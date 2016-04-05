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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 858859860861>
Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 18:26

  Zebra написав:так он знал, что нужно ехать по главной дороге и доедешь до Киева.
язык до Киева доведет. У нападающего преимущество он знает куда ударит, каким количеством войск. У того кто в обороне этой инфы нет, а держать оборону по всем дорогам от границы даже США не смогли бы себе позволить.

Можно было бы задержать продвижение врага на 2-5 дней, сильно бы это спасло?

Дороги то фигня, надо рыть рвы, заполнять их водой, строить мосты которые взрывать при необходимости.

Водную преграду сложнее преодолеть под артиллерийским огнем.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 18:28

  Zebra написав:
  asin написав:
  Zebra написав:Как и со стеной Яценюка, которую их танки не заметили, а еще обратите внимание, танки и бтры врага в основном передвигаются по новеньким дорогам. Там где дорог нет - оккупантов тоже. В Черниговщине оккупированы была только придорожные села и городишки, куда проложен новенький асфальт. А глухомань вообще не вкурсе, что война рядом была.
Вы считаете что если бы проселочные дороги были в лучшем состоянии, чем общегосударственные, то поехоли бы проселочными?

Скорость передвижения и навигация по местности значительно бы затруднилась. Такого затерявшегося врага легче было бы разбить. А так он знал, что нужно ехать по главной дороге и доедешь до Киева.

Зебра, возможно на Ваше состояние так сильно повлияла бомбежка Чернигова. Возможно, что это Ваше естественное состояние. Но Вы пишете сплошную чушь в этой теме.Вот прямо в каждом сообщении.
Damien
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 18:29

  BIGor написав:Наш Тупицкий суд (КСУ) или Волчий (ОАСК) легко отменят постановления судов ЕС.
ордер на арест Тупицкого выдаст тоже европейский суд, а топ политикам или олигархам туда звонить и договариваться не принято. Чисто не там где убирают, а там где не сорят.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 18:31

  Schmit написав:
  vitaliian написав:
  Zebra написав:Наши все отрицали и упорно асфальтировали оккупантам дороги до самого вечера 23 февраля
вас могут сколько угодно предупреждать что на районе орудуют наркоманы, означает ли это что айфон который они у вас отберут, вы купили для них?

Удар с Беларуси можно списать на "мы не знали", "мы не ожидали" и в роли защитных фортификаций использовали городскую застройку пригородов Киева, но про сухопутный коридор в Крым говорили с 2014.
Вам нужно СРОЧНО советником в генштаб. Такие ценные кадры пропадают.
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 18:34

  _hunter написав:Скорость бы снизилась на десяток-другой процентов -- не в разы.
Так "он" и так бы по главной ехал бы: про наши дороги можно много шутить, но магистрали от проселочных без проблем отличали всегда...

Если бы Буча, Ирпень, Гостомель и все остальные города, оставались забыченными селами без дорог, их танки раза в 2-3 медленнее передвигались. А так по сути противник знал, что в Киев со стороны Беларуси просто на болиде можно залететь.

У танка на асфальте минимальный расход топлива.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 18:38

  Damien написав:Зебра, возможно на Ваше состояние так сильно повлияла бомбежка Чернигова. Возможно, что это Ваше естественное состояние. Но Вы пишете сплошную чушь в этой теме.Вот прямо в каждом сообщении.

А я вам говорю, если бы ехать им пришлось по извилистой местности, то пришлось бы дозаправлять танки, а это возможность ударить артиллерией. А так по сути все танки до Киева и Чернигова доехали своим ходом.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 18:38

  Schmit написав:
  vitaliian написав:После того эфира я Швеца не смотрю, пусть кормит русскую аудиторию, если ему просмотры важнее. Ранее говорил, любое гавно вылитое на Украину поднимает просмотры в несколько раз.

Правильно. Зачем исправлять ошибки, зачем делать выводы, лучше все замалчивать, "так и пабедим".
как вы заипали порохоботы гавнометы
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 18:43

  Zebra написав:
  Damien написав:Зебра, возможно на Ваше состояние так сильно повлияла бомбежка Чернигова. Возможно, что это Ваше естественное состояние. Но Вы пишете сплошную чушь в этой теме.Вот прямо в каждом сообщении.

А я вам говорю, если бы ехать им пришлось по извилистой местности, то пришлось бы дозаправлять танки, а это возможность ударить артиллерией. А так по сути все танки до Киева и Чернигова доехали своим ходом.

Ещё ни одну войну фактор дорог не остановил. В СССР вообще дорогие было.

  Zebra написав:А так по сути противник знал, что в Киев со стороны Беларуси просто на болиде можно залететь.
открою секрет с Ирпеня в Киев две шикарные 4х полосные дороги и одна попроще (Варшавка). Вот где как на болиде можно ездить, но ни одной враг не воспользовался. Может не в дорогах дело?
А в оборонных мероприятиях?
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 24 кві, 2022 19:17, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 18:44

  vitaliian написав:Можно было бы задержать продвижение врага на 2-5 дней, сильно бы это спасло?


Возможно, пригород Киева бы и спасло.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 18:46

  Zebra написав:
  _hunter написав:Скорость бы снизилась на десяток-другой процентов -- не в разы.
Так "он" и так бы по главной ехал бы: про наши дороги можно много шутить, но магистрали от проселочных без проблем отличали всегда...

Если бы Буча, Ирпень, Гостомель и все остальные города, оставались забыченными селами без дорог, их танки раза в 2-3 медленнее передвигались. А так по сути противник знал, что в Киев со стороны Беларуси просто на болиде можно залететь.

У танка на асфальте минимальный расход топлива.

Первые два (про Гостомель -- не в курсе) перестали быть забыченными селами задолго до "Большой Стройки". И от проселочных дорог туда же избавились так же давно. По банальной причине миграции из Киева...

На грунтовке у Т-72 расход 260л, на трассе — 240л. Аналогично со скоростями -- и близко нет никаких "два раза".
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