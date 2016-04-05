Hotab написав:Танкист, артиллерист, пво-ник, пилот, оператор БПЛА, грамотный(опытный) комвзвода и роты. Даже солдаты стрелки "иди туда, увидишь врага - стреляй" , это не оно. Они ничего не могут без грамотного командира, с мышлением на поле боя.
Из 10 мобилизованных окажется, что 2 очень хорошими бойцами станут. Проблем в том, что мобилизации по сути нет. Профессиональной армией полномасштабную войну не выиграть, бойцы просто закончатся - каждый день это потери, и я не уверен, что они восполняются.
Востаннє редагувалось Zebra в Нед 24 кві, 2022 12:26, всього редагувалось 1 раз.
Не просто так его долго нет на форуме. Дай Бог, чтобы вообще появился.
Там для военных дали какую-то приложуху, родным сказали не разрывать телефоны, как только солдат сможет, сообщение прийдёт. Я и ранее смотрела на длинный язык Долярчика, а таких не один. Логично что надо меньше говорить. Всё будет ок, если он без опыта, навряд ли был прям впереди, просто говорить может теперь только смс с женой.
вы никогда не задумывались почему находятся патологоанатомы, санитары морга, люди которые выкачивают выгребные ямы, тушат пожары, выполняют высотные работы? В оккупированном Ирпене был волонтёр который под пулями спасал кошек и собак, которых хозяева забыли в спешке.
Одна истеричка в начале войны писала чтоб все мужчины шли на фронт, я спросил кто ей унитаз починит когда все уйдут, или на ведро ходить будет.
Никуда вы не пойдете, кто готов и умеет защищать Родину - уже там. Можно 10 волн мобилизации провести, на каждого официанта потратить 10 куе на обучение обмундирование, зарплату, вы в этом видите смысл?
Кто не готов, в бою только мешать будет, это не 1945 когда победа доставалась количеством жертв, бросившихся с гранатой под танк.
В тылу есть не менее важная работа, делайте то что умеете, нужно чтобы работала экономика.
Война ещё не закончилась, а по Ирпеню днём с огнём ищут строителей, мне несколько человек написало, хоть я не из этой темы. Когда ирпенский строитель сидит в Карпатах это странно, в Ирпене уже не стреляют, вода и э/э есть, надо возвращаться и работать.
Zebra написав:что мобилизации по сути нет.
а повестки на блокпостах зачем, на память раздают?
Болгария отказалась от поставок оружия Украине — Bloomberg
vitaliian написав:Никуда вы не пойдете, кто готов и умеет защищать Родину - уже там.
По городу ездят военные грузовики. Подъехать под дом, мужики сидят на лавочках, выдать всем повестку о немедленной мобилизации и куда я денусь? Но для начала нужно таким методом проехаться по гостиницам и хостелам западной части страны, тех кто решил войну пересидеть не по месту приписного.
Война без мобилизации выиграна не будет. Даже на освобождённых сёлах нужен военный патруль, на это будут расходоваться ресурсы профессиональных военных. Их могла бы заменять мобилизованная часть.
Zebra написав:Война без мобилизации выиграна не будет.
Брехня... Один фахівець - краще ніж десять рабів.. Поки воюємо проти контрактників - найкраще і нам воювати контрактниками.. Як тільки пуйло почне кидати проти нас мобілізованих , щоб задавити масою... - тільки тоді потрібно розглядати питання примусової мобілізації...
І останнє Видана повістка не дорівнює тому що отримавша її людина потрапить не те що на фронт..а й навіть просто в армію... Повістка це папірчкик, який зобовязує зявитись в воєнкомат..а вже там, виходячи з підготовки того хто прийшов і будуть приймати рішення мобілізовувати чи ні.
А в звільнених населених пунктах..у нас є штатна поліція і Нацгвардія..яка до війни контролювала порядок в цих населенних пунктах
У ворога перевага у чисельності. Можна скільки завгодно говорити про переваги, професійної армії, але потрібно мобілізовувати і навчати резерви, наприклад на випадок оточення угруповування в донецькій і луганській областях, бо там фактично половина армії.
Деблокувати Маріуполь приміром нічим. Але якби були за 60 днів мобілізовані 100-200 тисяч чоловіків, було б ким розрубати коридор до Криму і деблокувати Маріуполь.
Zebra написав:У ворога перевага у чисельності. Можна скільки завгодно говорити про переваги, професійної армії, але потрібно мобілізовувати і навчати резерви, наприклад на випадок оточення угруповування в донецькій і луганській областях, бо там фактично половина армії.
Деблокувати Маріуполь приміром нічим. Але якби були за 60 днів мобілізовані 100-200 тисяч чоловіків, було б ким розрубати коридор до Криму і деблокувати Маріуполь.
Где-то недавно слышал: у нас +- паритет "по головам". Если сильно принципиален источник -- могу поискать...
Нечем -- в смысле "танков/артиллерии/авиации не хватает" а не в смысле "солдат нет"...