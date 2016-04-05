Додано: Нед 24 кві, 2022 13:21

Zebra написав: , почему я пойду , почему я пойду

Zebra написав: что мобилизации по сути нет. что мобилизации по сути нет.

Болгария отказалась от поставок оружия Украине — Bloomberg

вы никогда не задумывались почему находятся патологоанатомы, санитары морга, люди которые выкачивают выгребные ямы, тушат пожары, выполняют высотные работы? В оккупированном Ирпене был волонтёр который под пулями спасал кошек и собак, которых хозяева забыли в спешке.Одна истеричка в начале войны писала чтоб все мужчины шли на фронт, я спросил кто ей унитаз починит когда все уйдут, или на ведро ходить будет.Никуда вы не пойдете, кто готов и умеет защищать Родину - уже там. Можно 10 волн мобилизации провести, на каждого официанта потратить 10 куе на обучение обмундирование, зарплату, вы в этом видите смысл?Кто не готов, в бою только мешать будет, это не 1945 когда победа доставалась количеством жертв, бросившихся с гранатой под танк.В тылу есть не менее важная работа, делайте то что умеете, нужно чтобы работала экономика.Война ещё не закончилась, а по Ирпеню днём с огнём ищут строителей, мне несколько человек написало, хоть я не из этой темы. Когда ирпенский строитель сидит в Карпатах это странно, в Ирпене уже не стреляют, вода и э/э есть, надо возвращаться и работать.а повестки на блокпостах зачем, на память раздают?Горячее видео