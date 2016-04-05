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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 857858859860861>
Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 17:30

  fler написав:
  prodigy написав:...

Але неможливо тривалий час втримувати рубіж оборони через нестачу снарядів для власної артилерії.
...
Юрій Бутусов, Цензор.НЕТ Джерело: https://censor.net/ua/r3336039


Вчора підвезли трохи техніки в той бік, де Долярчик. Переважно арту. Місцеві дві години спостерігали її рух.

Там місцеве населення переважно вата - та ще й активно передають позиції ЗСУ.[/quote]
А ось це - найжахливіше, що може бути на 9-му році війни . Їм вже бомби на голову, смерть, розруха, а вони - вата - так і надалі рускій мір чекають . Просто песець ...[/quote] У меня тетке(родственники у нее в крыму) которая жила в Макарове, вата прошла только после,ВНИМАНИЕ, 11 суток сидения в погребе. До этого не доходило. Вот как до такого контингента дойти может. По другому никак.
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 17:37

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 17:39

  Zebra написав:
  Shaman написав:в свете всех событий ясно, что война была бы независимо от того, кого бы мы выбрали...


Выбрали б того, кто заминировал херсонскую степь и наделал 1000 ракет с радиусом поражения 300 км для массированной ответки - война бы и не началась.
А так маємо те шо маємо.

У этой войны более глубокие причины, она началась бы даже если б у нас был миллион ракет и байрактаров. Ненависть иррациональна, пуйло предупреждали про джавелины и всё остальное. Кстати все эти гарантии безопасности для России пустой звук. С ними опять не захотят связываться и будет то что есть.

РФ сейчас хоронит своё будущее и что кого то это останавливает?
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 24 кві, 2022 17:46, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 17:42

  otg написав:
  vitaliian написав:Нужно войти в правовое поле ЕС для благоприятного инвест климата, с нашими судами инвестиций нам не видеть никогда.
А при чем ЕС до наших судов? Вы что и в правду верите что ЕС заставит наши суды быть нормальными? :) Знаете как решился вопрос в Сингапуре? Просто передали решение дел в англий суд.

Вы наверное не в курсе юридической стороны,. Наши суды вылечит только гильотина, но по правилам ЕС вы можете идти в любой суд на территории ес и его решение обязательно к выполнению во всем ЕС. В наши суды можно будет не ходить, и тогда судьи вымрут сами, как мамонты. Решится вопрос с безопасностью, с судами и к нам инвестиции польются рекой.

А инвестировать здесь есть во что, почти вся инфраструктура или советская или разрушена.
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 17:48

  vitaliian написав:
  otg написав:
  vitaliian написав:Нужно войти в правовое поле ЕС для благоприятного инвест климата, с нашими судами инвестиций нам не видеть никогда.
А при чем ЕС до наших судов? Вы что и в правду верите что ЕС заставит наши суды быть нормальными? :) Знаете как решился вопрос в Сингапуре? Просто передали решение дел в англий суд.

Вы наверное не в курсе юридической стороны,. Наши суды вылечит только гильотина, но по правилам ЕС вы можете идти в любой суд на территории ес и его решение обязательно к выполнению во всем ЕС. В наши суды можно будет не ходить, и тогда судьи вымрут сами, как мамонты. Решится вопрос с безопасностью, с судами и к нам инвестиции польются рекой.

А инвестировать здесь есть во что, почти вся инфраструктура или советская или разрушена.

Наш Тупицкий суд (КСУ) или Волчий (ОАСК) легко отменят постановления судов ЕС. Да они даже сам ЕС могут отменить. Абсолютная власть. Поэтому сюда серьезные инвесторы не сунутся.
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 18:07


В інтернеті оприлюднили відео затримання в Ковелі тероборонівця, який торгував бронежилетами. Під час розмови з правоохоронцями затриманий називає прізвище командира батальйону, в якому числиться - Михайла Смолки. Також оприлюднили документи по броньованій «Ауді», яку нібито везли в Україну на потреби армії.
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 18:10

  Zebra написав:
  edvardd написав:Арестович сказал не знают, после войны разберутся...

Как и со стеной Яценюка, которую их танки не заметили, а еще обратите внимание, танки и бтры врага в основном передвигаются по новеньким дорогам. Там где дорог нет - оккупантов тоже. В Черниговщине оккупированы была только придорожные села и городишки, куда проложен новенький асфальт. А глухомань вообще не вкурсе, что война рядом была.
Вы считаете что если бы проселочные дороги были в лучшем состоянии, чем общегосударственные, то поехоли бы проселочными?
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 18:17

  asin написав:
  Zebra написав:
  edvardd написав:Арестович сказал не знают, после войны разберутся...

Как и со стеной Яценюка, которую их танки не заметили, а еще обратите внимание, танки и бтры врага в основном передвигаются по новеньким дорогам. Там где дорог нет - оккупантов тоже. В Черниговщине оккупированы была только придорожные села и городишки, куда проложен новенький асфальт. А глухомань вообще не вкурсе, что война рядом была.
Вы считаете что если бы проселочные дороги были в лучшем состоянии, чем общегосударственные, то поехоли бы проселочными?

Скорость передвижения и навигация по местности значительно бы затруднилась. Такого затерявшегося врага легче было бы разбить. А так он знал, что нужно ехать по главной дороге и доедешь до Киева.
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 18:21

  Алексей77 написав:Господа Добрый день у кого есть опыт. Если человек переселился из одного района города в другой район более безопасный он может оформить статус впл и получить выплаты от государства?
в рамках одного города нет.
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 18:22

  Zebra написав:
  asin написав:
  Zebra написав:Как и со стеной Яценюка, которую их танки не заметили, а еще обратите внимание, танки и бтры врага в основном передвигаются по новеньким дорогам. Там где дорог нет - оккупантов тоже. В Черниговщине оккупированы была только придорожные села и городишки, куда проложен новенький асфальт. А глухомань вообще не вкурсе, что война рядом была.
Вы считаете что если бы проселочные дороги были в лучшем состоянии, чем общегосударственные, то поехоли бы проселочными?

Скорость передвижения и навигация по местности значительно бы затруднилась. Такого затерявшегося врага легче было бы разбить. А так он знал, что нужно ехать по главной дороге и доедешь до Киева.

Скорость бы снизилась на десяток-другой процентов -- не в разы.
Так "он" и так бы по главной ехал бы: про наши дороги можно много шутить, но магистрали от проселочных без проблем отличали всегда...
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