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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 25 кві, 2022 09:24
andrijk777 написав: Zebra написав: Bobua написав:
От спробуйте поставити себе на місце солдатів і придумайте щось. Цікаво ж, що це буде....
Саме так повномасштабні війни і виграються - мобілізаційними хвилями. Професійна армія не безкінечна.
Так, резерви будуть не такі як основні сили, але не треба думати, що сантехніки і олігархи одразу загинуть на полі бою або не розберуться із західною тейхнікою - джавелінами та стінгерами.
По суті мобілізації ніякої немає - величезна кількість чоловіків тиняється по місту у парках, біля річок, весна, сонечко, хай добровольці гинуть, а ми потім ляжемо під Путіна, бо очкували проводити мобілізацію.
В Україні десь 10 мільйонів дорослих чоловіків і з них 5 мільйонів можуть воювати.
Пропонуєте мобілізувати 5 мільйонів?
200-500 тисяч у віці 25-45 років з підсиленням кримінальної відповідальності за дезертирство.
Інакше війна буде програна. Зараз сценарій Фінляндії - успішна оборона, але в кінці кінців солдати закінчяться.
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Додано: Пон 25 кві, 2022 09:40
та хоча б не повноцінна мобілізація, а навчання / підвищення кваліфікації / пригадуваня як працювати зі зброєю і т.д.
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Додано: Пон 25 кві, 2022 09:49
andrijk777 написав: Zebra написав: Bobua написав:
От спробуйте поставити себе на місце солдатів і придумайте щось. Цікаво ж, що це буде....
Саме так повномасштабні війни і виграються - мобілізаційними хвилями. Професійна армія не безкінечна.
Так, резерви будуть не такі як основні сили, але не треба думати, що сантехніки і олігархи одразу загинуть на полі бою або не розберуться із західною тейхнікою - джавелінами та стінгерами.
По суті мобілізації ніякої немає - величезна кількість чоловіків тиняється по місту у парках, біля річок, весна, сонечко, хай добровольці гинуть, а ми потім ляжемо під Путіна, бо очкували проводити мобілізацію.
В Україні десь 10 мільйонів дорослих чоловіків і з них 5 мільйонів можуть воювати.
Пропонуєте мобілізувати 5 мільйонів?
Зараз воює, фактично, лише артилерія.
Піхота, здогадно, у більшості випадків, то просто "масовка", яка тримає фронт сидячи/лежачи в бліндажах/окопах/ямках..., і змушує москвинів скупчуватись біля того фронту, і підставлятись під бомбардування (якщо у них ще вистачає тупості формувати колони техніки).
Вмирати, навіть за 15млн (для сімей?) -- охочих ніби й нема...
Тим більше, що навіть у далеких від фінансів людей чомусь є стійка невіра у щедрість держави. Кажуть, наприклад, що ті виплати затягнуться на роки, і будь-які порушення "техніки безпеки" будуть підставою для зменшення чи скасування. Причому, підозрють, що навіть невійськові труси можуть бути причиною. А вони незручні (замалі). А броня важка -- носити постійно навіть і хребет не дозволить. Це + до моторошно липучої мокрої землі, що грудами чіпляється за взуття. І до бридотної на смак (і вигляд) місцевої води.
І макроекономіка показує, що масові виплати (потрібні, мабуть, для всіляких "ударних кулаків") -- малоймовірні: 15млн₴*100тис.військових = 1.5трлн₴ == річний держбюжет == десь так половина річного ВВП (довоєнного?)
Тому якщо хтось мріє про "ударні кулаки", чи " звільнення всієї України від Сяну до Дону (ще й до "9мая" чи щось таке...)" -- вперед у добробати, чи в чергову хвилю мобілізації. І до здійснення своїх мрій...
Бо ми, які вже тут, бачимо на Донбасі дебелих "мєстних", які, чомусь, замість воювати (за Україну) ховаються по підвалах, і навіть не здатні дотягти свої дупи на гасіння пожежі у своїх сусідів. У багатоповерхівці поряд. От що це за люди..?
Робити щось героїчне (і смертельне) задля таких...? Ееее... Як би це сказати... Чи мо й не треба казати... Бо як я читав -- вони перевиховуються, якщо пощастить, лише тривалим, багатодобовим бомбардуванням. І то не факт, що поможе...
