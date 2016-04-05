Додано: Нед 24 кві, 2022 21:47

vitaliian все эти высокоточные войны безпилотниками, ракетами и дронами без крупной армии ничего не дают в итоге. Наземные силы решают все, в том числе территориальные вопросы. Пока США или СССР сидели в Афгане - они контролировали страну. Как только ушли, все вернулось.

Поэтому Рашка кроме Калибров начала полномасштабное вторжение. И никакое западное оружие не поможет их уничтожить, если закончится армия.



Фактически если битва за Донбасс будет проиграна, то армии у нас не останется и Путин дойдет туда куда захочет. Резервов кроме терробороны для защиты осажденных городов по сути нет. Несколько десятков тысяч разбросанных по стране уже роли не сыграют, если орки пополняются и лезут дальше.



Эта война на опасениях за свой рейтинг выиграна не будет.

Мобилизованные пристреляются. Путин уходить не собирается планы дойти до Приднестровья очерчены. Не сейчас, так через год.