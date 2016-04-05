Поменялись не столько времена, сколько наш подход к стратегии стал удаляться от советского.
vitaliian написав:Мясо и трупы фронту не нужны, нужны профессионалы которые сумеют сохранить в бою свою жизнь.
В мире этот принцип уже очень не нов: "Я хочу, чтобы вы помнили, что ещё ни один ублюдок не выиграл ни одной войны, умирая за свою страну. Выигрывает тот, кто заставляет других бедных тупых ублюдков умирать за свою." Генерал George Smith Patton (1885-1945)
Zebra Перестаньте паниковать. Вам придется смириться с тем, что нынешняя война существенно отличается от Вашего представления о второй мировой, опирающегося на советскую бравурную историю. И с тем, что мы о ее ходе ничего не знаем, тоже придется смириться.
ЗЫ Откуда столько военных стратегов? Нормальные же были вирусологи.
vitaliian все эти высокоточные войны безпилотниками, ракетами и дронами без крупной армии ничего не дают в итоге. Наземные силы решают все, в том числе территориальные вопросы. Пока США или СССР сидели в Афгане - они контролировали страну. Как только ушли, все вернулось. Поэтому Рашка кроме Калибров начала полномасштабное вторжение. И никакое западное оружие не поможет их уничтожить, если закончится армия.
Фактически если битва за Донбасс будет проиграна, то армии у нас не останется и Путин дойдет туда куда захочет. Резервов кроме терробороны для защиты осажденных городов по сути нет. Несколько десятков тысяч разбросанных по стране уже роли не сыграют, если орки пополняются и лезут дальше.
Эта война на опасениях за свой рейтинг выиграна не будет. Мобилизованные пристреляются. Путин уходить не собирается планы дойти до Приднестровья очерчены. Не сейчас, так через год.
Сибарит написав:Zebra Перестаньте паниковать. Вам придется смириться с тем, что нынешняя война существенно отличается от Вашего представления о второй мировой, опирающегося на советскую бравурную историю.
У нас нет оружия, чтоб даже Крымский мост уничтожить. Кроме как мобилизация и подготовка резервов, большее чего не остаётся. Мы не те, кто может себе сейчас позволить современную войну.
Сегодня многие СМИ написали про статью Financial Times: "Путин потерял интерес к сделке по Украине и переходит к стратегии захвата земель"
Статья написана со ссылкой на "три источника, осведомленных о планах российского президента".".
"Была надежда на сделку. Путин ходил туда-сюда. Ему нужно найти способ выйти из этой ситуации победителем", - сказал один из собеседников. После того, как затонула "Москва", Путин был против подписания чего-либо. "После "Москвы" он не выглядит победителем, потому что это было унизительно". ___ - t.me/ShrikePolitics/1690 https://www.ft.com/content/a16c4ecd-e83 ... bec9f34d7c
это конечно не "много чего" (я гораздо больше имел в виду), но так сказать начало есть.
Крейсер это не просто корабль это первое серьезное поражение РФ, которое признано даже пропагандистами (или второе, после Бучи, по моей версии).
Как минимум это деморализация генералитета, пошатнувшаяся вера в свою армию (с чем категорически воевать нельзя), а значит впереди новые истерические решения, без логики и здравого смысла, которые вероятно приведут к бессмысленным жертвам и полной изоляции РФ.
Некоторые европейские политики ещё надеяться дружить с Путиным, но у него с кем либо попытаться дружить вариантов нет.