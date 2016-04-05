Знову брехня... Перевага в чисельності - у нас..ба більше навіть кратна У нас в ЗСУ - 250 000-300 000, а у ворога 120 000.... А от техніка і так далі - тут вже ми в прольоті.. Тому логічне запитання Якщо у нас зараз людей більше ніж ми можемо забезпечити їх технікою - то навіщо призивати ще більше? Будете бігти наперевіс з калашами 20 км..поки по вам ворожі гаубиці будуть бити? і скільки добіжить?
враг аттакует для этого нужен перевес 3:1, насколько я знаю такого перевеса нет. Наша стратегия, ждём когда враг истощится и сам умрет от голода, холода и одиночества. Пуйло кстати тоже не вечный. За всё это время враг кроме Мариуполя боем ничего не взял, за Мелитополь и Херсон боёв не было. Это очень большой показатель их "перевеса". Говорят в Мариуполе он достигал 8:1 плюс авиация, и сколько его брали, 50 дней?
Zebra написав:Чем дольше будут оккупированы занятые территории в Херсонской и Запорожской с Николаевской областях, тем сложнее будет их оттуда выбить, потребуется 3:1
Окуповані не території...окуповані тільки населенні пункти і частково шляхи які до них ведуть.... Тому перерізавши шлях поставки провіанту і зброї...+ враховуючи що гарнізон який ворог збере наприклад в Херсоні буде максимум 10000 осіб...хотів би я подивитись як довго він там протримається. Ми їх навіть атакувати не будемо..самі будуть шукати шляхи для того щоб втекти
Zebra написав:Чем дольше будут оккупированы занятые территории в Херсонской и Запорожской с Николаевской областях, тем сложнее будет их оттуда выбить, потребуется 3:1
Окуповані не території...окуповані тільки населенні пункти і частково шляхи які до них ведуть.... Тому перерізавши шлях поставки провіанту і зброї...+ враховуючи що гарнізон який ворог збере наприклад в Херсоні буде максимум 10000 осіб...хотів би я подивитись як довго він там протримається. Ми їх навіть атакувати не будемо..самі будуть шукати шляхи для того щоб втекти
Якщо влада буде гратися у демократію, боячись мобілізувати сантехніків та олігархів, щоб не втратити рейтинги, наще військо закінчиться.
Zebra Трішечки терпіння, бо багато подібної інформації зо всіх сторін : Британские власти направят Украине 20 самоходных артиллерийских установок AS-90 и 45 тысяч снарядов к ним, сообщило издание Daily Express со ссылкой на источники AS-90 способны вести огонь на дистанции до 24 км и выпускать три снаряда менее чем за 10 секунд. Ги ги ги 45000 снарядів да на 120000 рашистів як би і непогано і це лише у цій поставці, а скільки їх їде ще з інших країн ...
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Нед 24 кві, 2022 15:06, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian написав:Был вчера инсайд (из непроверенного ТГ канала) что РФ просит завершить войну, даже Абрамович на 3 дня тайно приезжал в Киев. Но решил не публиковать чтобы не начался новый срачь. А тут из Турции пришло подтверждение.
США хотят ввести санкции против Абрамовича из-за отсутствия подвижек в переговорах – Bloomberg
Высокопоставленные чиновники Белого дома всё больше давят на руководство США, требуя ввести ограничительные меры в отношении российского бизнесмена Романа Абрамовича.