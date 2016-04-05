Додано: Нед 24 кві, 2022 18:52

Zebra написав: Возможно, пригород Киева бы и спасло Возможно, пригород Киева бы и спасло

это отдельная тема, массово расстреливать гражданских без авто начали не в 1й День оккупации, на авто расстреливали сразу с 1 дня.Из Бучи было минимум 3 раза зелёные коридоры на своих авто, с Романовки вывозили автобусами весь март, 75 % Ирпеня не было окупировано, можно было с Бучи до Романовки пешкарусом дойти. Почему люди не эвакуировались?Кроме мало-мобильных и тех кому совсем некуда ехать, я не нашел ответ на этот вопрос. Может боялись. Ли охраняли имущество.В моём ЖК примерно в начале марта эвакуировались все 100% жителей. соседи уже в эвакуации искали кошку и некого было послать за нейЭвакуировать 100 тысячный Ирпень или бучу за 3 дня задача не из лёгких. Где то 2 недели надо, так что 3-5 дней точно никого не спасали. 24.02 можно было пешком уйти, у кого нет авто (маршрутки уже не ездили)Многое от властей зависело, мэр Бучи дал деру а мэр Ирпеня был с людьми каждый день. В первые дни вообще все непонятно было, первая расстрелянная колонна ехала без брони через Гостомель (росгвардия и Собр) из оружия там было только стрелковое. Их перебили оптом, как пивные банки в тире.Кому интересно что было в первые дни в гостомеле смотрите это интервью