_hunter написав:На грунтовке у Т-72 расход 260л, на трассе — 240л. Аналогично со скоростями -- и близко нет никаких "два раза".
По мокрой грунтовке расход никак не может быть аналогичным. По сухой грунтовке подымались бы такие столбы пыли, что никакого передвижения колонной не получилось бы, только фронтом по полям. Путин хотел напасть в феврале пока грунт был мерзлым. Но 24 февраля уже мерзлоты не было.
В общем к войне никто не готовился, дороги позволили врагу переместиться очень упорядоченно и быстро.
Zebra написав:Возможно, пригород Киева бы и спасло
это отдельная тема, массово расстреливать гражданских без авто начали не в 1й День оккупации, на авто расстреливали сразу с 1 дня.
Из Бучи было минимум 3 раза зелёные коридоры на своих авто, с Романовки вывозили автобусами весь март, 75 % Ирпеня не было окупировано, можно было с Бучи до Романовки пешкарусом дойти. Почему люди не эвакуировались?
Кроме мало-мобильных и тех кому совсем некуда ехать, я не нашел ответ на этот вопрос. Может боялись. Ли охраняли имущество.
В моём ЖК примерно в начале марта эвакуировались все 100% жителей. соседи уже в эвакуации искали кошку и некого было послать за ней
Эвакуировать 100 тысячный Ирпень или бучу за 3 дня задача не из лёгких. Где то 2 недели надо, так что 3-5 дней точно никого не спасали. 24.02 можно было пешком уйти, у кого нет авто (маршрутки уже не ездили)
Многое от властей зависело, мэр Бучи дал деру а мэр Ирпеня был с людьми каждый день. В первые дни вообще все непонятно было, первая расстрелянная колонна ехала без брони через Гостомель (росгвардия и Собр) из оружия там было только стрелковое. Их перебили оптом, как пивные банки в тире.
vitaliian написав:В моём ЖК примерно в начале марта эвакуировались все 100% жителей. соседи уже в эвакуации искали кошку и некого было послать за ней
ЖК уцелел?
Про дороги. Фактор отсутствия каких либо заградительных мероприятий, банально тех же противотанковых ежей - позволил беспрепятственно вражеской технике доехать вплотную до Киева и Чернигова. Разведка западная просто орала каждый день, включая высших лиц, что они вот-вот нападут....
[/quote] Где вы в моем сообщении советы увидели? Или вы не слышали все последние годы, что ху**о одним из приоритетов ставит сухопутный коридор в Крым?[/quote] На будь яке незручне запитання - переходити на особистості і ліпєцьку фабріку. Стопудовий розклад, вісім років працює
Zebra написав:У ворога перевага у чисельності. Можна скільки завгодно говорити про переваги, професійної армії, але потрібно мобілізовувати і навчати резерви, наприклад на випадок оточення угруповування в донецькій і луганській областях, бо там фактично половина армії.
Деблокувати Маріуполь приміром нічим. Але якби були за 60 днів мобілізовані 100-200 тисяч чоловіків, було б ким розрубати коридор до Криму і деблокувати Маріуполь.
ти смішний...
навіть, якщо мобілізували тільки 50 тис за цей час, а не 100-200 тис.
ти читав, що нам захід передає?
каски - 20 тис, броніки - 50 тис, стрілкова зброя - 75 тис. цифри з довідника стеля...
так ось, якщо захід навіть це дає, то яка нафіг мобілізація 200 тис?
ти хочеш в старому радянському (чи в своєму) + шлепках + з лопатою (тіпа зброю добудеш в бою) - йти в армію?