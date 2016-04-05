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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 858859860861
Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 18:51

  _hunter написав:На грунтовке у Т-72 расход 260л, на трассе — 240л. Аналогично со скоростями -- и близко нет никаких "два раза".

По мокрой грунтовке расход никак не может быть аналогичным. По сухой грунтовке подымались бы такие столбы пыли, что никакого передвижения колонной не получилось бы, только фронтом по полям. Путин хотел напасть в феврале пока грунт был мерзлым. Но 24 февраля уже мерзлоты не было.

В общем к войне никто не готовился, дороги позволили врагу переместиться очень упорядоченно и быстро.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 18:52

З’явилось відео ракетного удару по Львову та Рубіжному. Вата в екстазі.

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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 18:52

  Zebra написав:Возможно, пригород Киева бы и спасло
это отдельная тема, массово расстреливать гражданских без авто начали не в 1й День оккупации, на авто расстреливали сразу с 1 дня.

Из Бучи было минимум 3 раза зелёные коридоры на своих авто, с Романовки вывозили автобусами весь март, 75 % Ирпеня не было окупировано, можно было с Бучи до Романовки пешкарусом дойти. Почему люди не эвакуировались?

Кроме мало-мобильных и тех кому совсем некуда ехать, я не нашел ответ на этот вопрос. Может боялись. Ли охраняли имущество.

В моём ЖК примерно в начале марта эвакуировались все 100% жителей. соседи уже в эвакуации искали кошку и некого было послать за ней

Эвакуировать 100 тысячный Ирпень или бучу за 3 дня задача не из лёгких. Где то 2 недели надо, так что 3-5 дней точно никого не спасали. 24.02 можно было пешком уйти, у кого нет авто (маршрутки уже не ездили)

Многое от властей зависело, мэр Бучи дал деру а мэр Ирпеня был с людьми каждый день. В первые дни вообще все непонятно было, первая расстрелянная колонна ехала без брони через Гостомель (росгвардия и Собр) из оружия там было только стрелковое. Их перебили оптом, как пивные банки в тире.

Кому интересно что было в первые дни в гостомеле смотрите это интервью
https://youtu.be/PbAeMe3cttk
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 24 кві, 2022 19:11, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 18:56

  asin написав:
  Schmit написав:
  vitaliian написав: вас могут сколько угодно предупреждать что на районе орудуют наркоманы, означает ли это что айфон который они у вас отберут, вы купили для них?

Удар с Беларуси можно списать на "мы не знали", "мы не ожидали" и в роли защитных фортификаций использовали городскую застройку пригородов Киева, но про сухопутный коридор в Крым говорили с 2014.
Вам нужно СРОЧНО советником в генштаб. Такие ценные кадры пропадают.

Где вы в моем сообщении советы увидели? Или вы не слышали все последние годы, что ху**о одним из приоритетов ставит сухопутный коридор в Крым?
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 19:06

  vitaliian написав:В моём ЖК примерно в начале марта эвакуировались все 100% жителей. соседи уже в эвакуации искали кошку и некого было послать за ней


ЖК уцелел?

Про дороги. Фактор отсутствия каких либо заградительных мероприятий, банально тех же противотанковых ежей - позволил беспрепятственно вражеской технике доехать вплотную до Киева и Чернигова. Разведка западная просто орала каждый день, включая высших лиц, что они вот-вот нападут....
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 19:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Zebra написав:противотанковых ежей -

Як ти собі це уявляєш? Залишити такі металеві конструкції на узбіччі до війни та їх же впершу ніч на металолом здадуть підприємливі українці
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 19:12

  Zebra написав:ЖК уцелел
несущие стены уцелели, в 4-5 квартир были прилеты, но обошлось без пожара. Окон выбитых больше 100. Немного крышу зацепило.
  Zebra написав:В общем к войне никто не готовился, дороги позволили врагу переместиться очень упорядоченно и быстро
к войне готовились но фактор дорог упустили.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 19:17

[/quote]
Где вы в моем сообщении советы увидели? Или вы не слышали все последние годы, что ху**о одним из приоритетов ставит сухопутный коридор в Крым?[/quote]
На будь яке незручне запитання - переходити на особистості і ліпєцьку фабріку. Стопудовий розклад, вісім років працює
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 19:31

  Zebra написав:У ворога перевага у чисельності. Можна скільки завгодно говорити про переваги, професійної армії, але потрібно мобілізовувати і навчати резерви, наприклад на випадок оточення угруповування в донецькій і луганській областях, бо там фактично половина армії.

Деблокувати Маріуполь приміром нічим. Але якби були за 60 днів мобілізовані 100-200 тисяч чоловіків, було б ким розрубати коридор до Криму і деблокувати Маріуполь.

ти смішний...

навіть, якщо мобілізували тільки 50 тис за цей час, а не 100-200 тис.

ти читав, що нам захід передає?

каски - 20 тис, броніки - 50 тис, стрілкова зброя - 75 тис. цифри з довідника стеля...

так ось, якщо захід навіть це дає, то яка нафіг мобілізація 200 тис?

ти хочеш в старому радянському (чи в своєму) + шлепках + з лопатою (тіпа зброю добудеш в бою) - йти в армію?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 19:38

  change_pm написав:ти хочеш в старому радянському (чи в своєму) + шлепках + з лопатою (тіпа зброю добудеш в бою) - йти в армію?

або так, або поступова втрата територій - ворог саме так і воює - багато в лаптях
Zebra
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  #<1 ... 858859860861
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