Додано: Нед 24 кві, 2022 17:42

otg написав: vitaliian написав: Нужно войти в правовое поле ЕС для благоприятного инвест климата, с нашими судами инвестиций нам не видеть никогда. Нужно войти в правовое поле ЕС для благоприятного инвест климата, с нашими судами инвестиций нам не видеть никогда. А при чем ЕС до наших судов? Вы что и в правду верите что ЕС заставит наши суды быть нормальными? Знаете как решился вопрос в Сингапуре? Просто передали решение дел в англий суд. А при чем ЕС до наших судов? Вы что и в правду верите что ЕС заставит наши суды быть нормальными?Знаете как решился вопрос в Сингапуре? Просто передали решение дел в англий суд.

Вы наверное не в курсе юридической стороны,. Наши суды вылечит только гильотина, но по правилам ЕС вы можете идти в любой суд на территории ес и его решение обязательно к выполнению во всем ЕС. В наши суды можно будет не ходить, и тогда судьи вымрут сами, как мамонты. Решится вопрос с безопасностью, с судами и к нам инвестиции польются рекой.А инвестировать здесь есть во что, почти вся инфраструктура или советская или разрушена.