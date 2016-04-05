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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 862863864865>
Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 08:00

Как пишут в российских пабликах, второй объект, который загорелся сегодня ночью в Брянске – это 120-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления.

Информация пока не подтверждена официально. Ранее утверждалось, что пожар случился на двух нефтебазах.

vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 08:38

  Investor_K написав:
  Ukrainian написав:https://twitter.com/Andryulik/status/1518408749089763328?cxt=HHwWgMC5lcytvJIqAAAA

https://twitter.com/Andryulik/status/15 ... ypupIqAAAA

В Брянске чудовищный пожар. Очевидцы говорят, что были слышны несколько взрывов, горит нефтебаза «Дружба» и воинская часть 120-го арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления. Звучит воздушная тревога

UPD: пожар на нефтебазе подтвердили в правительстве Брянской области

Опять нарушили правила обращения с сигаретами?

да, только окурок выкинули из самолёта...
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 08:41

  Hotab написав:Красиво, но очень интересно чем. Вряд ли ракета с Украины. ДРГ или Байрактар Петрович?

судя по звуку штурмовик...
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 08:44

  edvardd написав:
  Hotab написав:Красиво, но очень интересно чем. Вряд ли ракета с Украины. ДРГ или Байрактар Петрович?

судя по звуку штурмовик...

Где можно "услышать" звук? Есть ссылка? Спасибо.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 08:48

Hotab
https://twitter.com/i/status/1518466374321987584
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 09:00

Машинист не соблюдал скоростной режим юзом понесло на бок

Зображення
Лучше бы технику везли, чем просто маневровый тп
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 09:03

Клиника проснулась и написала ноту

🔴Россия направила США ноту с требованием прекратить вооружать Украину

Россия отправила США ноту с требованием прекратить поставки вооружения в Украину. Об этом сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов. Его цитирует "Интерфакс" со ссылкой на эфир телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

"800 миллионов долларов - на такую цифру будет поставлено вооружение из Вашингтона Киеву. Это огромная цифра, она не способствует поиску дипломатического решения урегулирования ситуации", - сказал он.

По словам Антонова, поставка американского вооружения на Украину - это "попытка еще больше взвинтить ставки, еще больше обострить ситуацию, увидеть больше потерь".

Госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин в воскресенье в Киеве встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским. Украине была обещана дополнительная военная помощь на сумму 713 млн долларов.

Как сообщает CNN со ссылкой на брифинг министра обороны, он подчеркнул, что американские войска напрямую не будут воевать в Украине - включая ее небо.

@bbcrussian

Вторгаться в другую страну можно, а помогать оружием нельзя. Мне кажется их дипломаты по приколу гонят беса.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 09:09

  vitaliian написав:
🔴Россия направила США ноту с требованием прекратить вооружать Украину

Россия отправила США ноту с требованием прекратить поставки вооружения в Украину. Об этом сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов. Его цитирует "Интерфакс" со ссылкой на эфир телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

"800 миллионов долларов - на такую цифру будет поставлено вооружение из Вашингтона Киеву. Это огромная цифра, она не способствует поиску дипломатического решения урегулирования ситуации", - сказал он.

По словам Антонова, поставка американского вооружения на Украину - это "попытка еще больше взвинтить ставки, еще больше обострить ситуацию, увидеть больше потерь".

Госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин в воскресенье в Киеве встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским. Украине была обещана дополнительная военная помощь на сумму 713 млн долларов.

Как сообщает CNN со ссылкой на брифинг министра обороны, он подчеркнул, что американские войска напрямую не будут воевать в Украине - включая ее небо.

@bbcrussian

Вторгаться в другую страну можно, а помогать оружием нельзя. Мне кажется их дипломаты по приколу гонят беса.
Это не только дипломаты. Их пропагандоны на каждом шагу рассказывают что в Украине воюет США до последнего украинца. Типа если б не поставляли б оружие не было б жертв. Логика писец.
otg
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 09:13

Интересную байку поведал Ким

vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 09:14

  otg написав:Их пропагандоны на каждом шагу рассказывают что в Украине воюет США
это гавно едят причмокивая в зоне действия росТВ, но кормить им дипломатов других стран с лучшими в мире разведками, он бы ещё целится в писуары весь мир учил, по уровню интеллекта примерно одно и тоже.
vitaliian
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