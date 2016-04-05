Додано: Нед 24 кві, 2022 17:19

Zebra написав: vitaliian написав: https://vimeo.com/702025391 https://vimeo.com/702025391

Нужно признать, что ракеты Калибр, это то, что сегодня решает многие задачи врага. Фактически Путин готовился к войне, пока наше население ее отрицало, в том числе через выборы. Нужно признать, что ракеты Калибр, это то, что сегодня решает многие задачи врага. Фактически Путин готовился к войне, пока наше население ее отрицало, в том числе через выборы.

За все в жизни надо платить, в т ч. и за выбор по приколу. Никто даже не думал, что цена будет настолько ужасной.[/quote]в свете всех событий ясно, что война была бы независимо от того, кого бы мы выбрали...и во-вторых, смотря как происходит коммуникация с внешним миром, нельзя не признать, что нынешний президент так уж плох. можно сказать, что он уже вошел в историю...а у нас, к сожалению, уже видны проблески внутренних дрязг, как будто мы уже победили..[/quote]Вы ошибаетесь. Для шоколадных жополизов это совсем не очевидно. Был бы минск 3 со здачей всего что можно и коридорами смерти.