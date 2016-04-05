В Брянске чудовищный пожар. Очевидцы говорят, что были слышны несколько взрывов, горит нефтебаза «Дружба» и воинская часть 120-го арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления. Звучит воздушная тревога
UPD: пожар на нефтебазе подтвердили в правительстве Брянской области
🔴Россия направила США ноту с требованием прекратить вооружать Украину
Россия отправила США ноту с требованием прекратить поставки вооружения в Украину. Об этом сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов. Его цитирует "Интерфакс" со ссылкой на эфир телеканала "Россия-24" (ВГТРК).
"800 миллионов долларов - на такую цифру будет поставлено вооружение из Вашингтона Киеву. Это огромная цифра, она не способствует поиску дипломатического решения урегулирования ситуации", - сказал он.
По словам Антонова, поставка американского вооружения на Украину - это "попытка еще больше взвинтить ставки, еще больше обострить ситуацию, увидеть больше потерь".
Госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин в воскресенье в Киеве встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским. Украине была обещана дополнительная военная помощь на сумму 713 млн долларов.
Как сообщает CNN со ссылкой на брифинг министра обороны, он подчеркнул, что американские войска напрямую не будут воевать в Украине - включая ее небо.
@bbcrussian
Вторгаться в другую страну можно, а помогать оружием нельзя. Мне кажется их дипломаты по приколу гонят беса.
🔴Россия направила США ноту с требованием прекратить вооружать Украину
Россия отправила США ноту с требованием прекратить поставки вооружения в Украину. Об этом сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов. Его цитирует "Интерфакс" со ссылкой на эфир телеканала "Россия-24" (ВГТРК).
"800 миллионов долларов - на такую цифру будет поставлено вооружение из Вашингтона Киеву. Это огромная цифра, она не способствует поиску дипломатического решения урегулирования ситуации", - сказал он.
По словам Антонова, поставка американского вооружения на Украину - это "попытка еще больше взвинтить ставки, еще больше обострить ситуацию, увидеть больше потерь".
Госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин в воскресенье в Киеве встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским. Украине была обещана дополнительная военная помощь на сумму 713 млн долларов.
Как сообщает CNN со ссылкой на брифинг министра обороны, он подчеркнул, что американские войска напрямую не будут воевать в Украине - включая ее небо.
@bbcrussian
Вторгаться в другую страну можно, а помогать оружием нельзя. Мне кажется их дипломаты по приколу гонят беса.
Это не только дипломаты. Их пропагандоны на каждом шагу рассказывают что в Украине воюет США до последнего украинца. Типа если б не поставляли б оружие не было б жертв. Логика писец.
otg написав:Их пропагандоны на каждом шагу рассказывают что в Украине воюет США
это гавно едят причмокивая в зоне действия росТВ, но кормить им дипломатов других стран с лучшими в мире разведками, он бы ещё целится в писуары весь мир учил, по уровню интеллекта примерно одно и тоже.