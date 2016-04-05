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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 24 кві, 2022 14:39
Zebra написав:
У ворога перевага у чисельності.
Знову брехня...
Перевага в чисельності - у нас..ба більше навіть кратна
У нас в ЗСУ - 250 000-300 000, а у ворога 120 000....
А от техніка і так далі - тут вже ми в прольоті..
Тому логічне запитання
Якщо у нас зараз людей більше ніж ми можемо забезпечити їх технікою - то навіщо призивати ще більше?
Будете бігти наперевіс з калашами 20 км..поки по вам ворожі гаубиці будуть бити? і скільки добіжить?
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Додано: Нед 24 кві, 2022 14:39
Zebra написав:
У ворога перевага у чисельності
враг аттакует для этого нужен перевес 3:1, насколько я знаю такого перевеса нет. Наша стратегия, ждём когда враг истощится и сам умрет от голода, холода и одиночества. Пуйло кстати тоже не вечный. За всё это время враг кроме Мариуполя боем ничего не взял, за Мелитополь и Херсон боёв не было. Это очень большой показатель их "перевеса". Говорят в Мариуполе он достигал 8:1 плюс авиация, и сколько его брали, 50 дней?
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vitaliian
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Додано: Нед 24 кві, 2022 14:43
vitaliian написав: Zebra написав:
У ворога перевага у чисельності
враг аттакует для этого нужен перевес 3:1, насколько я знаю такого перевеса нет. Наша стратегия, ждём когда враг истощится и сам умрет от голода, холода и одиночества. Пуйло кстати тоже не вечный.
Сильно враг истощился в Крыму и ОРДЛО?
Чем дольше будут оккупированы занятые территории в Херсонской и Запорожской с Николаевской областях, тем сложнее будет их оттуда выбить, потребуется 3:1
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Додано: Нед 24 кві, 2022 14:47
Zebra написав:
Чем дольше будут оккупированы занятые территории в Херсонской и Запорожской с Николаевской областях, тем сложнее будет их оттуда выбить, потребуется 3:1
Окуповані не території...окуповані тільки населенні пункти і частково шляхи які до них ведуть....
Тому перерізавши шлях поставки провіанту і зброї...+ враховуючи що гарнізон який ворог збере наприклад в Херсоні буде максимум 10000 осіб...хотів би я подивитись як довго він там протримається.
Ми їх навіть атакувати не будемо..самі будуть шукати шляхи для того щоб втекти
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