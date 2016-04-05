Додано: Пон 25 кві, 2022 09:49

andrijk777 написав: Zebra написав: Bobua написав: От спробуйте поставити себе на місце солдатів і придумайте щось. Цікаво ж, що це буде.... От спробуйте поставити себе на місце солдатів і придумайте щось. Цікаво ж, що це буде....

Саме так повномасштабні війни і виграються - мобілізаційними хвилями. Професійна армія не безкінечна.

Так, резерви будуть не такі як основні сили, але не треба думати, що сантехніки і олігархи одразу загинуть на полі бою або не розберуться із західною тейхнікою - джавелінами та стінгерами.

По суті мобілізації ніякої немає - величезна кількість чоловіків тиняється по місту у парках, біля річок, весна, сонечко, хай добровольці гинуть, а ми потім ляжемо під Путіна, бо очкували проводити мобілізацію. Саме так повномасштабні війни і виграються - мобілізаційними хвилями. Професійна армія не безкінечна.Так, резерви будуть не такі як основні сили, але не треба думати, що сантехніки і олігархи одразу загинуть на полі бою або не розберуться із західною тейхнікою - джавелінами та стінгерами.По суті мобілізації ніякої немає - величезна кількість чоловіків тиняється по місту у парках, біля річок, весна, сонечко, хай добровольці гинуть, а ми потім ляжемо під Путіна, бо очкували проводити мобілізацію.

В Україні десь 10 мільйонів дорослих чоловіків і з них 5 мільйонів можуть воювати.

Пропонуєте мобілізувати 5 мільйонів? В Україні десь 10 мільйонів дорослих чоловіків і з них 5 мільйонів можуть воювати.Пропонуєте мобілізувати 5 мільйонів?

Зараз воює, фактично, лише артилерія.Піхота, здогадно, у більшості випадків, то просто "масовка", яка тримає фронт сидячи/лежачи в бліндажах/окопах/ямках..., і змушує москвинів скупчуватись біля того фронту, і підставлятись під бомбардування (якщо у них ще вистачає тупості формувати колони техніки).Вмирати, навіть за 15млн (для сімей?) -- охочих ніби й нема...Тим більше, що навіть у далеких від фінансів людей чомусь є стійка невіра у щедрість держави. Кажуть, наприклад, що ті виплати затягнуться на роки, і будь-які порушення "техніки безпеки" будуть підставою для зменшення чи скасування. Причому, підозрють, що навіть невійськові труси можуть бути причиною. А вони незручні (замалі). А броня важка -- носити постійно навіть і хребет не дозволить. Це + до моторошно липучої мокрої землі, що грудами чіпляється за взуття. І до бридотної на смак (і вигляд) місцевої води.І макроекономіка показує, що масові виплати (потрібні, мабуть, для всіляких "ударних кулаків") -- малоймовірні: 15млн₴*100тис.військових = 1.5трлн₴ == річний держбюжет == десь так половина річного ВВП (довоєнного?)Тому якщо хтось мріє про "ударні кулаки", чи " звільнення всієї України від Сяну до Дону (ще й до "9мая" чи щось таке...)" -- вперед у добробати, чи в чергову хвилю мобілізації. І до здійснення своїх мрій...Бо ми, які вже тут, бачимо на Донбасі дебелих "мєстних", які, чомусь, замість воювати (за Україну) ховаються по підвалах, і навіть не здатні дотягти свої дупи на гасіння пожежі у своїх сусідів. У багатоповерхівці поряд. От що це за люди..?Робити щось героїчне (і смертельне) задля таких...? Ееее... Як би це сказати... Чи мо й не треба казати... Бо як я читав -- вони перевиховуються, якщо пощастить, лише тривалим, багатодобовим бомбардуванням. І то не факт, що поможе...