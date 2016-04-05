Сегодня многие СМИ написали про статью Financial Times: "Путин потерял интерес к сделке по Украине и переходит к стратегии захвата земель"
Статья написана со ссылкой на "три источника, осведомленных о планах российского президента".".
"Была надежда на сделку. Путин ходил туда-сюда. Ему нужно найти способ выйти из этой ситуации победителем", - сказал один из собеседников. После того, как затонула "Москва", Путин был против подписания чего-либо. "После "Москвы" он не выглядит победителем, потому что это было унизительно". ___ - t.me/ShrikePolitics/1690 https://www.ft.com/content/a16c4ecd-e83 ... bec9f34d7c
это конечно не "много чего" (я гораздо больше имел в виду), но так сказать начало есть.
Крейсер это не просто корабль это первое серьезное поражение РФ, которое признано даже пропагандистами (или второе, после Бучи, по моей версии).
Как минимум это деморализация генералитета, пошатнувшаяся вера в свою армию (с чем категорически воевать нельзя), а значит впереди новые истерические решения, без логики и здравого смысла, которые вероятно приведут к бессмысленным жертвам и полной изоляции РФ.
Некоторые европейские политики ещё надеяться дружить с Путиным, но у него с кем либо попытаться дружить вариантов нет.
Bobua написав:От спробуйте поставити себе на місце солдатів і придумайте щось. Цікаво ж, що це буде....
Саме так повномасштабні війни і виграються - мобілізаційними хвилями. Професійна армія не безкінечна. Так, резерви будуть не такі як основні сили, але не треба думати, що сантехніки і олігархи одразу загинуть на полі бою або не розберуться із західною тейхнікою - джавелінами та стінгерами. По суті мобілізації ніякої немає - величезна кількість чоловіків тиняється по місту у парках, біля річок, весна, сонечко, хай добровольці гинуть, а ми потім ляжемо під Путіна, бо очкували проводити мобілізацію.
В Україні десь 10 мільйонів дорослих чоловіків і з них 5 мільйонів можуть воювати. Пропонуєте мобілізувати 5 мільйонів?
В Брянске чудовищный пожар. Очевидцы говорят, что были слышны несколько взрывов, горит нефтебаза «Дружба» и воинская часть 120-го арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления. Звучит воздушная тревога
UPD: пожар на нефтебазе подтвердили в правительстве Брянской области
В Брянске чудовищный пожар. Очевидцы говорят, что были слышны несколько взрывов, горит нефтебаза «Дружба» и воинская часть 120-го арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления. Звучит воздушная тревога
UPD: пожар на нефтебазе подтвердили в правительстве Брянской области
_hunter написав:На грунтовке у Т-72 расход 260л, на трассе — 240л. Аналогично со скоростями -- и близко нет никаких "два раза".
По мокрой грунтовке расход никак не может быть аналогичным. По сухой грунтовке подымались бы такие столбы пыли, что никакого передвижения колонной не получилось бы, только фронтом по полям. Путин хотел напасть в феврале пока грунт был мерзлым. Но 24 февраля уже мерзлоты не было.
В общем к войне никто не готовился, дороги позволили врагу переместиться очень упорядоченно и быстро.
Мокрая грунтовка _в феврале_? -- столбы пыли _в феврале_? -- завязывайте с водкой... Ну и еще раз: магистрали на Киев -- что с белоруси, что откуда угодно -- _грунтовкой_ никогда не были. Да, были ямки/колдобины -- на которые _танку_ вообще пофиг. Так что там разница в 10 литров расхода максимум была бы и на один-два км/час скорости...