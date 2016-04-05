prodigy написав:Після захоплення Кремінної на Луганщині російські війська намагаються продавити нашу оборону на Ямпіль та на Рубіжне.
Ворог штурмує Попасну, намагається захопити повністю місто.
Зараз саме Луганщина під найбільшою загрозою, росіяни намагаються захопити Рубіжне, Попасну, Сєверодонецьк, Лисичанськ.
Також під ударом Новотошківське.
На Донбасі великими силами росіяни намагаються пробитись під Донецьком та у Маріуполі.
На напрямку Ізюму російські війска намагаються пробитись на Слов'янськ та Барвінкове.
Важкі бої йдуть на напрямках Гуляйполе та Велика Новосілка.
Чому ворог в деяких місцях просувається і чи вдасться його зупинити?
Наші воїни переважають ворога у мотивації, у нас менше техніки, але більше бійців, наше командування в цілому зберігає управління, наші воїни вміють завдавати ворогу великих втрат. Російські війська подібної стійкості не показують, швидко виводяться з бою, а українські підрозділи вперто б'ються тиждень за тижнем.
Але неможливо тривалий час втримувати рубіж оборони через нестачу снарядів для власної артилерії.
Противник просувається там, де бачить, що по ньому немає точної корегованої та постійної роботи артилерії.
Там, де йдуть контактні бої, українська армія має перевагу. Там, де у боях ми можемо застосувати хоча б кілька десятків снарядів на гармату, українська армія має перевагу, і ворога відбивають.
Але коли ліміти на стрільбу менші за потреби для пристрілки - важко втримати позиції, і там росіянам подекуди вдається продавити нашу оборону. Бо коли б'є ворог, але по ньому б'ють у відповідь, люди витримують. Не витримують, коли тривалий час по визначених цілях нема чим завдати удар. Але наші бійці відходять та чіпляються за новий рубіж, стійкість та боєздатність українських військ попри усі втрати просто вражає.
Важко навіть словами описати масовий героїзм, який проявляють українські війська на фронті. Якщо підрозділ має досвід, злагодженість та управління, вони не здають без жорстокого бою жодного опорного пункту. Так, інколи бійці відходять, так, трапляються проблеми в управлінні - але кожен раз це відбувається під сильним вогнем, і кожну можливість для повернення позицій намагаються використати.
Але сучасна війна - це передуім логістика, логістика та логістика. Логістика це означає не просто мати потрібні речі взагалі десь, а мати їх вчасно у тому місці, де найтяжче становище. Для всіх і всюди не вистачить, але важливо, щоб вистачило саме там, де ворог намагається прорватись.
Не можна висувати претензій до піхоти, якщо на її підтримку не уражаються видимі цілі, якщо на це не вистачає снарядів. Розсідуваннями це не покращити, піхота робить все можливе і неможливе, і тримає фронт в таких умовах, в яких російська армія тікає.
На напрямках головних ударів російських військ потрібні боєприпаси, і як тільки це станеться, другий наступ Путіна на Донбасі буде зупинено.
У нас достатньо людей, достатньо професійних воїнів, але нам треба більше снарядів, набагато більше, нам потрібні дрони для корегування та професійна організація бойвої роботи у кожній ланці.
На Донбасі наші артилеристи мріють, щоб нові гармати, які нам почали постачати наші союзники, отримали передусім кадрові артилерийські частини з досвідченими та злагодженими розрахунками, які не треба довго навчати. У комплексі з дронами та засобами корегування це не тільки зупинить російський наступ - це дозволить його розгромити.
Наша армія впевнена у нашій перемозі. Тепер справа за тим, як швидко снаряди та системи корегування опиняться на найважливіших ділянках.
На мою думку, російський наступ на Донбасі буде зупинено, і сили для цього у нас вже є, треба покращувати логістику, своїм героїзмом українська армія та народ виграли час, і тепер все залежить від швидкості розгортання та якості застосування артилерії та снарядів, які постачаються з країн НАТО.
Дивно... Були нещодавно поряд на передовій позиції люди (наші) зі "стінгерами". Стріляли якось і не економлячи, хоч і казали, що один коштує 70к$! (у США?, а на яких умовах нам дали -- х.з..., бо судячи з дат -- то вже була не найсвіжіша техніка; втім, проти москвинських "анало говнєт" -- і так перевага на порядок, мабуть ) І от -- вертоліт ще далеко-далеко. Навіть у біноклі. Крихітніший за мураху на руці. І над лісосмугою невисоко... Відповідно -- не влучали. Але не переймались. Казали, що ще мають багато десь там на базі. До речі, значна частина їжі -- теж із Заходу. І то ще добре, коли є англ.мова, аби можна було зрозуміти, що всередині.
