Zebra написав:в захваченных регионах уже точно никакого толку, там уже никого ВСУ не мобилизует
Та хватит фантазировать. Окупирован только Херсон, и в том 40% людей выехало. Потеряла Украина на окупированной территории мужиков, ой потеряла... На западной и центральной пороги военкоматов оббивают добровольцы,берут не всех. Зачем тащить в армию немотивированных? Чтоб в первом бою сдались и с предварительно отбитыми почками на фашистскую камеру говорили под диктовку то,что нужно? Учёба на полигонах ЗУ идёт. Яворовский, Ровенский, жиДомирский. И корпус резерва формируется. Сейчас в первую очередь ищут тех, кому достаточно восстановить утраченные навыки на танке, БТР, в арте. А не с нуля учить новобранца. Не нужно причитать.
Zebra написав:200-500 тисяч у віці 25-45 років з підсиленням кримінальної відповідальності за дезертирство. Інакше війна буде програна. Зараз сценарій Фінляндії - успішна оборона, але в кінці кінців солдати закінчяться.
Зебра,правда,вам краще не озвучувать такі вислови, це зовсім не допоможе перемогти у цій війні, зараз потрібні стратегічні голови а не жуковські методи. Пво авіація пзрк артилерія ракетні гарнізони + маштабне бачення фронтів,куди ви тут всунете півмільону армію призовників? Згоден з вище озвученими форумчанами думками, що якщо ви підтримуєте тилову економіку це набагато ефективніше ніж потрапити в статиску ворогу.
Попереду оточення, котли, втрати нових економічних територій. Яке тилове забезпечення економіки ви бачите від окупованих територій в Херсонській і Запоріжській області, де вже не мобілізувати нікого.
Який зиск від кафешок і піцерій, які відкрилися у Чернігові і там працюють молоді офіціанти і бармени під час війни?
Вони всі мають бути на полігонах і освоювати західне озброєння, а не нарізати ковбаски, щоб напікти піццу.
Війна буде програна, якщо не будуть формуватися мобілізаційні резерви. Нічим буде затикати дири в обороні, які обов'язково будуть.
От побачите, як професійна армія іссякне, я тут хибних прогнозів ніколи не давав.
Зараз все так і є, як ви написали про полігони, стрельби майже кожен день.Куди ще призивать? моя черга мабуть в четвертій хвилі буде,а поки тили та переселенці теж потребують не малих зусиль. Добровольців зараз не беруть без військового досвіду,набирати ще, зараз не потрібно імхо. Професійна армія не ісякне,не вигадуйте, поки що по обороні все йде краще ніж могло бути,так шо все під контролем,готуйтесь краще до наступу, і таки да розслаблятись не варто. Ваш південо східний сусід по області.
Zebra написав:в захваченных регионах уже точно никакого толку, там уже никого ВСУ не мобилизует
Та хватит фантазировать. Окупирован только Херсон, и в том 40% людей выехало. Потеряла Украина на окупированной территории мужиков, ой потеряла... На западной и центральной пороги военкоматов оббивают добровольцы,берут не всех. Зачем тащить в армию немотивированных? Чтоб в первом бою сдались и с предварительно отбитыми почками на фашистскую камеру говорили под диктовку то,что нужно? Учёба на полигонах ЗУ идёт. Яворовский, Ровенский, жиДомирский. И корпус резерва формируется. Сейчас в первую очередь ищут тех, кому достаточно восстановить утраченные навыки на танке, БТР, в арте. А не с нуля учить новобранца. Не нужно причитать.
То что сейчас якобы мобилизовано, это максимум 20 тысяч человек, которые вообще никакой погоды в войне не сделают. Нужно 200 тысяч, а это уже будет заметная мобилизация невооруженным глазом. Они говорят - возвращайтесь к работе. Большинство работ в стране - это офисный планктон, курьеры, купи-продай. Толку от этой работы, когда рашка формирует ударный кулак на Запорожье - ноль десятых.
Мы успешно отбивались, потому что была профессиональная армия, но ОНА ЗАКОНЧИТСЯ.
По Жмеринці та Козятину завдали ракетних ударів, є загиблі та поранені, повідомив голова Вінницької ОВА Борзов.
Причиной взрывов на нефтяной базе в Брянской области, предположительно, стали беспилотники.
Два боеприпаса попали в резервуары «Транснефть-Дружба» около двух часов ночи. По предположительной версии следствия, удар был нанесён с помощью беспилотников. После этого один из резервуаров загорелся. Второй резервуар — самый крупный, вмещающий 20 тысяч тонн топлива — на момент попадания оказался пуст. Его удалось быстро потушить автоматической системой пожаротушения.
Примерно через полчаса раздались новые взрывы. На этот раз удар пришёлся на резервуары в Фокинском районе Брянска. Как и в случае с нефтебазой, бомбили резервуары, скорее всего, с беспилотника.
На этом видео предположительно снято начало пожара на нефтебазе в Брянске, который произошел сегодня ночью.
Это самый большой провал их пропаганды, про нацистов...Кстати я заметил, что в новостях и комментариях нацисты уже пропали. Вместо них повсеместно националисты и радикалы. Методичку поменяли.
Сейчас раскручивается тема оружия от НАТО и иностранных наемников. Героя видео вскоре будут показывать как наемника с Израиля, убившего невинного бурята, который приехал на танке помогать сажать картошку.
Тема беспилотников не раскрыта, на них теперь будут вешать все теракты в РФ. Очень удобно, разбомбили и улетели. Никто ничего не видел. визитки яроша обнаружены на месте преступления.