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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 24 кві, 2022 15:06
Zebra написав: budivelnik написав: Zebra написав:
250 - 300 тисяс це включаючи тилових.
Реально на фронті не більше 50 тисяч.
А 120000 москаликів - це виключно автономнікосмодесантники,яким тил не потрібен....
Так, 120 тисяч, це бойова частина у вигляді БТГ. Сама ж армія москалів 1+ млн
І весь цей 1+млн в белгородській/ростовській області..?
Чи по всій території педерації
А раз по всій - то як впливає 0,8 млн армії яка розміщена за Уралом?
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Додано: Нед 24 кві, 2022 16:18
vitaliian написав:
Нужно войти в правовое поле ЕС для благоприятного инвест климата, с нашими судами инвестиций нам не видеть никогда.
А при чем ЕС до наших судов? Вы что и в правду верите что ЕС заставит наши суды быть нормальными?
Знаете как решился вопрос в Сингапуре? Просто передали решение дел в англий суд.
Востаннє редагувалось otg
в Нед 24 кві, 2022 16:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 24 кві, 2022 16:20
Puente написав:otg
Позаяк ми одна з найбідніших країн Європи - нам в економічному плані вигідно бути всередині - а не десь там збоку . Треба щоб багаті країни типу Німеччин реально тягли нашу економіку - навіть і не бажаючи того ...
Т.е Вы уверены что Германия нас будет кормить? Может все таки лучше самим зарабатывать? Просто условия должны быть соответствующие.
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Додано: Нед 24 кві, 2022 17:06
otg написав: Puente написав:otg
Позаяк ми одна з найбідніших країн Європи - нам в економічному плані вигідно бути всередині - а не десь там збоку . Треба щоб багаті країни типу Німеччин реально тягли нашу економіку - навіть і не бажаючи того ...
Т.е Вы уверены что Германия нас будет кормить? Может все таки лучше самим зарабатывать? Просто условия должны быть соответствующие.
Ні у кого в світі немає однакових умов для заробляння . ЄС просто змушений вирівнювати економіку своїх членів . І так - нагрузка економічна лягає в першу чергу на багатші країни - а Німеччина тут перша . Не треба брати глобальні показники ( типу ВВП чи аналогічні ) для порівняння - просто подумайте про різницю старих країн ЄС між собою - Німеччина чи Франція і Португалія чи Греція ... Це дуже прості речі , які ніхто не хоче навіть обговорювати . Якщо мінімальна погодинна зарплата наприклад 2 євро чи 20 євро в країнах поруч - вони ж так довго існувати не будуть . Все вирівнюється з часом . Чи будують заводи , чи роблять ще щось - але піднімають реальну економіку - щоб сфера обслуговування могла за чийсь рахунок жити комфортно ...
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Puente
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Додано: Нед 24 кві, 2022 17:12
Puente написав:
otg написав: Puente написав:otg
Позаяк ми одна з найбідніших країн Європи - нам в економічному плані вигідно бути всередині - а не десь там збоку . Треба щоб багаті країни типу Німеччин реально тягли нашу економіку - навіть і не бажаючи того ...
Т.е Вы уверены что Германия нас будет кормить? Может все таки лучше самим зарабатывать? Просто условия должны быть соответствующие.
Ні у кого в світі немає однакових умов для заробляння . ЄС просто змушений вирівнювати економіку своїх членів . І так - нагрузка економічна лягає в першу чергу на багатші країни - а Німеччина тут перша . Не треба брати глобальні показники ( типу ВВП чи аналогічні ) для порівняння - просто подумайте про різницю старих країн ЄС між собою - Німеччина чи Франція і Португалія чи Греція ... Це дуже прості речі , які ніхто не хоче навіть обговорювати . Якщо мінімальна погодинна зарплата наприклад 2 євро чи 20 євро в країнах поруч - вони ж так довго існувати не будуть . Все вирівнюється з часом . Чи будують заводи , чи роблять ще щось - але піднімають реальну економіку - щоб сфера обслуговування могла за чийсь рахунок жити комфортно ...
Вы мыслите категориями социализма. Я объясню Вам с рыночных позиций. Выравниваются экономики не потому что кто то из чиновников в ЕС этого хотят, а потому что общий рынок. Сответственно страны где производить товары или услуги дешевле имеют приемущество и туда идет бизнес. Со временем, когда территория насыщается бизнесом растет благосостояние жителей, соответственно уровни выравниваются. У вас же еждевенческая позиция. Европа придет, порядок наведет и денег даст
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Додано: Нед 24 кві, 2022 17:12
Schmit написав: Zebra написав: vitaliian написав:
https://vimeo.com/702025391
Нужно признать, что ракеты Калибр, это то, что сегодня решает многие задачи врага. Фактически Путин готовился к войне, пока наше население ее отрицало, в том числе через выборы.
За все в жизни надо платить, в т ч. и за выбор по приколу. Никто даже не думал, что цена будет настолько ужасной.
Можете посыл расшифровать?
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Додано: Нед 24 кві, 2022 17:16
По поводу численности войск. Видео Швеца №203. 01:20
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Додано: Нед 24 кві, 2022 17:19
Zebra написав: vitaliian написав:
https://vimeo.com/702025391
Нужно признать, что ракеты Калибр, это то, что сегодня решает многие задачи врага. Фактически Путин готовился к войне, пока наше население ее отрицало, в том числе через выборы.
За все в жизни надо платить, в т ч. и за выбор по приколу. Никто даже не думал, что цена будет настолько ужасной.[/quote]
в свете всех событий ясно, что война была бы независимо от того, кого бы мы выбрали...
и во-вторых, смотря как происходит коммуникация с внешним миром, нельзя не признать, что нынешний президент так уж плох. можно сказать, что он уже вошел в историю...
а у нас, к сожалению, уже видны проблески внутренних дрязг, как будто мы уже победили..[/quote]Вы ошибаетесь. Для шоколадных жополизов это совсем не очевидно. Был бы минск 3 со здачей всего что можно и коридорами смерти.
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