Тобто -- склалось враження, що залякувати москвинів, навіть просто так, аби боялись тут літати -- таки є чим. Враження -- що увесь цивілізований світ заколупаний цим москвинськи ідіотизмом і мріє про норм.життя, навіть якщо для цього треба перетворити москвинів на тих, ким вони є споконвіку. На "тварюк тремтячих", тобто.
Bobua написав:Були нещодавно поряд на передовій позиції люди (наші) зі "стінгерами". Стріляли якось і не економлячи, хоч і казали, що один коштує 70к$! (у США?, а на яких умовах нам дали -- х.з..., бо судячи з дат -- то вже була не найсвіжіша техніка; втім, проти москвинських "анало говнєт" -- і так перевага на порядок, мабуть ) І от -- вертоліт ще далеко-далеко. Навіть у біноклі. Крихітніший за мураху на руці. І над лісосмугою невисоко... Відповідно -- не влучали. Але не переймались. Казали, що ще мають багато десь там на базі. До речі, значна частина їжі -- теж із Заходу. І то ще добре, коли є англ.мова, аби можна було зрозуміти, що всередині.
Тобто -- склалось враження, що залякувати москвинів, навіть просто так, аби боялись тут літати -- таки є чим. Враження -- що увесь цивілізований світ заколупаний цим москвинськи ідіотизмом і мріє про норм.життя, навіть якщо для цього треба перетворити москвинів на тих, ким вони є споконвіку. На "тварюк тремтячих", тобто.
За таке використання Стінгерів требя нещадно дрючити і навчати правильного використанню, там навіть у прицілі є мітка, яка дозволяє швидко оцінити відстань до цілі, та прийнятність пострілу. Це банальна халатність безпосереднього командування.
change_pm написав:ти хочеш в старому радянському (чи в своєму) + шлепках + з лопатою (тіпа зброю добудеш в бою) - йти в армію?
або так, або поступова втрата територій - ворог саме так і воює - багато в лаптях
Як легко розганяти зраду просто трошки поманіпулювавши словами.. По твоєму Кутузов в 1812 втратив(назавжди) мосвку Чи обміняв територію на цілісність армії? і потім ця ціла армія відбила не тільки москву, а й взяла Париж.
Zebra написав:У ворога перевага у чисельності. Можна скільки завгодно говорити про переваги, професійної армії, але потрібно мобілізовувати і навчати резерви, наприклад на випадок оточення угруповування в донецькій і луганській областях, бо там фактично половина армії.
Деблокувати Маріуполь приміром нічим. Але якби були за 60 днів мобілізовані 100-200 тисяч чоловіків, було б ким розрубати коридор до Криму і деблокувати Маріуполь.
ти смішний...
навіть, якщо мобілізували тільки 50 тис за цей час, а не 100-200 тис.
ти читав, що нам захід передає?
каски - 20 тис, броніки - 50 тис, стрілкова зброя - 75 тис. цифри з довідника стеля...
так ось, якщо захід навіть це дає, то яка нафіг мобілізація 200 тис?
ти хочеш в старому радянському (чи в своєму) + шлепках + з лопатою (тіпа зброю добудеш в бою) - йти в армію?
Цікаві якісь розмови... Хоча -- ні, не смішні. Просто цікаво -- хто по вашому піде "розрубувати коридор до Криму"? Тобто, суто теоретично, я можу уявити, що командування підвозить людей до лінії фронту (але не впритул -- а лише так, аби машину не почули і підбили), викидає їх, і щось там наказує... І...? Що далі?
Наразі люди, що підвезені до тієї лінії, підвезені, у більшості випадків, аби просто слухати й дивитись як воює артилерія, лінуються навіть поглибити собі яму, окоп, чи збудувати бліндаж. Вимагають трактора, деревини, плівки... Падлюки такі. Але якщо десь близько бахне чи пролетить -- одразу ховаються навіть у неглибокі ямки. Командири, які є на місцях -- часто вигрібають від рядових, навіть коли вимагають щось розумне і потрібне. Важко навіть уявити, що було би, якби вимагали йти (чи повзти(??) на смерть...