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Додано: Пон 25 кві, 2022 09:55
Зебра
Zebra написав:
200-500 тисяч у віці 25-45 років з підсиленням кримінальної відповідальності за дезертирство.
Інакше війна буде програна. Зараз сценарій Фінляндії - успішна оборона, але в кінці кінців солдати закінчяться.
,правда,вам краще не озвучувать такі вислови, це зовсім не допоможе перемогти у цій війні, зараз потрібні стратегічні голови а не жуковські методи.
Пво авіація пзрк артилерія ракетні гарнізони + маштабне бачення фронтів,куди ви тут всунете півмільону армію призовників? Згоден з вище озвученими форумчанами думками, що якщо ви підтримуєте тилову економіку це набагато ефективніше ніж потрапити в статиску ворогу.
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Додано: Пон 25 кві, 2022 10:03
AlexMotel написав:
Зебра
Zebra написав:
200-500 тисяч у віці 25-45 років з підсиленням кримінальної відповідальності за дезертирство.
Інакше війна буде програна. Зараз сценарій Фінляндії - успішна оборона, але в кінці кінців солдати закінчяться.
,правда,вам краще не озвучувать такі вислови, це зовсім не допоможе перемогти у цій війні, зараз потрібні стратегічні голови а не жуковські методи.
Пво авіація пзрк артилерія ракетні гарнізони + маштабне бачення фронтів,куди ви тут всунете півмільону армію призовників? Згоден з вище озвученими форумчанами думками, що якщо ви підтримуєте тилову економіку це набагато ефективніше ніж потрапити в статиску ворогу.
Попереду оточення, котли, втрати нових економічних територій. Яке тилове забезпечення економіки ви бачите від окупованих територій в Херсонській і Запоріжській області, де вже не мобілізувати нікого.
Який зиск від кафешок і піцерій, які відкрилися у Чернігові і там працюють молоді офіціанти і бармени під час війни?
Вони всі мають бути на полігонах і освоювати західне озброєння, а не нарізати ковбаски, щоб напікти піццу.
Війна буде програна, якщо не будуть формуватися мобілізаційні резерви. Нічим буде затикати дири в обороні, які обов'язково будуть.
От побачите, як професійна армія іссякне, я тут хибних прогнозів ніколи не давав.
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Додано: Пон 25 кві, 2022 10:15
Zebra написав:
... я тут хибних прогнозів ніколи
не давав.
в геншабе наверное виднее.
Отже, наразі заплановано чотири черги мобілізації:
перша черга – колишні військовослужбовці до 40 років, які мають бойовий досвід і відслужили за контрактом або в одній з хвиль мобілізації;
друга – військовослужбовці, які проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом;
третя черга мобілізації або мобілізаційний резерв – військовозобов'язані громадяни, які закінчили військові кафедри вишів як офіцери запасу;
четверта черга або громадський резерв – громадяни, у яких немає вікових і фізичних обмежень щодо призову на військову службу.
Відомості щодо того, на якому етапі мобілізації перебуває Україна зараз, дещо різняться, однак, судячи з матеріалів преси, наразі триває третя черга мобілізаційних заходів, тобто до лав ЗСУ призиваються військовозобов'язані громадяни, які закінчили військові кафедри вишів як офіцери запасу.
Щодо переходу до четвертої черги, то її дати визначатимуться Генштабом ЗСУ, як це і передбачає Указ президента. В її межах передбачається мобілізація чоловіків без бойового досвіду, яких можуть направити у військові формування за умов критичного сценарію війни.
https://finance.ua/ua/saving/mobilizacia-kogo-prizyvaut
Згідно з повідомленнями Генштабу й органів, що займаються мобілізацією, наразі Збройні Сили України зіткнулися з несподіваною проблемою – охочих служити в армії більше, ніж передбачають мобілізаційні плани. Простими словами – у військкоматах стоять черги з потенційних призовників, які вимагають відправити їх до армії.
а вот какой толк от толпы неучей в армии. воевать тоже нужно уметь. и среди которых могут быть диверсанты
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