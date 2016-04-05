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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 861862863864
Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 08:00

Как пишут в российских пабликах, второй объект, который загорелся сегодня ночью в Брянске – это 120-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления.

Информация пока не подтверждена официально. Ранее утверждалось, что пожар случился на двух нефтебазах.

vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 08:38

  Investor_K написав:
  Ukrainian написав:https://twitter.com/Andryulik/status/1518408749089763328?cxt=HHwWgMC5lcytvJIqAAAA

https://twitter.com/Andryulik/status/15 ... ypupIqAAAA

В Брянске чудовищный пожар. Очевидцы говорят, что были слышны несколько взрывов, горит нефтебаза «Дружба» и воинская часть 120-го арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления. Звучит воздушная тревога

UPD: пожар на нефтебазе подтвердили в правительстве Брянской области

Опять нарушили правила обращения с сигаретами?

да, только окурок выкинули из самолёта...
edvardd
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