Яким способом, дозвольте поцікавитись, ви маєте намір змусити всі ці сотні тисяч військових, явно не схильних до суїциду, щось там "розрубувати"? Задля всілякого ватного "насілєнія", яке не соромиться за будь-якої нагоди нагадати, що воно таки ватне... Який же це метод буде? Жорстке обмеження каналів постачання тютюну, а потім дронами закидатимете пачки цигарок вперед, аби солдати бігли їх шукати? Чи старі, ще савєцькі бридотні методи, типу "заградатрадав"? От спробуйте поставити себе на місце солдатів і придумайте щось. Цікаво ж, що це буде....
Bobua написав:От спробуйте поставити себе на місце солдатів і придумайте щось. Цікаво ж, що це буде....
Саме так повномасштабні війни і виграються - мобілізаційними хвилями. Професійна армія не безкінечна. Так, резерви будуть не такі як основні сили, але не треба думати, що сантехніки і олігархи одразу загинуть на полі бою або не розберуться із західною тейхнікою - джавелінами та стінгерами. По суті мобілізації ніякої немає - величезна кількість чоловіків тиняється по місту у парках, біля річок, весна, сонечко, хай добровольці гинуть, а ми потім ляжемо під Путіна, бо очкували проводити мобілізацію.
vitaliian написав:В моём ЖК примерно в начале марта эвакуировались все 100% жителей. соседи уже в эвакуации искали кошку и некого было послать за ней
ЖК уцелел?
Про дороги. Фактор отсутствия каких либо заградительных мероприятий, банально тех же противотанковых ежей - позволил беспрепятственно вражеской технике доехать вплотную до Киева и Чернигова. Разведка западная просто орала каждый день, включая высших лиц, что они вот-вот нападут....
ежи до срaки, у нас легковушки сложили пару рельсовых ежей...их уметь делать надо... минировать надо, ТМ62 наше всё...
Zebra написав:Саме так повномасштабні війни і виграються
времена меняются, когда то танк был почти неуязвим, только другой танк мог его подбить, сейчас джавелин сжигает танк до груды пепла. В 21м веке воевать будут высокоточные ракеты, дроны всех размеров и дальнобойная артиллерия.
Выстрелить из пушки можно будет дистанционно, хоть из США, прицелится поможет дрон с точными координатами или спутник.
Какая нах мобилизация, все население надо по максимуму эвакуировать, кто экономику потом поднимать будет? Вы живёте сталинскими стереотипами. Один человек сможет управлять десятком Дронов и орудий. Мясо и трупы фронту не нужны, нужны профессионалы которые сумеют сохранить в бою свою жизнь. подготовка профессионала это очень долго и дорого.
Любая война будущего сразу переместится в плоскость экономики, какой смысл разрушать здания? Они копейки стоят по сравнению с тем какие агрессор несет суммарные затраты на войну и издержки на её последствия.
Эта война войдёт в мировую энциклопедию как самая глупая и полностью бессмысленная. Пу отрицает технологии и ментально застряв в 40х годах прошлого века. Армия которая грабит и насилует обречена на поражение и унижение. Не скоро армия рф вернёт себе хотя бы базовый авторитет. Стыд и унижение будут преследовать народ рф на протяжении десятилетий.
_Mykola_ написав:За таке використання Стінгерів требя нещадно дрючити і навчати правильного використанню, там навіть у прицілі є мітка, яка дозволяє швидко оцінити відстань до цілі, та прийнятність пострілу. Це банальна халатність безпосереднього командування.
Почитайте панове, скільки військового майна було залишено USA в Афгані. Даровано талібану...... , тепер всі чекають, коли пересохне долина і таліби попруть, самі заєте куди. Таліби вважають це їх етнічними землями. U S A дало зрозуміти, що НІКОЛИ НЕ ДОПУСТИТЬ перемоги педараши.
_Mykola_ написав:За таке використання Стінгерів требя нещадно дрючити і навчати правильного використанню, там навіть у прицілі є мітка, яка дозволяє швидко оцінити відстань до цілі, та прийнятність пострілу. Це банальна халатність безпосереднього командування.
Почитайте панове, скільки військового майна було залишено USA в Афгані. Даровано талібану...... , тепер всі чекають, коли пересохне долина і таліби попруть, самі заєте куди. Таліби вважають це їх етнічними землями. U S A дало зрозуміти, що НІКОЛИ НЕ ДОПУСТИТЬ перемоги педараши.
Панове, випускати високотехнологічну ракету по цілі яка заздалегідь недоступна навіть по штатних прицільних пристроях у наших умовах це як мінімум безвідповідально, а як максимум диверсія. Цієї ракети може як раз не вистачити в РЕАЛЬНИХ умовах прикриття підрозділу. Виправдовувати таке використання високотехнологічної зброї, це злочин!