _hunter написав:Так оно, увы, по всякому может быть: например раися просит мира по границам февраля, а наши, почуяв силу -- говорят "фиг тебе, а не Л\Д НР!". И тут уже раися может не соглашаться...

Нет и нет
  prodigy написав:поступового просування загарбників
Думаете у них боекомплектов безлимит? От Харькова до Херсона 550 км линия фронта, от Херсона до Тирасполя ещё 300 км (хотелки). Удерживать такой фронт нужна миллионая армия с тысячей танков и трехмиллионное тыловое обеспечение (снабжение, техпомощь, медицина). Вероятно на бумаге оно где-то есть, а если бы было по факту, от Киева бы никто не отошёл, Харьков бы тоже взяли. Нет у них армий что то брать и удерживать.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 11:16

  Zebra написав:только наши согласятся на перемирие, очертят какие либо линии разграничения - можно сказать территории будут утрачены

Я за месяц-два до вторжения говорил, что главная цель рашистов - отрезать донбасскую группировку от остальной Украины (этакий любимый их пропагандонами котел) и под давлением "если не согласитесь подписывать все, что скажем, мы вам уничтожим все те десятки тысяч людей".
По факту силенок пока не хватает даже окружить. Если устоим и не сдадимся - будем их в обороне перемалывать и гнать их скоро. Если что-то подпишем и законсервируем проблему - это фиаско.
Потери довольно серьезные. У них огромные, у нас серьезные.
Вчера несколько машин, с экипажами. Есть и херсонцы, остальных просто знал. Но ещё есть чем воевать. И плюс дают. Все будет хорошо.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 11:18

  Hotab написав:Вчера несколько машин, с экипажами
долярчика не встречали?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 11:20

  vitaliian написав:
  Hotab написав:Вчера несколько машин, с экипажами
долярчика не встречали?

Я эту публику не вижу. Но они все опасные. Friendly fire, плять. Сколько они уже положили((
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 11:55

  Hotab написав:
  Zebra написав:только наши согласятся на перемирие, очертят какие либо линии разграничения - можно сказать территории будут утрачены

Я за месяц-два до вторжения говорил, что главная цель рашистов - отрезать донбасскую группировку от остальной Украины (этакий любимый их пропагандонами котел) и под давлением "если не согласитесь подписывать все, что скажем, мы вам уничтожим все те десятки тысяч людей".
По факту силенок пока не хватает даже окружить. Если устоим и не сдадимся - будем их в обороне перемалывать и гнать их скоро. Если что-то подпишем и законсервируем проблему - это фиаско.
Потери довольно серьезные. У них огромные, у нас серьезные.
Вчера несколько машин, с экипажами. Есть и херсонцы, остальных просто знал. Но ещё есть чем воевать. И плюс дают. Все будет хорошо.

Достаточно провести всеобщую мобилизацию, и враг будет разбит.
Я бы пошел в ВСУ на 3 месяца, но меня сдерживает эта непонятка, почему я пойду, а 20 соседов тут с западной возвращаются и весело себе беседуют о том, как круто они отсиделись. Еще и недовольничают, что водоканал плохо работает, до сих пор давление воды не восстановили, бездари типа.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 12:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Zebra написав:Я бы пошел в ВСУ на 3 месяца

Кем?
Сейчас воевать на условном САУ от Нидерландов можно посадить только того, кто уже умеет на украинском САУ.
Посадить на Апач можно опытного пилота Ми-24.
Набрать с улицы и посадить на технику по Лэнд-Лизу??

Нужны те, кто что-то уже умеет. Хотя бы служил на какой-то советский технике.
Ну или готов поучиться хотя бы месяц-два.
Арта - это математика.
Сегодня Арта это сильная сторона укр.армии. Ювелирно выпиливают.
И уже после учебы потом идти воевать. То есть отдать год своей жизни.
  Zebra написав:почему я пойду

Мне вам нечего ответить.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 24 кві, 2022 12:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 12:08

  Hotab написав:
  Zebra написав:Я бы пошел в ВСУ на 3 месяца

Кем?
Сейчас воевать на условном САУ от Нидерландов можно посадить только того, кто уже умеет на украинском САУ.
Посадить на Апач можно опытного пилота Ми-24.
Набрать с улицы и посадить на технику по Лэнд-Лизу??

Нужны те, кто что-то уже умеет.
Ну или готов поучиться хотя бы месяц-два. И потом идти воевать. То есть отдать год своей жизни.

70% армии работает в тылу грузчиками и водителями. Думаю эти люди куда быстрее сядут за САУ или освоят ПЗРК. А мобилизованные могли бы подвозить снаряды и совершать прочую логистику вместо них, рыть окопы.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 12:12

Карти за данними англійської розвідки, 14 квітня:

Зображення

24 квітня:

Зображення

Окуповані территорії зменшились і це тішить
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 12:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Zebra написав:70% армии работает в тылу грузчиками и водителями

Это те, кто в армии ничего другого ранее и не делали. Не выйдет у них быстрее.

Я много раз говорил , что проблема и рашистов, и нас - это должности, определяющие боевую готовность. Не нас.слуббы ГСМ. Нет нач. склада продовольствия.
Не водитель ТЗ.
Танкист, артиллерист, пво-ник, пилот, оператор БПЛА, грамотный(опытный) комвзвода и роты. Даже солдаты стрелки "иди туда, увидишь врага - стреляй" , это не оно. Они ничего не могут без грамотного командира, с мышлением на поле боя.

В тылу - это не армия.

Чтобы понимать, что такое подготовка и ее значение. И что не вся техника одинаковая дале для опытного профи.
Когда были бои под Киевом пара рашистских ка-52 села на площадку подскока не очень далеко от Киева , в готовности по команде взлететь и ударить.
У таких площадок есть свои временные допуски, сколько можно безопасно там находиться, чтоб не выявили и не прилетело.
Но то ли рашисты не учили эти книжки, или слишком дерзкие. Но пересидели лишнего, наши спецы их выявили и обратились к лётчикам "мы их сейчас быстро повырежем всех, включая небольшое охранение , вы готовы забрать быстро трофейную технику?". Готовых поднять в воздух такие машины не нашлось. Пришлось им сжечь все.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 24 кві, 2022 12:28, всього редагувалось 1 раз.
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