Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 25 кві, 2022 08:00
Как пишут в российских пабликах, второй объект, который загорелся сегодня ночью в Брянске – это 120-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления.
Информация пока не подтверждена официально. Ранее утверждалось, что пожар случился на двух нефтебазах.
vitaliian
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Додано: Пон 25 кві, 2022 08:38
Investor_K написав: Ukrainian написав:
https://twitter.com/Andryulik/status/1518408749089763328?cxt=HHwWgMC5lcytvJIqAAAA
https://twitter.com/Andryulik/status/15 ... ypupIqAAAA
В Брянске чудовищный пожар. Очевидцы говорят, что были слышны несколько взрывов, горит нефтебаза «Дружба» и воинская часть 120-го арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления. Звучит воздушная тревога
UPD: пожар на нефтебазе подтвердили в правительстве Брянской области
Опять нарушили правила обращения с сигаретами?
да, только окурок выкинули из самолёта...
edvardd
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